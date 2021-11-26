МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВЕТ - ор­га­ни­за­ция при ЮНЕСКО, объ­е­ди­няю­щая различные ре­гио­наль­ные и ме­ж­ду­народные профессиональные и лю­би­тель­ские музыкальные ор­га­ни­за­ции и об­ще­ст­ва (свыше 50), национальные ко­ми­те­ты раз­ных стран (65), отдельных пред­ста­ви­те­лей музыкального искусства раз­ных спе­ци­аль­но­стей ( ком­по­зи­то­ры , ис­пол­ни­те­ли, му­зы­ко­ве­ды, пе­да­го­ги и др.).

Ос­но­ван в 1949 году, штаб-квар­ти­ра на­хо­дит­ся в Па­ри­же. ММС за­ни­ма­ет­ся раз­ви­ти­ем свя­зей ме­ж­ду раз­ны­ми музыкальными ор­га­ни­за­ция­ми, ко­ор­ди­на­ци­ей их дея­тель­но­сти; про­во­дит кон­грес­сы, фес­ти­ва­ли, сим­по­зиу­мы, кон­кур­сы и др. 1 раз в 2 го­да про­хо­дит Ге­не­раль­ная ас­самб­лея ММС (с 1958 года, по­след­няя со­стоя­лась в 2011 году в Тал­ли­не).

В со­став ММС вхо­дят: Ме­ж­ду­на­род­ное об­ще­ст­во со­вре­мен­ной му­зы­ки, фе­де­ра­ция «Ме­ж­ду­на­род­ная му­зы­каль­ная мо­ло­дёжь» («Jeunesses musica­les interna­tional», 1945 год), Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция музыкальных биб­лио­тек (International Аsso­cia­tion of Мusic Libraries, 1951 год), Ме­ж­ду­народное общество музыкального вос­пи­та­ния (In­ternational So­ciety for Music Education, 1953 год) и др.

ММС из­да­ёт еже­не­дель­ный элек­трон­ный бюл­ле­тень «Но­во­сти му­зы­каль­но­го ми­ра» («Music World News»). ММС - уч­ре­ди­тель Ме­ж­ду­народного дня му­зы­ки (1 ок­тяб­ря; про­во­дит­ся с 1975 года).

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