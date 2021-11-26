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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ - установленный международными соглашениями порядок контроля выполнения достигнутых договорённостей о мерах доверия, сокращении вооружений и вооруженных сил, ограничении их деятельности.
Осуществляется техническими средствами с воздуха и из космоса, а также инспекционными группами непосредственно на территории государств - участников соглашений. Широко практикуется с конца XX века на взаимной основе в странах - членах НАТО, восточноевропейских государствах.
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