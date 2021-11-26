МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 1966

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 1966 года - серия международных документов, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 года, включающая Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политичических правах и протоколы к ним.

В от­ли­чие от пред­ше­ст­во­вав­шей пак­там Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка (1948 год) , они воз­ла­га­ют на го­су­дар­ст­ва, ра­ти­фи­ци­ро­вав­шие их, юри­дические обя­за­тель­ст­ва по со­блю­де­нию про­воз­гла­шён­ных прав. Важ­ней­шие ис­точ­ни­ки ме­ж­ду­народного пра­ва прав че­ло­ве­ка.

Ме­ж­ду­народный пакт об эко­но­мических, со­ци­аль­ных и куль­тур­ных пра­вах всту­пил в си­лу 3.01.1976 года (РФ как пра­во­пре­ем­ни­ца СССР уча­ст­ву­ет с 16.10.1993 года). Со­сто­ит из 31 ста­тьи. Со­глас­но пак­ту, все на­ро­ды име­ют пра­во на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, сво­бод­но ус­та­нав­ли­вая свой по­ли­тический ста­тус и сво­бод­но обес­пе­чи­вая своё эко­но­мическое, со­ци­аль­ное и куль­тур­ное раз­ви­тие. Го­су­дар­ст­ва - уча­ст­ни­ки пак­та обя­за­ны обес­пе­чить рав­ное для муж­чин и жен­щин пра­во поль­зо­ва­ния все­ми эко­но­мическими, со­ци­аль­ны­ми и куль­тур­ны­ми пра­ва­ми; при­зна­ют за ин­ди­ви­дом пра­во на труд, соз­да­ние профессиональных сою­зов, за­бас­тов­ки (при ус­ло­вии его осу­ще­ст­в­ле­ния в со­от­вет­ст­вии с за­ко­на­ми ка­ж­дой стра­ны). Го­су­дар­ст­во - уча­ст­ник пак­та при­зна­ёт пра­во ка­ж­до­го че­ло­ве­ка на наи­выс­ший дос­ти­жи­мый уро­вень фи­зического и пси­хического здо­ро­вья, дос­та­точ­ный жиз­нен­ный уро­вень для не­го и его се­мьи, об­ра­зо­ва­ние, уча­стие в куль­тур­ной жиз­ни, поль­зо­ва­ние ре­зуль­та­та­ми на­учного про­грес­са и их прак­тического при­ме­не­ния.

Ка­ж­дое го­су­дар­ст­во-уча­ст­ник обя­за­но пред­став­лять Ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю ООН док­лад о при­ни­мае­мых им ме­рах и о про­грес­се на пу­ти к дос­ти­же­нию со­блю­де­ния прав, при­зна­вае­мых в этом пак­те. Для кон­тро­ля за вы­пол­не­ни­ем по­ло­же­ний пак­та уч­ре­ж­дён Комитет по эко­но­мическим, со­ци­аль­ным и куль­тур­ным пра­вам (18 чле­нов). В 2008 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­ня­ла к это­му пак­ту фа­куль­та­тив­ный про­то­кол, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым го­су­дар­ст­во-уча­ст­ник при­зна­ёт ком­пе­тен­цию Комитета по эко­но­мическим, со­ци­аль­ным и куль­тур­ным пра­вам по­лу­чать и рас­смат­ри­вать со­об­ще­ния, по­сту­паю­щие от лиц или групп лиц или от их име­ни, ко­то­рые ут­вер­жда­ют, что они яв­ля­ют­ся жерт­ва­ми на­ру­ше­ния го­су­дар­ст­вом-уча­ст­ни­ком каких-либо из прав, из­ло­жен­ных в пак­те.

Ме­ж­ду­народный пакт о гражданских и по­ли­тических пра­вах всту­пил в си­лу 23.03.1976 года (РФ как пра­во­пре­ем­ни­ца СССР уча­ст­ву­ет с 16.10.1993 года). Со­сто­ит из 53 ста­тей. Со­глас­но пак­ту, го­су­дар­ст­во-уча­ст­ник обя­зу­ет­ся ува­жать и обес­пе­чи­вать всем на­хо­дя­щим­ся в пре­де­лах его тер­ри­то­рии и под его юрис­дик­ци­ей ли­цам пра­ва, без ка­ко­го бы то ни бы­ло раз­ли­чия, как-то: в от­но­ше­нии ра­сы, цве­та ко­жи, по­ла, язы­ка, ре­ли­гии, по­ли­тических или иных убе­ж­де­ний, национального или со­ци­аль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, иму­щественного по­ло­же­ния, ро­ж­де­ния или ино­го об­стоя­тель­ст­ва.

В со­от­вет­ст­вии с пак­том не­отъ­ем­ле­мым пра­вом ка­ж­до­го че­ло­ве­ка яв­ля­ет­ся пра­во на жизнь. Ни­кто не дол­жен под­вер­гать­ся пыт­кам или жес­то­ко­му, бес­че­ло­веч­но­му или унич­то­жаю­ще­му его дос­то­ин­ст­во об­ра­ще­нию или на­ка­за­нию. В ча­ст­но­сти, ни од­но ли­цо не долж­но без его сво­бод­но­го со­гла­сия под­вер­гать­ся медицинским или на­учным опы­там. Ни­кто не дол­жен со­дер­жать­ся в раб­ст­ве, в под­не­воль­ном со­стоя­нии, при­ну­ж­дать­ся к при­ну­дительному или обя­зательному тру­ду. Со­глас­но пак­ту, ка­ж­дый че­ло­век име­ет пра­во на сво­бо­ду и лич­ную не­при­кос­но­вен­ность. Ни­кто не мо­жет быть под­верг­нут про­из­воль­но­му аре­сту или со­дер­жа­нию под стра­жей. Ка­ж­дый че­ло­век име­ет пра­во по­ки­дать лю­бую стра­ну, вклю­чая свою соб­ст­вен­ную. Все ли­ца рав­ны пе­ред су­да­ми и три­бу­на­ла­ми. Ка­ж­дый че­ло­век, где бы он ни на­хо­дил­ся, име­ет пра­во на при­зна­ние его пра­во­субъ­ект­но­сти. Ка­ж­дый че­ло­век име­ет пра­во на сво­бо­ду мыс­ли, со­вес­ти и ре­ли­гии.

Для кон­тро­ля за вы­пол­не­ни­ем пак­та уч­ре­ж­дён Комитет по пра­вам че­ло­ве­ка (18 чле­нов). В 1966 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН одоб­ри­ла 1-й фа­куль­та­тив­ный про­то­кол к пак­ту, в ко­то­ром Комитет по пра­вам че­ло­ве­ка на­де­ля­ет­ся пра­вом при­ни­мать и рас­смат­ри­вать со­об­ще­ния от отдельных лиц, ут­вер­ждаю­щих, что они яв­ля­ют­ся жерт­ва­ми на­ру­ше­ний го­су­дар­ст­вом-уча­ст­ни­ком какого-либо из прав, из­ло­жен­ных в пак­те (РФ уча­ст­ву­ет с 01.01.1992 года). В 1989 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН одоб­ри­ла 2-й фа­куль­та­тив­ный про­то­кол к пак­ту, на­прав­лен­ный на от­ме­ну смерт­ной каз­ни, в ко­то­ром ут­вер­жда­ет­ся, что ни од­но ли­цо, на­хо­дя­щее­ся под юрис­дик­ци­ей го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ка, не долж­но под­вер­гать­ся смерт­ной каз­ни (на 01.07.2011 года РФ не уча­ст­ву­ет).

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