ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961

ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 года - международное соглашение, принятое под эгидой ООН 30 марта; заменило прежние договоры по контролю над наркотиками, заключённые до 2-й мировой войны, объединив содержавшиеся в них наиболее важные положения, с добавлением некоторых новых.

Уча­ст­ни­ка­ми кон­вен­ции яв­ля­ют­ся 183 го­су­дар­ст­ва (2007), в том числе Рос­сия (СССР ра­ти­фи­ци­ро­вал 14 декабря 1963 года).

Со­глас­но кон­вен­ции, за­пре­ща­ют­ся про­из­вод­ст­во, тор­гов­ля и ис­поль­зо­ва­ние всех нар­ко­ти­че­ских средств (НС) в не­ме­ди­цин­ских це­лях; вла­деть ими мо­гут толь­ко струк­ту­ры, дейст­вую­щие в медицинских и на­учных це­лях, и ли­ца, упол­но­мо­чен­ные на та­кое вла­де­ние; го­су­дар­ст­ва - уча­ст­ни­ки кон­вен­ции обя­за­ны еже­год­но пред­став­лять от­чё­ты, вклю­чая ста­ти­сти­ку ле­галь­но­го и не­ле­галь­но­го обо­ро­та НС в стра­не. Кон­тро­ли­ру­ют со­блю­де­ние кон­вен­ции Ме­ж­ду­народный контракт по кон­тро­лю над нар­ко­ти­ка­ми и специальная ко­мис­сия, соз­дан­ные в струк­ту­ре ООН, но по ста­ту­су яв­ляю­щие­ся не­за­ви­си­мы­ми.

Кон­вен­ция раз­де­ли­ла все НС, в со­от­вет­ст­вии с их по­тен­ци­аль­ной опас­но­стью и ха­рак­те­ром ис­поль­зо­ва­ния, на 4 груп­пы: 1) ве­ще­ст­ва, под­ле­жа­щие наи­бо­лее жё­ст­ким ме­рам кон­тро­ля (пре­па­ра­ты, по­лу­чае­мые из опий­но­го ма­ка, ли­сть­ев ко­ки и ко­но­п­ли), вклю­чая кво­ты на их промышленное из­го­тов­ле­ние, экс­порт и им­порт; вы­да­ют­ся толь­ко для медицинского ис­поль­зо­ва­ния и толь­ко по осо­бым ре­цеп­там; 2) НС, ко­то­рые бо­лее ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся в медицинских це­лях; так­же от­пус­ка­ют­ся по ре­цеп­ту, но основной спо­соб кон­тро­ля - вы­да­ча пред­при­яти­ям ли­цен­зий на их из­го­тов­ле­ние; 3) пре­па­ра­ты, ко­то­рые по оцен­ке ВОЗ не мо­гут быть пред­ме­том зло­упот­реб­ле­ния, а так­же пре­па­ра­ты, со­дер­жа­щие в ка­че­ст­ве ин­гре­ди­ен­тов НС из 2-й груп­пы, но в бо­лее низ­ких кон­цен­тра­ци­ях. Ме­ры кон­тро­ля над их про­да­жей не тре­бу­ют­ся; 4) не­боль­шое чис­ло НС, ко­то­рые, как счи­та­ет­ся, об­ла­да­ют осо­бо опас­ны­ми свой­ст­ва­ми, ис­поль­зу­ют­ся в те­ра­пев­тических це­лях в очень ог­ра­ни­чен­ном мас­шта­бе; стра­на мо­жет вве­сти на них пол­ный за­прет.

Кон­вен­ция пред­ла­га­ет стра­нам-уча­ст­ни­кам изы­ски­вать сред­ст­ва для ле­че­ния и воз­вра­ще­ния к нор­маль­ной жиз­не­дея­тель­но­сти нар­ко­ма­нов, ус­та­нав­ли­ва­ет об­щие пра­ви­ла для юри­дической ква­ли­фи­ка­ции дея­ний, свя­зан­ных с нар­ко­ти­ка­ми (кон­крет­ные ме­ры оп­ре­де­ля­ет ка­ж­дое го­судар­ст­во). В 1972 году в кон­вен­цию бы­ли вне­се­ны по­прав­ки, рас­ши­ряю­щие функ­ции Ме­ж­ду­народного ко­ми­те­та по кон­тро­лю над нар­ко­ти­ка­ми и на­ла­гаю­щие на сто­ро­ны до­пол­нительные обя­за­тель­ст­ва.

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