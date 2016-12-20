Уроки сервильности. К годовщине вторжения в Панаму 20 декабря 1989 года США вломились без приглашения в Панаму, поставив там «своего сукина сына». Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину операции «Правое дело» в Панаме, стоит поговорить о том, что в департаменте администрации США, ответственном за внешнюю политику, сменилась методичка. От эпохи майданов и прямых агрессий наблюдается возврат к старым добрым переворотам. На чтение: 2 минуты

20 декабря 1989 года США вломились без приглашения в Панаму, поставив там «своего сукина сына».

Летняя попытка вооружённого переворота в Турции вызвала повышенный интерес ещё и потому, что вроде термин известный, но исключительно литературно. «Сто лет одиночества», «Короли и капуста» – в каждой главе. А вот в современности они как-то перестали происходить. Всё больше «майданы», «вёсны», «за честные выборы» и тому подобное.

Сегодня, когда мы справляем 27-ю годовщину операции «Правое дело» в Панаме, стоит поговорить о том, что в департаменте администрации США, ответственном за внешнюю политику, сменилась методичка. От эпохи майданов и прямых агрессий наблюдается возврат к старым добрым переворотам.

Я тебя породил, я тобой и рулю

В мире кроме Панамы существует только одна страна, на территории которой находится инфраструктурное сооружение соотносимой для мировой торговли важности (Египет, Суэцкий канал). Однако Панамский канал отличается от Суэцкого не только тем, что соединяет два океана, но и тем, что именно канал фактически стал причиной создания государства.

Да ноября 1903 года никакой Панамы не существовало: была Колумбия, в составе которой и находилась Панама (Суверенный штат Панама, как предпочитали считать местные сепаратисты). В Колумбии весь XIX век было неспокойно, а в 1899 году «неспокойно» превратилось в гражданскую войну (1899-1902). Поэтому, когда США, наконец, договорились с очередной компанией, владевшей правами на строительство Панамского канала и выкупили у них этот долгострой, вопрос обеспечения безопасности строительства решили просто. К берегам Панамы подогнали американский флот, быстренько провозгласили там независимое государство, опять же быстренько его признали, а в 1904 году уже начали строительство. Армия Панамы, что характерно, горячо поддержала такое развитие событий, перейдя на сторону нового правительства почти в полном составе.

С этого момента на последующие несколько десятилетий Панама превратилась если не в колонию, то в зависимую территорию. Да, она исправно получала свою долю от доходов канала (её даже увеличили со временем). Однако согласно соглашениям 1903 года между США и правительством нового государства, Америка получила право не только контролировать канал, но и размещать в Панаме свои вооружённые силы. Которые, кстати, контролировали избирательный процесс первые 15 лет существования Панамы.

Причина для вторжения возникла за 12 лет до самого вторжения. Президенты Картер (США) и Торрихос (Панама) подписали соглашение, согласно которому 31 декабря 1999 года Штаты обязались передать канал под управление панамского правительства. Однако в следующее десятилетие США постепенно пытались отыграть это соглашение назад, заставив панамские власти денонсировать его. Со временем отношения вошли в негативную спираль: панамские власти с целью компенсации давления начали расширять контакты с просоветски ориентированными государствами, что вызывало дополнительное недовольство США.

Схема, впрочем, была стандартной, Панама испробовала на себе весь набор экзекуторов американского Госдепа: отказ в предоставлении помощи, обвинение фактического лидера страны (Мануэль Норьега) во всех смертных грехах, увеличение воинского контингента на американских базах, введение экономических санкций, попытку вооружённого переворота через лояльно настроенных военных.

Однако на прямое вторжение в США решились только после пресс-конференции президента Панамы Родригеса, на которой тот пообещал расширение контактов с СССР. Оно и понятно: это было бы похуже советских ракет на Кубе. Впрочем, подходящий повод (убийство офицера армии США) у Америки тоже был.

Конец немного предсказуем

Само вторжение описывать особого смысла нет. Если с миллионной армией Ирака США справились за три недели, то для Панамы хватило и пяти дней.

Любопытно, что резолюция СБ ООН, осуждающая вторжение, была заблокирована Францией и Великобританией. То есть теми же странами, которые примерно 34 годами ранее организовали такое же вторжение в Египет, пытаясь вернуть контроль над Суэцким каналом .

Вместе с собой американские солдаты привезли и нового президента. Вернее, он на месте имелся, привезли его только на базу, где и легитимизировали – как в старые добрые времена. И всё, по большому счёту, в Панаме стало по прежнему. Доходы от канала (его, кстати, всё-таки отдали панамцам; ну что такое 2-3 миллиарда долларов в год?), немножко офшор, немножко наркотики, обида на события 1989 года, – однако при этом такая же зависимость от США, как и до него. Плевать на доходы от канала – в конце концов, не за них США устраивали «принуждение к демократии» и «защиту американских граждан». Канал – одна из ключевых точек мировой торговли, наряду с (Суэцким каналом. Малаккским проливом), для контроля которой США не нужно формально входить в состав акционеров. Достаточно простого и ясного понимания руководством Панамы того факта, что 20 декабря 1989 года может повториться в любой момент. За последние 27 лет Америка не раз это доказала.

Пример Панамы – наука в первую очередь для постсоветских лимитрофов, которые пытались строить свой суверенитет на полном и безоговорочном вхождении в орбиту влияния США. Во-первых, суверенитет в принципе с сервильностью имеет мало общего. Во-вторых, следует чётко осознавать, что это дорога с односторонним движением. За попытку развернуться или взбрыкнуть к делу немедленно подключается тот самый пыточный арсенал американского МИДа, который испробован на Панаме. Норьега был офицер и, видимо, не из пугливых. Поэтому и сидит в тюрьме и не выйдет из неё до смерти: 40 лет от США и 20 от Панамы это гарантируют.

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В широком смысле призадуматься стоит не только лимитрофам. Скажем, военный переворот в последние четверть века использовался не слишком часто, США предпочитали действовать напрямую (стесняться было некого). Однако после Сирии, похоже, этот метод возвращается в набор активных методов внешней политики Вашингтона.

Впрочем, по этому поводу есть известная поговорка про сову и пенёк.