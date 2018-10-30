Выход США из договора о РСМД ставит под удар страны Европы Научный директор Российского военно-исторического общества прокомментировал намерения Соединенных Штатов Америки выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соединенные Штаты Америки заявили о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомню, что этот договор подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Это было действительно большим шагом для того времени. Политика ухода от конфронтации набирала тогда свои обороты. Для нашей страны, для США, для всех европейских стран это было великим и большим событием. Европейцы, выходя на митинги перед американским базами в 80-е годы протестовали... На чтение: 1 минута

Научный директор Российского военно-исторического общества прокомментировал намерения Соединенных Штатов Америки выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соединенные Штаты Америки заявили о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомню, что этот договор подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Это было действительно большим шагом для того времени. Политика ухода от конфронтации набирала тогда свои обороты. Для нашей страны, для США, для всех европейских стран это было великим и большим событием. Европейцы, выходя на митинги перед американским базами в 80-е годы протестовали против размещения американских ракет «Першинг» в европейских странах. Это действительно, грозило Европе полным уничтожением в случае ядерного конфликта. И что же мы видим сегодня?

И в СМИ, и в заявлениях самого Трампа, говорится о том, что Китай обладает ракетами средней дальности, которые тоже могут угрожать интересам Соединенных Штатов. Но давайте вспомним историю. Когда американцы выходили из договора по ПРО, говорилось о том, что американские противоракетные системы будут размещены в Европе, в том числе, против Ирана. А сегодня мы видим, что они направлены против России. И как после этого сегодня верить заявлениям американского президента?

Далее, если говорить о том, что американцы выйдут из договора по РСМД, что случится с общей системой ядерной безопасности? Какова будет судьба договора СНВ-3, который предусматривает сокращение количества американских и российских баллистических ракет до количества 1500 единиц? И, в конце концов, вся система безопасности, в том числе, касающаяся неразмещения ядерного оружия в космосе, что будет с этим?

Сегодня европейская общественность должна задуматься, если ракеты средней и меньшей дальности будут размещены на территории Польши, Румынии, Прибалтики, как это повлияет на общую систему безопасности? Ведь именно эти страны окажутся целью для ответного удара в случае возникновения ядерной войны.

Наш Президент Владимир Путин, четко заявил, что российская военная доктрина предусматривает именно ответный ядерный удар, который исключал бы победившую сторону. Страна, которая нападает должна знать, что будет ответный ядерный удар. Виновным в уничтожении мировой цивилизации будет тот, кто развяжет конфликт. Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, либо каком другом месте, США или их союзниками просто подорвет всю систему международной безопасности, которая с трудом ковалась еще с 70-х годов XX века.

Надо понимать, что без взаимного доверия, без соблюдения условий международной безопасности, без переговорного процесса двигаться дальше будет невозможно. Сегодня те люди, которые выступают за выход из договора о РСМД, должны тоже понимать, что они стоят на острие критики, которая безусловно обрушится на них со стороны европейских стран и тех здравых сил мирового сообщества, которые не одобряют подобные намерения американского президента Дональда Трампа.

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