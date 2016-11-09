Щепотка Трампа в клокочущей магме истории: нам предложат дружить против Китая ...Если в 70-х в антисоветскую орбиту был вовлечён Китай, то теперь в антикитайскую орбиту попробуют затолкать нас. Способов и оснований для этого — вагон. В первую очередь, конечно, давить будут на сходство российских и американских консервативно-рыночных ценностей, на их противоположность китайскому коммунистическому безбожию. У российской элиты это может создать опасное головокружение — как у невесты на выданье. На чтение: 1 минута

Леонид Крутаков. Трамп: новая тактика Америки в прежнем проекте глобального господства

Я ошибся в своих прогнозах по поводу «неизбираемости» Дональда Трампа. Неплохой диалектический урок каждому, кто начинает верить в предопределённость истории, всесилие мудрецов, накатанность лыжни и непрерывность рельсов.

Выборы показали, что даже самая могущественная, ультраимпериалистическая держава не обладает иммунитетом против внутренних противоречий. Противоречия накапливаются, накапливаются, накапливаются – и в какой-то момент прорываются на поверхность.

В этом, наверное, единственный оптимистический вывод. История — клокочущая магма, а не застывающий бетон марки М500. Нас не придавит глыбой неизбежности: напротив, движение тектонических плит ускорится. Противоречия, конечно же, не снимаются ни выборами, ни телевизионными трансляциями.

Все остальные умозаключения довольно тревожны. Они таковы:

— Америка возглавит глобальный правый марш, фронтальное наступление сил реакции. Это приведет кое-кого в эйфорию, но ненадолго. Иллюзия единения международных правых на почве общих традиционных ценностей развеется (см. пример Б.Джонсона). Принцип: «Америка в ответе за всех» просто меняется на «Каждый сам за себя». Если глобализаторская повестка демократов предполагала мягкое натягивание совы на глобус, то республиканцы будут натягивать глобус на сову. Вы, должно быть, слышали, как ожидавшая Трампа толпа зычно скандировала: "USA! USA! USA!" Америка юбер аллес. Оскорблённое национальное достоинство — вот что победило сегодня. И за оскорбление величия кому-то придется ответить. Как думаете, кому? Банкирам? Хозяевам корпораций? Безумным генералам? Лживым журналистам? Деление американских президентов на «интервенционалистов» и «изоляционистов» — абсолютная фикция. Войны и интервенции всегда начинали те, кто больше других говорил об изоляции.

— «Выскочка»-Трамп получает карт-бланш на шаги, которые даже Клинтон могла бы посчитать чрезмерными. Ведь отныне он говорит и действует от имени возмущённого американского народа. Одно дело, когда вы перешли дорогу семейке Клинтонов или Бушей, и совершенно другое дело — если вы осмелились перечить Cамой Америке.

— Без сомнения, планы строительства ПРО в Европе, наращивания военного присутствия вдоль российских границ, поддержки украинской хунты, поддержки Израиля, смены неугодных режимов на Ближнем Востоке/в Латинской Америке свёрнуты не будут. Без них экономическую экспансию нельзя представить, как нельзя представить эксплуатацию автомобиля без регулярного ТО. Уверен, не рассосутся сами собой и TIPP c TPP.

— За последний год на каждый миролюбивый жест Трампа в адрес Москвы приходилось десять агрессивных намёков Пекину. И это логично. Именно КНР, а не Россия воспринимается американской олигархией как первоочередная угроза. Именно с КНР, а не с Россией американский капитал делит рынки сбыта, рынки рабочих рук, энергетические рынки и сферы валютного влияния. Вашингтон будет делать всё, чтобы подорвать сближение двух стран. Если в 70-х в антисоветскую орбиту был вовлечён Китай, то теперь в антикитайскую орбиту попробуют затолкать нас. Способов и оснований для этого — вагон. В первую очередь, конечно, давить будут на сходство российских и американских консервативно-рыночных ценностей, на их противоположность китайскому коммунистическому безбожию. У российской элиты это может создать опасное головокружение — как у невесты на выданье. После нескольких лет опалы она, уже приготовившаяся к воцарению Клинтон, вновь окажется в центре внимания. Как говорится, «у нас товар, у вас купец». Только планы на «невесту» у всех женихов ведь примерно одинаковые. И даже если её ненадолго согласятся оставить в покое, бесконечно откладывать брачную ночь тоже не получится. В конце концов, Трамп доказал всему миру, что демократия в Америке существует. Нехай теперь Россия доказывает, что и у неё с демократией полный порядок.

— Другим опасным для «Снова Великой Америки» фронтом станет Европа, где нарастающие противоречия тоже вызывают к жизни призраки прошлого. В частности, призрак «Снова Великой Германии», чей капитал уже давно чувствует себя неуютно в американской узде. И хотя здесь, вроде бы, сохраняются основания для дружбы, зато табачок уже давно врозь (см. дела «Дойче Банка» или «Фольксвагена»). К нам, кстати, немецкие женихи сватов ещё иногда засылают, поэтому Вашингтону придётся потрудиться, чтобы расстроить и эту свадьбу.

— Самый большой интерес вызывает судьба внебрачных детей или детей от предыдущих браков (здесь и Украина, и Молдавия, и Прибалтика, и Грузия...). Сдадут ли их в приют, отправят ли беспризорничать, пустят ли в единую семью с «Великим Американским Народом»?

В общем, победа Трампа распахивает перед мировыми элитами грандиозное пространство для торга. Игроки рассаживаются за покерным столом, пряча в рукавах замусоленные козыри. Единственное, в чём не приходится сомневаться — у этой партии ни при каких обстоятельствах не может быть ни десяти победителей, ни десяти проигравших. А значит, клокочущая магма противоречий ещё не раз и не два заставит столпившихся у стола букмекеров почувствовать себя полными дураками.