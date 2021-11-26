МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ - международные судебные учреждения, привлекающие физических лиц к ответственности за совершённые ими международные преступления или преступления международного характера.

Соз­да­ют­ся ООН или го­су­дар­ст­ва­ми пу­тём за­клю­че­ния ме­ж­ду­на­род­но­го до­го­во­ра.

Ме­ж­ду­на­род­ный уго­лов­ный суд соз­дан на ос­но­ве Рим­ско­го ста­ту­та 1998 года.

Ме­ж­ду­народный три­бу­нал для су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния лиц, от­вет­ст­вен­ных за серь­ёз­ные на­ру­ше­ния ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва , со­вер­шён­ные на тер­ри­то­рии бывшей Юго­сла­вии, уч­ре­ж­дён ре­зо­лю­ци­ей Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН № 827 от 25.05.1993 года. На­хо­дит­ся в городе Гаа­га (Ни­дер­лан­ды). Его дея­тель­ность оп­ре­де­ля­ет­ся Ус­та­вом (1993 год) и Пра­ви­ла­ми про­це­ду­ры и до­ка­зы­ва­ния (1994 год).

Три­бу­нал упол­но­мо­чен осу­ще­ст­в­лять су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние лиц, ко­то­рые со­вер­ши­ли или от­да­ли при­каз о со­вер­ше­нии серь­ёз­ных на­ру­ше­ний Же­нев­ских кон­вен­ций 1949 года , а имен­но: умыш­лен­ное убий­ст­во; пыт­ки и бес­че­ло­веч­ное об­ра­ще­ние, вклю­чая био­ло­гические экс­пе­ри­мен­ты; умыш­лен­ное при­чи­не­ние тяж­ких стра­да­ний или серь­ёз­но­го уве­чья или на­не­се­ние ущер­ба здо­ро­вью; не­за­кон­ное, про­из­воль­ное и про­во­ди­мое в боль­шом мас­шта­бе раз­ру­ше­ние и при­свое­ние иму­ще­ст­ва, не вы­зы­вае­мые во­енной не­об­хо­ди­мо­стью; при­ну­ж­де­ние во­ен­но­плен­но­го или гражданского ли­ца слу­жить в во­оруженных си­лах не­при­ятель­ской дер­жа­вы; умыш­лен­ное ли­ше­ние прав во­ен­но­плен­но­го или гражданского ли­ца на бес­при­стра­ст­ное и нор­маль­ное су­до­про­из­вод­ст­во; не­за­кон­ное де­пор­ти­ро­ва­ние, пе­ре­ме­ще­ние или арест гражданского на­се­ле­ния; взя­тие гражданских лиц в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ков.

Ме­ж­ду­народный три­бу­нал упол­но­мо­чен осу­ще­ст­в­лять су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние за пре­сту­п­ле­ния ге­но­ци­да и про­тив че­ло­веч­но­сти. Его юрис­дик­ция рас­про­стра­ня­ет­ся толь­ко на фи­зических лиц. Ме­ж­ду­народный три­бу­нал со­сто­ит из ка­мер, вклю­чаю­щих две су­деб­ные и апел­ля­ци­он­ную ка­ме­ры, об­ви­ни­те­ля, сек­ре­та­риа­та. Су­дьи три­бу­на­ла из­би­ра­ют­ся Ге­нераль­ной Ас­самб­ле­ей ООН из пред­став­ляе­мо­го Со­ве­том Безо­пас­но­сти спи­ска.

Ме­ж­ду­народный уго­лов­ный три­бу­нал для су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния лиц, от­вет­ст­вен­ных за ге­но­цид и др. серь­ёз­ные на­ру­ше­ния ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва, со­вер­шён­ные на тер­ри­то­рии Ру­ан­ды, соз­дан в со­от­вет­ст­вии с ре­зо­лю­ци­ей Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН № 955 от 08.11.1994 года. На­хо­дит­ся в городе Ару­ша (Тан­за­ния). Три­бу­нал дей­ст­ву­ет в со­от­вет­ст­вии со Ста­ту­том и при­ви­ле­гия­ми про­це­ду­ры и до­ка­зы­ва­ния.

Три­бу­нал упол­но­мо­чен осу­ще­ст­в­лять су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние лиц, со­вер­шив­ших ге­но­цид и др. пре­сту­п­ле­ния уго­лов­но­го ха­рак­те­ра, в т. ч. убий­ст­во, за­клю­че­ние в тюрь­му, пыт­ки, из­на­си­ло­ва­ния, пре­сле­до­ва­ние по по­ли­тическим, ра­со­вым или религиозным мо­ти­вам. Три­бу­нал упол­но­мо­чен осу­ще­ст­в­лять су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние лиц, ко­то­рые со­вер­ша­ют или от­да­ют при­каз о со­вер­ше­нии серь­ёз­ных на­ру­ше­ний Же­нев­ских кон­вен­ций: по­ся­га­тель­ст­ва на жизнь, здо­ро­вье и фи­зическое или пси­хическое бла­го­по­лу­чие лиц, в ча­ст­но­сти убий­ст­ва, а так­же жес­то­кое об­ра­ще­ние (пыт­ки, уве­чье или лю­бые фор­мы те­лес­но­го на­ка­за­ния), взя­тие за­лож­ни­ков; ак­ты тер­ро­риз­ма; ма­ро­дёр­ст­во и т. д.

Юрис­дик­ция три­бу­на­ла рас­про­стра­ня­ет­ся на фи­зических лиц. Три­бу­нал со­сто­ит из ка­мер, вклю­чаю­щих две су­деб­ные и апел­ля­ци­он­ную ка­ме­ры, об­ви­ни­те­ля, сек­ре­та­ри­ата. В ка­че­ст­ве су­дей из­би­ра­ют­ся ли­ца, об­ла­да­ю­щие вы­со­ки­ми мо­раль­ны­ми ка­че­ст­ва­ми, бес­при­стра­ст­но­стью и доб­ро­со­ве­ст­но­стью, ко­то­рые удов­ле­тво­ря­ют тре­бо­ва­ни­ям, предъ­яв­ляе­мым в их стра­нах для на­зна­че­ния на выс­шие су­деб­ные долж­но­сти. При оп­ре­де­ле­нии об­ще­го со­ста­ва ка­мер долж­ным об­ра­зом учи­ты­ва­ет­ся опыт су­дей в об­лас­ти уго­лов­но­го пра­ва, ме­ж­ду­народного пра­ва, в том чис­ле ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва и норм в об­лас­ти прав че­ло­ве­ка .

Три­бу­нал по Кам­бод­же соз­дан в со­от­вет­ст­вии с Со­гла­ше­ни­ем (2003 год) ме­ж­ду ООН и пра­ви­тель­ст­вом Ко­ро­лев­ства Кам­бод­жа о пре­сле­до­ва­нии в со­от­вет­ст­вии с кам­бод­жий­ским пра­вом за пре­сту­п­ле­ния, со­вер­шён­ные в пе­ри­од Де­мо­кра­ти­че­ской Кам­пу­чии с 17.04.1975 года по 06.01.1979 года. На­хо­дит­ся в городе Пном­пень (Кам­бод­жа). Со­гла­ше­ние пре­ду­смат­ри­ва­ет соз­да­ние чрез­вы­чай­ных па­лат (ка­мер) для на­ка­за­ния лиц, ви­нов­ных в ге­но­ци­де и др. пре­сту­п­ле­ни­ях уго­лов­но­го ха­рак­те­ра.

Кам­бод­жий­ские су­дьи, с од­ной сто­ро­ны, и су­дьи, на­зна­чен­ные Выс­шим со­ве­том су­дей по пред­став­ле­нию Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН (ме­ж­ду­народные су­дьи), - с дру­гой, долж­ны слу­жить в ка­ж­дой из двух чрез­вы­чай­ных па­лат (ка­мер). Ком­плек­то­ва­ние па­лат (ка­мер) про­ис­хо­дит сле­дую­щим об­ра­зом: су­деб­ная па­ла­та (ка­ме­ра) со­сто­ит из 3 кам­бод­жий­ских су­дей и 2 ме­ж­ду­народных су­дей; па­ла­та Вер­хов­но­го су­да, ко­то­рая вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве апел­ля­ци­он­ной па­ла­ты и па­ла­ты пер­вой ин­стан­ции, со­сто­ит из 4 кам­бод­жий­ских и 3 ме­ж­ду­народных су­дей.

Кро­ме этих уго­лов­ных три­бу­на­лов, соз­да­ны и функ­цио­ни­ру­ют Спе­ци­аль­ный суд по Сьер­ра-Ле­о­не для су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния лиц, не­су­щих наи­боль­шую от­вет­ст­вен­ность за серь­ёз­ные на­ру­ше­ния ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва и пра­ва Сьер­ра-Ле­о­не, со­вер­шён­ные на тер­ри­то­рии Сьер­ра-Ле­о­не с 30.11.1996 года (в городе Фри­та­ун); Спе­ци­аль­ный три­бу­нал по Ли­ва­ну для су­деб­но­го пре­сле­до­ва­ния лиц, ви­нов­ных в на­па­де­нии на пре­мьер-ми­ни­ст­ра стра­ны 14.02.2005 года (в Гаа­ге); спе­ци­аль­ные ко­мис­сии по Вос­точ­но­му Ти­мо­ру (в городе Ди­ли).

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