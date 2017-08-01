Что, если бы Гаврило Принцип промахнулся? аврило Принцип – сербский националист, спровоцировавший своими действиями детонацию «балканской пороховой бочки» На чтение: 1 минута

Гаврило Принцип – сербский националист, спровоцировавший своими действиями детонацию «балканской пороховой бочки» (так называли страны Балканского полуострова на рубеже 19–20 веков.). Он застрелил в Боснии австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны 1 августа 1914 года. Но что, если бы Принцип промахнулся? Сегодня мы вместе с тобой, дорогой читатель, вновь повернём русло истории!

Накануне 1914 года обстановка в мире сложилась до крайней степени напряжённая. Крупные державы, между которыми происходило главное геополитическое противостояние, уже были объединены в два враждебных военно-политических лагеря: Тройственный союз (Австро-Венгерская, Германская империи и Италия, которую позднее сменила Турецкая империя) и Антанта (Британская и Российская империи и Франция). Фактически союзы были образованы не от большой любви, а между теми державами, интересы которых не пересекались на мировой карте.

Реально же каждое государство преследовало свои интересы. Франция мечтала взять реванш у Германии за позорно проигранную Франко-прусскую войну 1870–1871 годов, в которой она потеряла Эльзас и Лотарингию (к слову, спор между французами и немцами за эти территории был ещё в раннем Средневековье). В свою очередь, молодая Германская империя, возникшая в конце 19 века, оказалась в ситуации, когда весь мир уже был поделён на колонии. Германия жутко негодовала, что ей не досталось кусочка от этого «пирога», только лишь «крошки» в Африке.

Россия традиционно претендовала на покровительство христианским балканским народам (сербам, болгарам и др.). Тут её интересы пересекались с Османской империей, в составе которой Балканы находились с 15 века, когда турки захватили Византию, и только через четыре сотни лет контроль над этими горными территориями начал теряться. Кроме того, Россия неизменно желала ослабления Турции и возвращения бывших византийских земель в лоно православного государства. Но и Австро-Венгерская империя хотела контролировать всё те же Балканы. Что касается Великобритании, она не желала лишаться своих экономических позиций и статуса мирового экономического лидера…

Гаврило Принцип

И все эти колониальные империи годами находились в состоянии войны, дрались за каждый квадратный километр, который можно было бы захватить. В целом сложилась ситуация, когда всё-всё-всё в мире было поделено, но каждый хотел больше, и это неизбежно вело к конфликту. Нужна была только искра. Ею стал тот роковой выстрел, убивший Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии – и началось… Из пяти крупнейших империй выжила в этой войне только одна – Британская.

Но что, если бы Гаврило Принцип промахнулся?

Скорее всего, война – большая война – случилась бы неизбежно, просто позднее

Представим, что на время ведущим мировым державам удалось договориться, пойти на незначительные уступки и это отсрочило войну на несколько лет. Во-первых, удалось бы избежать революции 1917 года в России, по крайней мере Октябрьской. Россия продолжила бы своё существование как парламентская монархия и, возможно, существовала бы в таком качестве до сих пор. США, которые не включались в Первую мировую войну вплоть до 1917 года (сменив Россию), не смогли бы обогатиться, и тогда никакого серьёзного политического влияния в Европе за счёт экономических рычагов Америка бы не имела.

Но надо признать прискорбный факт: технический прогресс был бы сильно замедлен, ведь инженерная мысль во время войны работала безостановочно, а крупные корпорации заработали на поставках техники такое немыслимое количество денег, что их хватило на дорогостоящие разработки будущих десятилетий. Кстати, не случились бы и Вторая мировая и холодная войны, тоже многое давшие техническому прогрессу. В общем, смартфонов, видимо, до сих пор никто бы не изобрёл, в мире только-только появились бы первые персональные компьютеры, Россией правил бы внук Николая II, а США не совались бы дальше своего континента. Прямо мечта русского монархиста…