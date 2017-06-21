Краткий курс истории. Арест Рудольфа Абеля 21 июня 1957 года американские спецслужбы арестовали в Нью-Йорке в гостинице «Латам» советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем. На чтение: 1 минута

21 июня 1957 года американские спецслужбы арестовали в Нью-Йорке в гостинице «Латам» советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем.

1. Опытного нелегала на самом деле звали Вильямом Генриховичем Фишером, а назвал он имя своего друга-разведчика Рудольфа Ивановича Абеля, который скончался в 1955 году. Родившийся в 1903-м в британском Ньюкасле в семье марксистов из России Вилли Фишер работал на советскую разведку с 1927 года и ещё до войны получил звание лейтенанта госбезопасности.

2. Американцы поймали одного из самых крупных разведчиков, который когда-либо работал в Америке. На счету Абеля-Фишера только после войны была успешная работа по американскому атомному проекту. Провал асу разведслужбы обеспечил ненадёжный напарник, радист-финн Хейханен, любивший выпить, причём на казённые деньги.

3. Абель-Фишер просидел в заключении меньше пяти лет, занимаясь в тюрьме математикой и живописью. 10 февраля 1962 года разведчика обменяли на мосту через реку Хафель, разделявшем ГДР и Западный Берлин, на сбитого 1 мая 1960 года над Свердловском американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса и начинающего шпиона, студента из США Фредерика Прайора. Сцена обмена стала центральной в советском художественном фильме «Мёртвый сезон» (1968), где Абель выступил консультантом, а его самого сыграл Донатас Банионис. А в 2015-м к этому сюжету обратился Стивен Спилберг в картине «Шпионский мост».