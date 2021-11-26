ПОЛИАРХИЯ

ПОЛИАРХИЯ (от по­ли... и греческого αρχη - власть) - в со­вре­мен­ной по­ли­то­ло­гии по­ня­тие, обо­зна­чаю­щее по­ли­тические сис­те­мы де­мо­кра­тического ти­па с пред­ста­ви­тель­ным прав­ле­ни­ем, по­ли­тическим плю­ра­лиз­мом и вы­со­кой сте­пе­нью вклю­чён­но­сти гра­ж­дан в по­ли­тический про­цесс.

С ан­тич­ных вре­мён тер­мин «Полиархия» упот­реб­лял­ся при­ме­ни­тель­но к си­туа­ци­ям, ко­гда государственная власть не кон­цен­три­ро­ва­лась в од­них ру­ках, а раз­де­ля­лась ме­ж­ду многими ли­ца­ми. В современную по­ли­тическую нау­ку вве­дён в 1950-е годы американскими по­ли­то­ло­га­ми Р.А. Да­лем и Ч.Э. Лин­дб­ло­мом, пред­ло­жив­ши­ми раз­ли­чать де­мо­кра­тию - иде­ал народного прав­ле­ния и полиархия - сте­пень при­бли­же­ния к это­му идеа­лу на прак­ти­ке. Вве­де­ние по­ня­тия «Полиархия» мо­ти­ви­ро­ва­лось тем, что тер­мин «де­мо­кра­тия» (власть на­ро­да) под­ра­зу­ме­ва­ет рав­ное рас­пре­де­ле­ние по­ли­тических ре­сур­сов сре­ди на­се­ле­ния, ста­биль­но вы­со­кую по­ли­тическую ак­тив­ность всех гра­ж­дан и их по­сто­ян­ное уча­стие в при­ня­тии по­ли­тических ре­ше­ний, что не впол­не со­от­вет­ст­ву­ет реа­ли­ям современных об­ществ. Полиархией ста­ли на­зы­вать су­ще­ст­вую­щие по­ли­тические сис­те­мы, не удов­ле­тво­ряю­щие пол­но­му на­бо­ру кри­те­ри­ев «со­вер­шен­ной де­мо­кра­тии», но вклю­чаю­щие в се­бя ряд клю­че­вых де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов. Даль оп­ре­де­лил 7 ин­сти­ту­цио­наль­ных при­зна­ков полиархии: фор­ми­ро­ва­ние ор­га­нов государственной вла­сти по­сред­ст­вом вы­бо­ров; сво­бод­ный и че­ст­ный ха­рак­тер вы­бо­ров; все­об­щее из­би­рательное пра­во ; пра­во гра­ж­дан пре­тен­до­вать на долж­но­сти в ор­га­нах вла­сти че­рез вы­дви­же­ние сво­их кан­ди­да­тур на вы­бо­рах; га­ран­тии сво­бо­ды вы­ра­же­ния мне­ний, кри­ти­ки пра­ви­тельственной по­ли­ти­ки; на­ли­чие раз­но­об­раз­ных, аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков ин­фор­ма­ции, сво­бод­ных от пра­ви­тельственного кон­тро­ля; сво­бо­да соз­да­ния и дея­тель­но­сти об­щественных ор­га­ни­за­ций, вклю­чая оп­по­зиционные пар­тии. Пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка при полиархии не толь­ко про­воз­гла­ша­ют­ся, но и за­кре­п­ле­ны в су­деб­ном по­ряд­ке.

Глав­ные ха­рак­те­ри­сти­ки (из­ме­ре­ния) полиархии - воз­мож­ность ос­па­ри­ва­ния пра­ви­тельственной по­ли­ти­ки и ши­ро­кое уча­стие гра­ж­дан в фор­ми­ро­ва­нии ор­га­нов вла­сти. Пер­вые по­ли­тические сис­те­мы, от­ве­чаю­щие этим кри­те­ри­ям, об­ра­зо­ва­лись в начале XX века с пре­дос­тав­ле­ни­ем из­би­рательных прав основной мас­се на­се­ле­ния, вклю­чая жен­щин, в стра­нах Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки. По оцен­кам по­ли­то­ло­гов, к чис­лу полиархий в конце 1960-х годов от­но­си­лось около 30 из 140 го­су­дарств ми­ра, в 1-й половине 1990-х годов - 67 из 186, в начале 2010-х годов - 87 из 195.

Ин­сти­ту­ты полиархии соз­да­ют ус­ло­вия для сво­бод­но­го со­стя­за­ния в по­ли­тической сфе­ре различных за­ин­те­ре­со­ван­ных групп и об­щественных объ­е­ди­не­ний, обес­пе­чи­ва­ют их влия­ние на вы­ра­бот­ку и осу­ще­ст­в­ле­ние государственной по­ли­ти­ки. По оп­ре­де­ле­нию Р.А. Да­ля, в от­ли­чие от дик­та­ту­ры , ко­то­рая яв­ля­ет­ся «прав­ле­ни­ем мень­шин­ст­ва», полиархия пред­став­ля­ет со­бой «прав­ле­ние мень­шинств». Тен­ден­ция раз­ви­тия по­ли­ар­хических сис­тем со­сто­ит в уве­ли­че­нии чис­лен­но­сти, ко­ли­че­ст­ва и раз­но­об­ра­зия групп, воз­дей­ст­вую­щих на государственную власть. Вме­сте с тем де­мо­кра­тический по­тен­ци­ал полиархии ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся не­рав­но­мер­ным рас­пре­де­ле­ни­ем ре­сур­сов в об­ще­ст­ве и при­ви­ле­ги­рованным по­ло­же­ни­ем эко­но­ми­че­ски до­ми­ни­рую­щих сло­ёв (биз­не­са) в по­ли­ти­ке и го­су­дар­ст­ве.

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