МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД - постоянный международный орган, уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьёзные преступления, дополняющий национальные системы уголовного правосудия .

Уч­ре­ж­дён Рим­ским ста­ту­том от 17.07.1998 года (всту­пил в си­лу 01.07.2002 года). Суд об­ла­да­ет ме­ж­ду­народной пра­во­субъ­ект­но­стью и пра­во­спо­соб­но­стью, ка­кая мо­жет ока­зать­ся не­об­хо­ди­мой для осу­ще­ст­в­ле­ния его функ­ций и дос­ти­же­ния его це­лей.

Со­глас­но статье 5 Ста­ту­та, Международный уголовный суд на­де­ля­ет­ся юрис­дик­ци­ей в от­но­ше­нии сле­дую­щих пре­сту­п­ле­ний: ге­но­цид; пре­сту­п­ле­ния про­тив че­ло­веч­но­сти; во­енные пре­сту­п­ле­ния; аг­рес­сия (на кон­фе­рен­ции по об­зо­ру Рим­ско­го ста­ту­та 2010 года при­ня­то ре­ше­ние о том, что Суд мо­жет осу­ще­ст­в­лять ирис­дик­цию в от­но­ше­нии аг­рес­сии с 2017 года, и оп­ре­де­ле­но са­мо «пре­ступ­ле­ние аг­рес­сии» - статья 8 bis). Го­су­дар­ст­во, ко­то­рое ста­но­вит­ся уча­ст­ни­ком Ста­ту­та, при­знаёт тем са­мым юрис­дик­цию Су­да в от­но­ше­нии ука­зан­ных пре­сту­п­ле­ний.

Российская Фе­де­ра­ция под­пи­са­ла Рим­ский ста­тут 13.09.2000 года, но не ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла его, по­это­му уча­ст­ни­ком Су­да не яв­ля­ет­ся (так же, как и ряд др. стран, в т. ч. США, под­пи­сав­ших, но не ра­ти­фи­ци­ро­вав­ших Ста­тут). Суд мо­жет осу­ще­ст­в­лять свою юрис­дик­цию, ес­ли: 1) си­туа­ция, при ко­то­рой, как пред­став­ля­ет­ся, бы­ли со­вер­ше­ны од­но или несколько та­ких пре­сту­п­ле­ний, пе­ре­да­ёт­ся про­ку­ро­ру го­су­дар­ст­вом-уча­ст­ни­ком; 2) си­туа­ция, при ко­то­рой, как пред­став­ля­ет­ся, бы­ли со­вер­ше­ны од­но или несколько та­ких пре­сту­п­ле­ний, пе­ре­да­ёт­ся про­ку­ро­ру Со­ве­том Безо­пас­но­сти ООН; 3) про­ку­рор на­чал рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии та­ко­го пре­сту­п­ле­ния proprio motu (по соб­ст­вен­ной ини­циа­ти­ве).

При приё­ме де­ла к про­из­вод­ст­ву Суд дол­жен удо­сто­ве­рить­ся в том, что он об­ла­да­ет юрис­дик­ци­ей в от­но­ше­нии дан­но­го де­ла. По ре­зуль­та­там рас­смот­ре­ния Суд вы­но­сит при­го­вор, ко­то­рый ог­ла­ша­ет­ся пуб­лич­но и, ко­гда это воз­мож­но, в при­сут­ст­вии об­ви­няе­мо­го. При­ме­ни­мы­ми ме­ра­ми на­ка­за­ния мо­гут быть ли­ше­ние сво­бо­ды (по­жиз­нен­ное - в слу­чае ис­клю­чи­тель­но тяж­ко­го ха­рак­те­ра пре­сту­п­ле­ния), штраф и кон­фи­ска­ция до­хо­дов, иму­ще­ст­ва и ак­ти­вов, по­лу­чен­ных пря­мо или кос­вен­но в ре­зуль­та­те пре­сту­п­ле­ния.

Суд со­сто­ит из Пре­зи­диу­ма, апел­ля­ци­он­но­го, су­деб­но­го от­де­ле­ний и от­де­ле­ния пред­ва­ри­тель­но­го про­из­вод­ст­ва, кан­це­ля­рии про­ку­ро­ра и сек­ре­та­риа­та. Ме­стом су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва яв­ля­ет­ся ме­сто­пре­бы­ва­ние Су­да (город Гаа­га). Фи­нан­си­ро­ва­ние Су­да осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из фон­дов, ко­то­рые фор­ми­ру­ют­ся го­су­дар­ст­ва­ми-уча­ст­ни­ка­ми по со­гла­со­ван­ной шка­ле на­чис­ле­ний, а так­же ООН и лю­бы­ми доб­ро­воль­ны­ми жерт­во­ва­те­ля­ми.

Исторические источники:

Ме­ж­ду­на­род­ное уго­лов­ное пра­во в до­ку­мен­тах: В 2 т. / Сост. Р. М. Ва­ле­ев и др. 2-е изд. М., 2010.

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