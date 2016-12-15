Денежные отношения. К годовщине большого союза КНР и США Денежные отношения. К годовщине большого союза КНР и США На чтение: 3 минуты

15 декабря 1978 года Китай и США договорились нормализовать дипломатические отношения, что стало прологом к самому масштабному экономическому партнёрству в истории.

Держатели US Treasures (казначейских обязательств США) в течение последних 12 месяцев продали их на сумму свыше 200 млрд долларов. Только за сентябрь 2016 года правительства и центробанки реализовали их на сумму свыше 47 млрд долл. Вроде и немного, учитывая, что общая сумма инвестиций в американские долги через US Treasures достигает 3,9 трлн долл. Однако есть тонкий нюанс Последний раз такое падение доверия к американской валюте у инвесторов и такие темпы распродажи облигаций наблюдались в 1978 году.

Сегодня, когда мы справляем 38-ю годовщину спасения Америки Китаем, стоит поговорить о том, какая связь между пинг-понгом и планомерным накоплением золота.

Давайте снова дружить

Когда в апреле 1979 года Китай известил СССР о том, что не намерен продлевать действие договора о дружбе и сотрудничестве, в Москве вряд ли этому сильно удивились. К этому времени КНР успела заключить аналогичный договор с Японией, восстановить отношения с Югославией, где ещё в конце 1940-х выбрали путь экономического развития, отличный от того, который советовала Москва. Однако главным достижением Пекина, конечно же, было восстановление отношений с США.

Стартовал этот процесс ещё с начала 1970-х годов, со знаменитого визита Ричарда Никсона в Пекин. Причём американский президент сам проявил такую инициативу. Тут нужно пояснить. Конечно же, любой из американских послевоенных президентов не одобрял идеи коммунизма. Но Никсон в этом перечне стоит рядом с Рональдом Рейганом. Что могло заставить ярого антикоммуниста фактически просить о визите («...если бы меня спросили, о чём я мечтаю, то я бы сказал, что хотел бы поехать в Китай»)? Умные советники и собственная голова на плечах.

За полтора года до этого заявления Никсона между СССР и КНР произошёл пограничный конфликт за контроль над островом Даманский (март 1969). Отличный повод для США, чтобы вернуться в Китай и восстановить утраченное влияние. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский президент-антикоммунист имел такие мечты.

Визит Никсона состоялся не сразу, дорогу ему проложил Генри Киссинджер, а также игроки в пинг-понг (настольный теннис). Хитрый и тонкий ход, вполне в духе восточной дипломатии. Сегодня почти забытый – создаётся впечатление, что отношения между странами сами собой наладились. Кстати, в пинг-понговой дипломатии «принимал участие» и Форрест Гамп.

В фильме говорится как раз об этом визите, состоявшемся в феврале 1972 года.

Ещё раньше, в июле и октябре 1971-го, Китай дважды посетил Киссинджер, бывший тогда советником президента по национальной безопасности. Итогом визита стало разрешение одного щекотливого вопроса. Поскольку до этого США признавали Китаем Китайскую республику (Тайвань), а не КНР, то именно Тайвань заседал в ООН, причём в ранге одной из стран-основательниц этой организации, который имеют только активные участники антигитлеровской коалиции. Несмотря на то, что с 1949 года вся территория материкового Китая контролировалась коммунистическим правительством, а Тайвань располагался на группе небольших островов. Чтобы умаслить руководство КНР перед визитом Никсона, место Тайваня в ООН передали материковому Китаю. Тайваньский лидер Чан Кайши, которого фактически поставили перед фактом, вынужден был согласиться с прекращением членства в ООН и долго переживал этот удар. Юридически это было оформлено голосованием членов ООН за исключение Тайваня. в ходе которого сами инициаторы этой рокировки проголосовали «против». Любопытно, как бы они выкручивались, если бы «против» голосовали также СССР, страны советского блока, Африки, арабские и азиатские государства (на позицию которых СССР тогда мог повлиять). Их голосов вполне могло хватить для того, чтобы завалить резолюцию.

В ходе визитов 1971-1972 года, а затем и поездки Джеральда Форда (декабрь 1975-го) страны восстановили контакт, но не дипломатические отношения (вместо посольств были открыты их суррогаты – «офисы взаимодействия», примерно как с СССР в 1920-х). Для этого от США требовалось сделать последний шаг: признать концепцию «единого Китая» и разорвать официальные отношения с Тайванем. В этом Штаты тоже словчили, приняв специальный «Закон о Тайване», в котором оговорили защиту последнего в случае прямой военной агрессии КНР, а также перевод отношений в статус неофициальных. Однако даже сделанных уступок хватило для того, чтобы уже Джимми Картер, принявший эстафету от Никсона и Форда, 15 декабря 1978 года заявил в телеобращении о том, что дипломатические отношения между США и КНР будут восстановлены в полном объёме с 1 января 1979 года.

Дипломатия и деньги

Почему США так стремились восстановить отношения с коммунистическим государством? Ездили, возили настольных теннисистов, сдавали ценного союзника... Ответ можно угадать из новости, с которой начался материал.

Предыдущий пик продажи облигаций Казначейства США недаром приходился на 1978 год – именно тогда Ямайская валютная система окончательно сменила Бреттон-Вудскую. Обычно говорится, в прежней системе валюты обеспечивались количеством монетарного золота в запасах центробанков, а новая сменила её системой плавающих валютных курсов. И это справедливо для всех. Кроме того государства, которое, по совместительству, является эмитентом мировой валюты. Это колоссальная выгода для экономики, и нельзя позволить, чтобы курс такой валюты просто колебался относительно других валют. Такими деньгами не шутят.

В итоге если раньше доверие глобального бизнеса к доллару как к мировой валюте обеспечивалось золотом, то теперь (после восстановления отношений США с Китаем и приходом американских инвестиций в КНР) оно стало обеспечиваться миллионами китайских рабочих рук. Руки производили товар, товар необходимо было продать (в том числе для того, чтобы расширить производство, выплатить долларовый кредит и так далее). Чем более могущественным становился Китай, тем более рос спрос на американскую валюту, которая была ему нужна для миллионов марксовых цепочек «товар-деньги-товар». Рос как в самом Китае, так и в тех странах, которые вели торговлю с Китаем.

Кстати, тот же самый механизм спустя 13 лет сработал и у нас. Дикий спрос на американскую валюту в постсоветской России поддерживал доллар, внешнеторговый рубль – квази-валюта СЭВ – заместился долларом, торговля между республиками СССР также перешла в доллар.

Поэтому неудивительно, что сегодня Китай и Россия лидируют среди стран, избавляющихся от долларовых активов. И они же лидируют в закупках золота. Так, за последние 24 месяца золотой запас РФ вырос на 50%, до 1542 тонн (у Китая 1840 тонн). Это, конечно же, не означает отказа от доллара. Пока не означает. Просто в России и КНР понимают: торговать через доллар проще. Но проще – не значит выгоднее и безопаснее. Особенно в условиях, когда миллиарды долларов могут быть просто ноликами и единичками компьютерного кода.

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Не исключено, что спустя какое-то количество лет, через 5 или 10, очередной президент США скажет, что его давняя мечта – побывать в России, а санкции давно пора отменить, ведь это дикость какая-то. Нет, это, конечно же, хорошо. Главное, чтобы мы помнили, чего от нас попросят взамен. А попросят от нас сдать свой экономический суверенитет. Даже могущественный Китай возвращает его только теперь и, если считать по золоту, не слишком нас в этом обогнал. Недешёвая это штука – восстановить отношения с мировым центробанком.