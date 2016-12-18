Могу копать, могу не копать. К годовщине вывода войск из Ирака 18 декабря 2011 года США вывели завершили вывод сухопутных сил из Ирака (кроме военных советников и частных военных компаний). Сегодня, когда мы справляем сразу две иракских годовщины, стоит поговорить о том, как же так получилось, что такого ценного террориста 7 лет назад отпустили гулять. А также о том, почему американская армия внезапно разучилась воевать на Ближнем Востоке. На чтение: 2 минуты

18 декабря 2011 года США вывели завершили вывод сухопутных сил из Ирака (кроме военных советников и частных военных компаний).

На фоне подготовки к наступающим новогодним праздникам как-то незаметно прошло любопытное сообщение: в США в 2,5 раза увеличили награду за информацию о местонахождении Абу Бакра аль-Багдади. Теперь лидер ИГИЛ «стоит» 25 млн долл. – столько же, сколько в своё время давали за Усаму бен Ладена.

Сегодня, когда мы справляем сразу две иракских годовщины, стоит поговорить о том, как же так получилось, что такого ценного террориста 7 лет назад отпустили гулять. А также о том, почему американская армия внезапно разучилась воевать на Ближнем Востоке.

Дилеры «свободы»

Самое время вспомнить, как американские войска там оказались. Тем более, что оказывались неоднократно. Если коротко, то у иракской войны 2003 года можно выделить три ключевых причины:

1. Контакты режима Саддама Хусейна с Аль-Каидой, что после 9/11 считалось нехорошо.

2. Брехня (да, вот именно это слово) тогдашнего главы ЦРУ Джорджа Тенета о наличии у Хусейна оружия массового поражения. В обмане он признался уже летом 2003 года, спустя 2,5 месяца после завершения военной операции.

3. Активность иракской ПВО в бесполётных районах, установленных ещё по результатам войны в Персидском заливе (1991). К слову, вторая и третья причины – долгоиграющие. Вчера была 18-я годовщина операции «Лиса пустыни», ставшей своего рода прологом к иракской войне 2003 года.

Сама операция заняла у американской армии примерно три недели. Много это или мало? Очень мало. В наличии у Хусейна имелась почти миллионная армия (375 тыс. регулярного состава и 650 тыс. резервистов), а также 5700 единиц техники. Другое дело, что военные потери составили примерно 5400 человек и менее 30% от имеющейся техники. Да, большинство соединений попросту сдавались в плен и прикапывали в удобных местах вооружение (вплоть до самолётов). Однако даже там, где армия США встретила сопротивление, оно было быстро подавлено. Так, военные аналитики ожидали, что битва за Багдад займёт до трёх месяцев, а безвозвратные потери армии США составят как минимум 3000 человек (на самом деле 9 дней и 25 человек соответственно).

Другое дело, что уже в 2003 году начался второй этап иракской войны – партизанский, который затем перерос в гражданскую войну и вряд ли вообще можно определить, где заканчивается один этап и где начинается другой.

Впрочем, чисто формальная точка всё же имеется: Тикрит, 2010 год. Именно тогда в городе была проведена операция, в ходе которой были уничтожены Абу Умар аль-Багдади и Абу Айюб аль-Масри – лидеры организации «Исламское государство Ирак» (ИГИ, сегодня известна как ИГИЛ). После этого американские военные заявили о разгроме группировки «Исламское государство» и начали готовить вывод войск. В августе 2010 года из Ирака ушли их союзники по коалиции, а в конце 2011-го – и американский контингент.

Наплевать, наплевать, надоело воевать

Убитые лидеры ИГИ не взялись ниоткуда. Формально, в иракской войне 2003 года они возглавляли отряды Аль-Каиды, которые сражались на стороне Хуссейна. К числу таких же командиров относится и Абу Дуа, более известный сегодня как Абу Бакр аль-Багдади – «халиф Исламского государства». С другой стороны, даже по доступной информации несколько ячеек Аль-Каиды (в том числе иракская) оформились в «Исламское государство» в 2006 году. Вполне возможно, что фактически произошло это ещё раньше, а в 2006-м просто реализовано. Впрочем, главное тоже не это.

Активная фаза операции «Иракская свобода» – так на демоспике американской администрации называется вторжение в Ирак – заняла менее месяца. Это сравнительно небольшое время, а также количество войск и техники у противника, которого размолотили за этот месяц – показатель того, как умеет воевать американская армия. Если хочет, конечно же.

Далее. Воевать с партизанскими соединениями не в пример сложнее, чем с регулярной армией, для этого нужны особые подразделения, соответствующая подготовка, отличающаяся от общетактической. Ряд городов (Фалуджа) американцам в 2004 году пришлось брать под контроль вторично. Однако и после мая 2003 года армия США вполне успешно противостояла боевикам. Да, несла потери (больше, чем за время сражения с армией Саддама), однако упорно гнула свою линию до определённого момента. Момент кончился вместе со сроком президентских полномочий Джорджа Буша-младшего (январь 2009 года).

В августе 2009 года произошло, пожалуй, самое знаковое событие первой четверти XXI века: из небольшого лагеря в окрестностях Багдада был отпущен вышеупомянутый Абу Бакр аль-Багдади. Просто отпущен, хотя до этого провёл в заключении 5,5 лет.

Когда мы используем термины «американская администрация» (применительно к самим США), «американская политика», нужно понимать, что термины эти в достаточной степени условны. А префикс «американский» означает, что реализуется эта политика от лица американского правительства. Совсем другой вопрос – чью политику выражает это правительство в конкретный момент времени.

Администрации Буша-младшего были выгодны высокие цены на нефть – они росли как на дрожжах с момента вторжения более 5 лет. У администрации Обамы иные приоритеты – и вот из тюрем отпущены лидеры суннитских группировок, а уже спустя пару лет вовсю полыхают гражданские войны в Сирии и Ливии. Ну а с 2014 года, с тех пор, как группировка ИГИЛ вышла из тени, стоимость нефти устойчиво идёт вниз. А очередная международная коалиция во главе с США ну никак не может совладать с этими повстанцами – прямо напасть какая-то. Хотя ещё лет 8-10 тому назад успешно и сама это делала и натаскивала образованную заново иракскую армию.

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Когда мы будем наблюдать начало очередной операции американской военщины, то тоже получим правдоподобное обоснование её необходимости: оружие массового поражения, пытки и геноцид, ещё что-нибудь безусловно нехорошее. В общем, всё, как одобрил бы экс-глава ЦРУ мистер Тенет. Однако следует помнить, что даже нелживые (да, ПВО Ирака действительно пыталось атаковать ВВС США в бесполётных зонах) оправдания будут лишь камуфлировать какую-либо настоящую причину, из-за которой всё и затевалось. Если об этом помнить, то вычислить её можно будет даже быстрее, чем очередной Тенет в ней признается на весь мир.