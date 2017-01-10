Кто не успел, тот опоздал. К годовщине «Партнёрства во имя мира» 10 января 1994 года была учреждена программа сотрудничества НАТО с постсоветскими республиками, а также бывшими членами ОВД. Сегодня, когда мы фиксируем 23-ю годовщину программы, ставшей прологом для трёх последних волн расширения НАТО, стоит поговорить о том, что всяким лавочкам приходит пора закрываться. На чтение: 2 минуты

10 января 1994 года была учреждена программа сотрудничества НАТО с постсоветскими республиками, а также бывшими членами ОВД.

Уходящая администрация Белого дома выжимает из своих последних дней всё, что возможно. Анонсированная ранее переброска танковой бригады в Восточную Европу состоялась. Тем временем, один из кандидатов на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон (№ 2 по популярности у избирателей, если верить части французских социологов) обещает вообще вывести Францию из НАТО.

Сегодня, когда мы фиксируем 23-ю годовщину программы, ставшей прологом для трёх последних волн расширения НАТО, стоит поговорить о том, что всяким лавочкам приходит пора закрываться.

Теперь мы все партнёры

Если попробовать разобраться, откуда взялось «Партнёрство во имя мира» (ПИМ, к слову, само название – прекрасный образчик демоспика начала 1990-х), то мы выйдем на целый ряд прелюбопытных вопросов. Итак, откуда оно взялось?

«Партнёрство во имя мира» – « ...программа, созданная в 1994 году в рамках развития Совета североатлантического сотрудничества » (ССАС, сегодня – Совет евроатлантического партнёрства, СЕАП).

Что за совет такой, когда и зачем возник? Создан в декабре 1991 года « ...для улучшения отношений между НАТО и не входящими в НАТО странами в Европе и частях Азии, примыкающими к европейской периферии ». Ага. То есть, сразу же после того, как перестала существовать Организация Варшавского договора (июль 1991) и СССР (декабрь 1991). Именно в такой последовательности, мы уже указывали на её важность.

Однако вот ведь какое дело. Одним из условий согласия советского руководства на то, чтобы ФРГ поглотила ГДР (по недоразумению это событие в публицистике называется « объединением Германии »), было чёткое условие: запрет расширения НАТО на восток. Причём это уже позиция 1990-го года. А десятью годами ранее никто и не заикался о присоединении ГДР к ФРГ, просили отпустить её из ОВД как нейтральное государство, а взамен принять 124 млрд марок. Итак, по-хорошему и переход Восточной Европы в зону влияния НАТО можно было бы представить в виде некоторой суммы. Вероятно, не меньшей, чем за ГДР.

Однако не произошло ни первого (сохранения нейтрального статуса стран экс-ОВД), ни второго (компенсаций за расширение НАТО на восток). Возникла уже упомянутая инфраструктура, посредством которой страны Восточной Европы и ряд республик СССР были постепенно подтянуты к стандартам НАТО и вошли в эту организацию в рамках 4-й-6-й волн расширения Альянса.

Что программа представляет собой на практике? Существует несколько уровней включённости:

– Программа индивидуального партнёрства: начальный уровень, определение точек соприкосновения с Альянсом.

– Программа планирования процессов и анализа: оценка оборонной сферы нового-государства партнёра и совместное определение проектов сближения (учения, программы подготовки офицеров участие в миротворческих операциях).

– План действий индивидуального партнёрства: то же самое, но на более постоянной основе. Дальше только ПДЧ (программа действий по членству в НАТО) и собственно членство.

Демонтаж советского контура безопасности, с одной стороны, поставил проблему: необходимость какого-то механизма интеграции под натовский «зонтик» новых претендентов (12 нынешних членов НАТО прошли через ПИМ). А с другой, сделал НАТО гораздо гибче и эффективнее. Как минимум, за счёт сокращения расходов. Те же украинские миротворцы в Югославии или в Сьерра-Леоне обходились руководству альянса на порядок дешевле.

Членство как дань

Стоп. Так ведь Россия сама с 1991 года состоит в ССАС/СЕАП, а с 1994-го – участник этого самого «Партнёрства»? Во-первых, не совсем. С апреля 2014 года гражданское и военное сотрудничество России и НАТО приостановлено. Нетрудно догадаться, почему. И этот момент является ключом к пониманию того, что мы все эти годы делали в структуре, ни на минуту не перестававшей видеть в нас угрозу.

В начале 1990-х годов вместе с отказом от социалистического экономического и военного союза Россия утратила не только позиции в Восточной Европе и ряде советских республик, но и часть суверенитета. Ничем иным нельзя объяснить допуск представителей НАТО на военные объекты, широко практиковавшийся лет 25 назад, уничтожение самолётов стратегической авиации и даже отдельных элементов ядерного щита (работы по восстановлению железнодорожных ракетных комплексов начаты сравнительно недавно и пока не завершены). Поэтому неудивительно, что мы на правах стороны, проигравшей «холодную войну», оказались там же, где и прочие наши союзники по ОВД.

Второй момент. В прежние времена (скажем, в Римской империи) покорённые земли, превращённые в римские провинции, обязаны были нести затраты по содержанию военных сил, находившихся тут же для усмирения восстаний. Нечто подобное случилось и с нами: одним из главных направлений сотрудничества с НАТО было обеспечение транзита грузов и солдат в Афганистан. Проще говоря, мы помогали США разобраться с проблемой, которую они сами же и устроили в своё время – чтобы нам досадить.

Не говоря уж о том, что та же Средняя Азия осталась в нашей зоне влияния скорее по аутсорсингу – НАТО в это время переваривало Прибалтику и ОВД

Возврат Крыма в состав РФ стал первым действенным шагом по изменению мироустройства 1991 года – можем ради удобства именовать его Беловежско-Вашингтонским консенсусом. До этого расширение НАТО на восток долгое время вызывало возражения лишь у отдельных политиков и публицистов. Затем и российское руководство переняло эту риторику, однако долгое время она лишь риторикой и оставалась.

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Однако сегодня руководству НАТО стоит опасаться совсем не нас. «НАТО? Этот блок создавался для противостояния советскому блоку. Сейчас главная угроза в мире – терроризм. А против терроризма НАТО не работает». Примерно год назад эти слова сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп. До его инаугурации, напомним, остаётся менее двух недель.

Нет, новый президент США, конечно же, не распустит эту структуру. Но есть вероятность, что, по крайней мере, её продвижение на восток в виде всех этих эвфемистических «партнёрств» будет, наконец, приостановлено. И это если мсье Меланшон его не опередит.