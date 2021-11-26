ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - международная организация мусульмальнских государств; до 28.06.2011 года называлась Организация Исламская конференция.
Основана на конференции глав государств и правительств мусульманских. стран в городе Рабат (Марокко), созванной 22-25.9.1969 года для обсуждения совместных действий в связи с поджогом мечети Аль-Акса в оккупированном Израилем Иерусалиме. Штаб-квартира ОИС - в городе Джидда (Саудовская. Аравия). Государства - учредители ОИС: Афганистан, Алжир, Чад, Египет, Гвинея, Индонезия, Иран, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Пакистан, Палестина, Сауд. Аравия, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис, Турция, Йемен. В последующие годы к ОИС присоединились: в 1972 году - Бахрейн, Оман, Катар, Сьерра-Леоне, Сирия, Объединённые Арабские Эмираты; в 1974 году - Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гвинея-Бисау, Уганда; в 1975 году - Ирак; в 1976 году - Коморы, Мальдивы; в 1978 году - Джибути; в 1983 году - Бенин; в 1984 году - Бруней; в 1986 году - Нигерия; в 1992 году - Албания, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения; в 1994 году - Мозамбик; в 1995 году - Казахстан; в 1996 году - Суринам, Узбекистан; в 1997 году - Того; в 1998 году - Гайана; в 2001 году - Кот-д’Ивуар. Всего на 2013 год в ОИС входят 57 государств. Статус наблюдателей при ОИС имеют Российская Федерация (с 2005 года), Босния и Герцеговина, Турецкая Республика Северного Кипра и другие, а также 5 международных организаций: ООН, Лига арабских государств, Движение неприсоединения, Африканский союз, Организация экономического сотрудничества.
Руководящие органы: Конференция (саммит) глав государств (с 1981 года собирается раз в 3-5 лет), Конференция министров иностранных дел (реализует цели, поставленные саммитом, собирается 1 раз в год), Секретариат (исполнительный орган ОИС) во главе с генеральным секретарём (назначается министрами иностранных дел на 4 года; с 2005 года пост занимает турецкий дипломат Э. Ихсаноглу). При ОИС действуют 4 постоянных комитета под председательством глав государств (по вопросам Иерусалима, по сотрудничеству в сфере информации и культуры, экономики и торговли, науки и техники) и ряд дочерних и аффилированных организаций (университеты, академии, исследовательские центры, торгово-промышленные палаты и другие).
В соответствии с Уставом ОИС, принятым в марте 1972 года в Джидде на Конференции министров иностранных дел, целями ОИС являются: упрочение мусульманской солидарности; укрепление сотрудничества мусульманских государств в экономической, социальной, культурной, научной и других областях, ликвидация расовой дискриминации и колониализма во всех его формах, поддержание международного мира и безопасности, поддержка борьбы мусульманских народов в защиту своего достоинства, независимости и национальных прав, борьбы народа Палестины за создание собственного государства и других. На Конференции глав государств - членов ОИС в Путраджае (Малайзия; 11-17.10.2003 года) утверждено решение о реформе ОИС в целях совершенствования её организационной структуры, методов работы, расширения финансовых возможностей. На внеочередной Конференции в Мекке (Саудовская Аравия; 7-8.12.2005 года) принята программа действий в политической, экономической и социальной сферах на ближайшие 10 лет; значительное внимание уделено темам прав человека и демократии.