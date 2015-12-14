Второй Берлинский кризис Так называемый Второй Берлинский кризис стал одним из наиболее напряжённых моментов холодной войны в Центральной Европе. Началом его считается ультиматум Н. С. Хрущева от 27 ноября 1958 (который также называют «Берлинский ультиматум»), конец — 1962-63 годы, пик кризиса приходится на июнь-ноябрь 1961 года. На чтение: 5 минут

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ГЕРМАНИИ

После избрания президентом США Дж. Кеннеди Советский Союз предложил новому руководству США вернуться к обсуждению германского вопроса. Местом советско-американской встречи была избрана нейтральная территория – столица Австрии г. Вена. Советский Союз волновали два вопроса – признание восточных границ Германии и недопущение создания ядерного оружия в ФРГ. 3 июня 1961 г. встреча началась.

В отечественной и западной литературе принято считать, что на переговорах в Вене Н.С. Хрущев, превосходивший Дж. Кеннеди по возрасту и опыту, недооценил американского партнера, сочтя его «мягким» и «слабым». Советский лидер проявил ненужную полемичность и упустил шанс приблизиться к компромиссу. Н.С. Хрущев снова, сходно с тем, как он это сделал в 1958 г., жестко поставил вопрос о подписании мирного договора с Германией с включением в него статей, запрещающих создание в обеих частях страны ядерного оружия. Американской стороне было заявлено, что СССР считает весь Берлин территорией ГДР и не видит оснований для сохранения за западной частью города особого статуса.

Дж. Кеннеди согласился с необходимостью ограничить военную мощь Германии. Но он полагал, что лучшим средством для этого будет сохранение в Германии военного присутствия США на неопределенно долгий срок. В свою очередь это означало, по логике Дж.Кеннеди, сохранение статус-кво в Западном Берлине.

В принципе, позиции Москвы во всем, что не касалось статуса Западного Берлина, скорее, соответствовали новым настроениям в Вашингтоне, чем противоречили им. Но вопрос о статусе Западного Берлина был принципиальным. Кроме того, тон Н.С. Хрущева показался американской стороне вызывающим, советский лидер угрожал отказаться гарантировать права западных держав в Западном Берлине в случае промедления с принятием его предложений. Дж. Кеннеди тоже решил проявить твердость и заявил, что при необходимости Соединенные Штаты будут воевать из-за Западного Берлина. Подобного прямого обмена скрытыми угрозами и столь резкого разговора между лидерами двух стран прежде не происходило. Встреча положительных результатов не принесла. После переговоров у американской стороны осталось ощущение, что СССР готов пойти на эскалацию напряженности в германском вопросе.

Между тем, ситуация вокруг Западного Берлина была сложной. В западную часть города ежедневно устремлялись потоки перебежчиков из числа граждан ГДР. Сдержать их было невозможно. Западные дипломаты полагали, что вся Восточная Германия находится накануне общего восстания против коммунистов. 25 июля 1961 г. после возвращения из Вены в телеобращении к нации президент Дж. Кеннеди твердо повторил свою позицию, изложенную Н.С.Хрущеву: США будут воевать из-за Западного Берлина, если возникнет такая необходимость и СССР попытается силой изменить статус города.

Но Советский Союз воевать не собирался. 13 августа 1961 г. за одну ночь вдоль границ Западного Берлина, но со стороны и по территории Восточного, была возведена кирпичная стена. Доступ в западную часть города был разрешен только через контрольно-пропускные пункты, и свободное сообщение между частями города было прекращено. Попыток блокады или других мер, затрудняющих доступ западных представителей в Западный Берлин, не предпринималось.

Эти действия были предприняты Советским Союзом в рамках собственной «зоны влияния». Их нельзя было представить как агрессию. Кроме того, не было факта блокады Западного Берлина, хотя контроль Москвы над границами города стал почти полным. Сооружение «берлинской стены» вызвало моральное осуждение на Западе. Однако политическая реакция западных стран была сдержанной – ни Британия, ни Франция не предприняли энергичных мер в связи с действиями Москвы. Фактически действия СССР способствовали укреплению статус-кво в берлинском вопросе. Но германская проблема оставалась неурегулированной. Не был подписан мирный договор с Германией, а ГДР оставалась не признанной западными странами.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/sovetsko_amerikanskaya_vstrecha_v_vene_i_vtor-a1394.html

СТЕНА ЗА НОЧЬ

Сооружению Берлинской стены предшествовало серьезное обострение политической обстановки вокруг Берлина. Оба военно-политических блока – НАТО и Организация Варшавского договора (ОВД) подтвердили непримиримость своих позиций в «Германском вопросе». Правительство Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие в 1957 «доктрину Хальштейна», которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР. Оно категорически отвергло предложения восточногерманской стороны о создании конфедерации германских государств, настаивая вместо этого на проведении общегерманских выборов. В свою очередь, власти ГДР заявили в 1958 о своих притязаниях на суверенитет над Западным Берлином на том основании, что он находится «на территории ГДР». В ноябре 1958 глава советского правительства Никита Хрущев обвинил западные державы в нарушении Потсдамских соглашений 1945. Он объявил об отмене Советским Союзом международного статуса Берлина и охарактеризовал весь город (включая его западные секторы) как «столицу ГДР». Советское правительство предложило превратить Западный Берлин в «демилитаризованный вольный город» и в ультимативном тоне потребовало от США, Великобритании и Франции провести переговоры на эту тему в течении шести месяцев («Ультиматум Хрущева»). Это требование было отвергнуто западными державами. Переговоры их министров иностранных дел с главой МИД СССР в Женеве весной и летом 1959 закончились безрезультатно. После визита Н. Хрущева в США в сентябре 1959 советский ультиматум был отложен. Но стороны продолжали настаивать на прежних позициях.

В августе 1960 правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина, ссылаясь на необходимость пресечь ведение ими «реваншистской пропаганды». В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как «экономическую войну». После длительных и трудных переговоров соглашение было все же введено в действие с 1 января 1961. Но кризис этим не разрешился. Лидеры ОВД продолжали требовать нейтрализации и демилитаризации Западного Берлина. В свою очередь, министры иностранных дел стран НАТО подтвердили в мае 1961 намерение гарантировать пребывание вооруженных сил западных держав в западной части города и ее «жизнеспособность». Лидеры Запада заявили о том, что будут всеми силами защищать «свободу Западного Берлина».

(…)

Ситуация усугубилась летом 1961. Жесткий курс восточногерманского лидера Вальтера Ульбрихта, экономическая политика, направленная на то, чтобы «догнать и перегнать ФРГ», и соответствующее увеличение производственных норм, хозяйственные трудности, насильственная коллективизация 1957–1960, внешнеполитическая напряженность и более высокий уровень оплаты труда в Западном Берлине побуждали тысячи граждан ГДР уезжать на Запад. Всего за 1961 страну покинули более 207 тысяч человек. Только за июль 1961 более 30 тыс. восточных немцев бежали из страны. Это были чаще всего молодые и квалифицированные специалисты. Возмущенные власти Восточной Германии обвиняли Западный Берлин и ФРГ в «торговле людьми», «переманивании» кадров и попытках сорвать их экономические планы. Они уверяли, что хозяйство Восточного Берлина ежегодно теряет из-за этого 2,5 млрд. марок.

В условиях обострения обстановки вокруг Берлина руководители стран ОВД приняли решение закрыть границу. Слухи о подобных планах носились в воздухе еще в июне 1961, но лидер ГДР Вальтер Ульбрихт тогда отрицал подобные намерения. В действительности, тогда они еще не получили окончательного согласия со стороны СССР и других участников Восточного блока. С 3 по 5 августа 1961 в Москве было проведено совещание первых секретарей правящих коммунистических партий государств ОВД, на котором Ульбрихт настаивал на закрытии границы в Берлине. На сей раз он получил поддержку со стороны союзников. 7 августа на заседании политбюро Социалистической единой партии Германии (СЕПГ – восточногерманская компартия) было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ. 12 августа соответствующее постановление принял Совет министров ГДР. Полиция Восточного Берлина была приведена в состояние полной готовности. В 1 час ночи 13 августа 1961 началось осуществление проекта «Китайская стена II». Около 25 тысяч членов военизированных «боевых групп» с предприятий ГДР заняли линию границы с Западным Берлином; их действия прикрывали части восточногерманской армии. Советская армия находилась в состоянии готовности.

«Наступила ночь с 12 на 13 августа 1961, – описывали позднее события восточногерманские историки Хартмут и Эллен Мельс. – Термометр показывал 13 градусов по Цельсию. Небо было пасмурным, и дул легкий ветерок. Как и каждую субботу, большинство жителей столицы ГДР поздно легли спать, надеясь подольше поспать 13 августа. До 0 часов эта ночь в Берлине протекала, как обычно. Но вскоре после полуночи во многих квартирах столицы зазвонил телефон, а движение транспорта стремительно усилилось. Функционеры СЕПГ, государственного аппарата и хозяйственных ведомств были неожиданно и срочно вызваны на службу. Огромный механизм быстро и точно пришел в движение. В 1 час 11 минут Всеобщее немецкое информационное агентство передало в свет заявление государств Варшавского договора... Когда наступило утро 13 августа, граница между Германской Демократической Республикой и Западным Берлином была под контролем. После полудня на ней была обеспечена безопасность». Власти Восточной Германии закрыли пропускные пункты, расселили и опечатали пограничные здания и натянули вдоль границы колючую проволоку.

15 августа 1961 Политбюро СЕПГ объявило о начале «второго этапа» обеспечения «безопасности границы». Солдаты и строительные рабочие под охраной пограничников начали возводить вокруг Западного Берлина стену из заранее подготовленных бетонных блоков. В этот момент 19-летний пограничник Конрад Шуманн перепрыгнул через заграждение из колючей проволоки и стал первым гражданином ГДР, бежавшим на Запад после 13 августа. 19 июня 1962 началось сооружение второй пограничной стены. Высота стены, постепенно окружившей Западный Берлин, достигала 6 метров. По всякому, кто мог попытаться нелегально перейти через стену и попадал таким образом в «полосу смерти», пограничникам ГДР предписывалось открывать огонь. 17 августа 1962 при попытке перебраться через Берлинскую стену был застрелен 18-летний строитель из Восточного Берлина Петер Фехтер. С тех пор при аналогичных обстоятельствах погибли 92 человека; многие были ранены.

Возведение Берлинской стены не означало полной блокады Западного Берлина, как это было в конце 1940-х. В декабре 1963 было подписано соглашение, позволявшее жителям западной части города навещать на Рождество и Новый год своих родственников в Восточном Берлине. В 1968 положение снова ухудшилось: ГДР ввела паспортно-визовой режим на транзитный проезд для граждан ФРГ и западноберлинского населения. Был приостановлен проезд через территорию Восточной Германии членов и чиновников западногерманского правительства, а также военнослужащих ФРГ.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/BERLINSKAYA_STENA.html

ХРУЩЕВ О СТЕНЕ

У меня давно возникла мысль установить какой-то контроль, закрыв все ходы и лазейки. И я обратился к нашему послу товарищу Первухину с просьбой прислать мне детальную карту Берлина с нанесением границы секторов. Он прислал, но карта оказалась неясной. Я подумал, что ему самому трудно найти нужную, и попросил обратиться от моего имени к Ульбрихту, рассказав о моей идее… Ульбрихт, узнав от Первухина о моем плане, просиял и в восторге сказал: "Я полностью за! Вот настоящая помощь!".

Я предупредил Первухина и Ульбрихта, что пока план будем держать в строгом секрете. Получив карты, мы в нашем руководстве обсудили план действий и единогласно приняли решение проводить его в жизнь как можно быстрее… Выбрали 13 августа. Такое число считается несчастливым, но я сказал сомневающимся, что для нас это число станет счастливым. Все держалось в полном секрете. И вот войска установили границу. Гвалт возник необычайный: именно в тот момент США усилили свой гарнизон в Западном Берлине.

Появление такой границы сразу навело порядок, повысилась трудовая дисциплина в ГДР, заводы и сельские коллективы стали работать лучше…

Н.С. Хрущёв. Время. Люди. Власть (Воспоминания)

http://www.hrono.ru/libris/lib_h/hrush62.php

ТАНКИ У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ

28 октября 1961 года американцы наметили акцию по уничтожению пограничных заграждений у одного из пропускных контрольных пунктов в Берлине. Военная разведка заблаговременно получила информацию о точном времени начала операции и задействованных в ней силах. Благодаря этому была получена возможность подготовить ответные действия и предотвратить возможные кровопролитные столкновения. Информация была точной. Поначалу действия развивались в соответствии с планом, разработанным в штабе генерала Клея. К КП у Бранденбургских ворот двигались три джипа с военными и штатскими лицами, за ними шли мощные бульдозеры и замыкали шествие 10 танков с закрытыми люками и расчехленными орудиями. Контрпланом в переулках в этом районе было размещено до батальона пехоты и до полка советских танков. После того как джипы беспрепятственно проехали КП, были заведены моторы наших танков, и они стали выходить из переулков навстречу бульдозерам. Бульдозеры остановились на западной территории, не достигнув разграничительной линии. Советские танки тоже остановились. Джипы, пометавшись в тылу наших танков, развернулись и возвратились в Западный Берлин. Танки, американские и советские, остались на местах. Противостояние продолжалось практически всю ночь. Затем по команде из Москвы наши танки развернулись и ушли назад, в переулки. Минут через 20 - 30 американские танки и бульдозеры также ушли.

Этим противостоянием закончился второй берлинский кризис. Было признано де-факто установление границ и контроль за ними со стороны ГДР.

Обложка: Рабочие под надзором вооруженных полицейских ГДР строят Берлинскую стену. 18 августа 1961 года.

Источник: https://www.sports.ru