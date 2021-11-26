МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 1966
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 1966 года - серия международных документов, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 года, включающая Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политичических правах и протоколы к ним.
В отличие от предшествовавшей пактам Всеобщей декларации прав человека (1948 год), они возлагают на государства, ратифицировавшие их, юридические обязательства по соблюдению провозглашённых прав. Важнейшие источники международного права прав человека.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил в силу 3.01.1976 года (РФ как правопреемница СССР участвует с 16.10.1993 года). Состоит из 31 статьи. Согласно пакту, все народы имеют право на самоопределение, свободно устанавливая свой политический статус и свободно обеспечивая своё экономическое, социальное и культурное развитие. Государства - участники пакта обязаны обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами; признают за индивидом право на труд, создание профессиональных союзов, забастовки (при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны). Государство - участник пакта признаёт право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, достаточный жизненный уровень для него и его семьи, образование, участие в культурной жизни, пользование результатами научного прогресса и их практического применения.
Каждое государство-участник обязано представлять Генеральному секретарю ООН доклад о принимаемых им мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в этом пакте. Для контроля за выполнением положений пакта учреждён Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (18 членов). В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла к этому пакту факультативный протокол, в соответствии с которым государство-участник признаёт компетенцию Комитета по экономическим, социальным и культурным правам получать и рассматривать сообщения, поступающие от лиц или групп лиц или от их имени, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения государством-участником каких-либо из прав, изложенных в пакте.
Международный пакт о гражданских и политических правах вступил в силу 23.03.1976 года (РФ как правопреемница СССР участвует с 16.10.1993 года). Состоит из 53 статей. Согласно пакту, государство-участник обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
В соответствии с пактом неотъемлемым правом каждого человека является право на жизнь. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или уничтожающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. Никто не должен содержаться в рабстве, в подневольном состоянии, принуждаться к принудительному или обязательному труду. Согласно пакту, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Для контроля за выполнением пакта учреждён Комитет по правам человека (18 членов). В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила 1-й факультативный протокол к пакту, в котором Комитет по правам человека наделяется правом принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений государством-участником какого-либо из прав, изложенных в пакте (РФ участвует с 01.01.1992 года). В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила 2-й факультативный протокол к пакту, направленный на отмену смертной казни, в котором утверждается, что ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника, не должно подвергаться смертной казни (на 01.07.2011 года РФ не участвует).