Наша военная база в Исландии? Во время холодной войны два члена НАТО, огромная Великобритания и Исландия с населением 300 тысяч человек, вусмерть разругались из-за того, кому ловить треску у исландского побережья. Исландцы добились своего, угрожая выйти из НАТО и разместить у себя советскую военную базу. Об этом остром конфликте в наши дни уже многие забыли. Но не Владимир Путин. На чтение: 2 минуты

Во время холодной войны два члена НАТО, огромная Великобритания и Исландия с населением 300 тысяч человек, вусмерть разругались из-за того, кому ловить треску у исландского побережья. Исландцы добились своего, угрожая выйти из НАТО и разместить у себя советскую военную базу. Об этом остром конфликте в наши дни уже многие забыли. Но не Владимир Путин.

Член НАТО без армии

Исландия – небольшое островное государство с рыболовецким уклоном, именно от вылова морских даров до сих пор зависит основной доход страны. Исландия вступила в НАТО в апреле 1949 года одной из первых, при этом своей армии у неё не было и нет. Это пикантное обстоятельство не помешало островитянам вступить в открытое противостояние с могучим британским флотом и выйти из него победителем.

В середине XX века треску ловить хотелось всем. Ещё не существовало Конвенции ООН по морскому праву, строго определившей границы территориальных вод и зоны приоритетных экономических прав морских государств. В 1952 году Исландия, желая поддержать своих рыбаков, в одностороннем порядке объявила о расширении своей исключительной экономической зоны, в которой для других стран запрещалось рыболовство, с 3до 4 морских миль (1 морская миля – 1,852 километра). Резко против этого решения выступила Великобритания, чьи рыбаки были главными конкурентами исландцев по вылову рыбы вокруг острова. Лондон был и главным покупателем исландской рыбы – по злобе там наложили эмбарго на её импорт. Исландцам пришлось искать новые рынки сбыта – они нашлись в США и, обратим на это особое внимание, в Советском Союзе.

Три тресковые войны

Но это были ещё цветочки – спорили-то пока на бумаге. Но вот в 1958 году исландцы решили расширить свою исключительную экономическую зону уже до 12 морских миль. Конфликт перешел в горячую стадию – береговая охрана островного государства стала задерживать британских рыбаков, таранить их корабли и даже угрожать лёгким стрелковым оружием. Британцы тут же прибегли к помощи военного флота, а исландские власти – к шантажу, пригрозив выйти из НАТО. В этих условиях Соединённому Королевству пришлось пойти на уступки.

В 1972 году исландцы решили расширить свою заветную зону сразу до 50 километров. Убедительным аргументом в борьбе за морскую биосферу стали хитрые заточенные крючки, при помощи которых смекалистые островитяне срезали рыболовные снасти британским нарушителям. Великобритания во второй раз направила на помощь рыбакам свой флот, Исландия снова пожаловалась в НАТО и пригрозила выходом – британцам пришлось признать ограничения для рыболовства. И не прошло трёх лет, как в 1975 -м началась уже третья по счёту тресковая война.

Советская угроза

На этот раз исландцы выдвинули претензии на 200-мильную зону вокруг своих берегов – в принципе, имели полное право, такие размеры диктует международный стандарт. Обделённые треской британцы в третий раз кровно обиделись. Петур Сигурдссон, директор исландской береговой охраны, в 1975 году для начала предлагалзакупить военные корабли у Советского Союза. В интервью журналу «Шпигель» он гордо заявил: «Нам нужны более быстрые корабли. Если они у нас будут, британцы ничего не смогут с этим поделать. Им придётся разве что топить нас».

За треску воевали британцы с исландцами, а встревожились в США. Перед американцами снова замаячила перспектива закрытия их военной авиабазы в городе Кеблавик – стратегически важного военного объекта, важнейшего звена обороны от советских подлодок. Исландцы дали понять, что готовы передать базу своим надёжным партнёрам в Москве.

После этого гордый остров выиграл и третью войну за треску. Американцы надавили на Лондон, а там признали условия победителей. Исландия богатела на глазах и смогла увеличить доходы от экспорта рыбы с 28 млрд долларов в 1971-1975 годах до 72 млрд в 1976-1980 годах.

Базу закрыли, но Москва не взяла

Во время встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в Архангельске 30 марта 2017 года Владимир Путин вспомнил о роли СССР в этих войнах: «Советский Союз был одним из первых, кто признал государственную независимость Исландии и активно поддерживал Исландию в ходе так называемых тресковых войн, в том числе и в связи с санкциями некоторых западных стран, которые были введены тогда против Исландии».

Поддерживала Исландию уже в нашем веке и Россия, когда на остров во второй половине 2000-х годов обрушился жестокий финансовый кризис. Москва тогда помогла кредитами, а благодарное островное руководство поспешило предложить ту самую базу в Кеблавике. В 2006 году американцы её закрыли – в век компьютерных технологий следить за подлодками можно и другими способами. В 2008-м базу предлагали России, но та вежливо отказалась. Тогда ведь казалось, что мир изменился и к временам «холодной войны» уже не вернётся…