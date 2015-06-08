«Концерт великих держав» XXI века «Концерт великих держав» XXI века На чтение: 2 минуты

Глобальное распределение силы и влияния в мире меняется очень динамично. Результаты этих изменений многочисленны и разнообразны. В мире возникают новые очаги нестабильности и конфликтности. Текущее обострение международных отношений вокруг Украины и в отношениях Россия – Запад показывает, что конфликты великих держав вовсе не отошли в далекое прошлое. Может ли международное сообщество, могут ли великие державы, несмотря на противоречия и несогласия между ними, предотвратить эскалацию конфликтов и возникновение войн? Могут ли они содействовать мирному и конструктивному созданию системы глобального согласования интересов и управления в сферах безопасности и развития?

В XIX веке после Венского конгресса 1815 года в Европе сложился и действовал почти столетие так называемый «Концерт великих держав» — система консультаций и согласования интересов между крупнейшими державами и империями того времени. Возможен ли сегодня новый «Концерт» современных великих держав в XXI веке? На каких принципах могут быть по-новому организованы отношения крупнейших государств и международных организаций? Как России, Франции, Германии, Великобритании, США, Индии, Китаю и другим державам избежать новых «холодных» и «горячих» войн и конфликтов?

Данный аналитический доклад является результатом многолетней работы коллектива авторов — участников международного научно-исследовательского проекта. В нем приняли участие более 20 ученых из десятка стран. Издание на английском языке подготовлено и выпущено в 2014 году Франкфуртским институтом по изучению проблем мира (Peace Research Institute Frankfurt - PRIF) под редакцией Х.Мюллера, К.Рауха. Проект осуществлен при поддержке Compagnia di San Paolo (Турин, Италия), Riksbankens Jubileumsfond (Стокгольм, Швеция), VolkswagenStiftung (Ганновер, ФРГ).

Перевод на русский язык, редакционная подготовка и выпуск на русском языке осуществлен Институтом международных исследований МГИМО (У) МИД России.

Коллектив авторов — участники научно-исследовательской группы (в алфавитном порядке английского алфавита): Мелани Альбарет, Бертран Бади, Канти Баджпаи, Олег Демидов, Николя Хорсбург, Адам Хамфрейс, Эндрю Харрелл, Констанц Юнглинг, Чарльз Купчан, Дельфин Лагранж, Кайл Ласкуретс, Сиддхарт Маллаварапу, Сара Бьорг Моллер, Дэниэл Мюллер, Харальд Мюллер, Александр Никитин, Вейжун Мао, Жонцин Пан, Карстен Раух, Маттиас Шульц, Айрис Вурм.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИМЭМО РАН И ФРАНКФУРТСКИМ ИНСТИТУТОМ ПО ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ МИРА

«КОНЦЕРТ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ» XXI ВЕКА — МНОГОСТОРОННИЙ ДИАЛОГ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В ПОСТ-ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

Международный научный проект с участием ученых из России, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Австрии, США, Индии, Китая

Издание на русском языке под ред. А.И. Никитина, д.полит.н., профессора

ОБЗОР ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 – МИР НАДЕЖД И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Многополярность и многосторонность мира великих держав: нынешние и будущие опасности, потребности и возможности

1.1 Конфигурация современного распределения силы и власти в мире 1.2 Карта вызовов современной цивилизации 1.2.1 Структурные риски: конец гегемонии, силовые сдвиги, смена власти 1.2.2 Конфликты интересов и проблемы управления 1.3 Намечая путь к решениям: «концерт великих держав», основанный на глобальной многосторонности

ГЛАВА 2 – ЧТО ОБЕЩАЕТ МИРУ «КОНЦЕРТ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ»

ГЛАВА 3 – ПРЕПЯТСТВИЯ, СЛОЖНОСТИ, УРОКИ ПРОШЛОГО

3.1 Негативные аспекты исторического «Европейского концерта» и уроки, которые следует извлечь 3.2 Разрушительные сценарии

ГЛАВА 4 – КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕННОСТИ ДЕРЖАВ?

4.1 Общие критерии участия в многостороннем взаимодействии великих держав 4.1.1 Влияние в мировых делах: потенциал, целеустремленность, результативность, признание 4.1.2 Международная легитимность: необходимость сбалансированного состава участников 4.2 Потенциальные участники «концерта держав XXI века» 4.3 Хотят ли участвующие государства многосторонней согласованности действий и интересов держав? 4.4 Заключительные положения относительно вовлеченности государств

ГЛАВА 5 – КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОБЛЕМУ НЕИЗБЕЖНОЙ НЕВКЛЮЧЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ДЕРЖАВ?

5.1 Легитимность и справедливость 5.2 Индивидуальные стратегии для разных типов государств 5.2.1 Малые государства 5.2.2 Средневеликие державы 5.2.3 Важные государства, не включаемые в «концерт XXI века» 5.2.4 Особые случаи отдельных государств 5.3 Заключительные соображения относительно легитимности избирательного включения одних держав и исключения других

ГЛАВА 6 – НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ «КОНЦЕРТА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ» XXI ВЕКА

6.1 Признание актуальной необходимости сотрудничества 6.2 Признание ответственности великих держав за избегание и преодоление наихудшего общего зла 6.3 Символическое признание равенства между великими державами 6.4 Признание и принятие различий 6.5 Избегание антагонистического конфлоикта интресов 6.6 Стремление к стабильности и сотрудничеству на взаимовыгодной основе 6.7 Эмпатия и уважение к жизненным интересам других входящих в «концерт» держав 6.8 Стремление отложить территориальные притязания и мирно разрешать конфликты 6.9 Готовность вести политику добрососедства 6.10 Воздержание от одностороннего использования военной силы 6.11 Преодоление амбиций достижения военного превосходства 6.12 Следование международному праву 6.13 Уважение, умение слушать и ответственно себя вести в отношении невключенных в «концерт» стран

ГЛАВА 7 – КАК «КОНЦЕРТ XXI ВЕКА» БУДЕТ СООТНОСИТЬСЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНСТИТУТАМИ?

7.1 Отношения между «концертом XXI века» и системой ООН 7.1.1 «Концерт XXI века» и Устав ООН / международное право 7.1.2 «Концерт XXI века» и Совет Безопасности ООН 7.1.3 «Концерт XXI века» и Генеральная Ассамблея ООН 7.2 Отношения между «концертом XXI века» и «группой двадцати» (G20) 7.3 Отношения между «концертом XXI века» и межгосударственными региональными организациями: создать «концерт концертов» 7.4 Отношения между «концертом XXI века» и гражданским обществом 7.5 «Сыгранность» длостигается только практикой

ГЛАВА 8 – КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ПРАКТИКЕ «КОНЦЕРТ XXI ВЕКА»?

8.1 Скромное начало, медленное развитие 8.2 Примущества неформальности 8.3 Гласность vs. конфиденциальность 8.4 Методы обсуждения позиций 8.5 Готовить решения, а не решать за других 8.6 Понимание сотрудничества как процесса взамной социализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Точка зрения авторов исследования может не совпадать с позицией и оценками других специалистов ИМИ МГИМО (У) МИД России и ИМЭМО РАН.

© Перевод на русский язык: Д.О. Новикова, М.А. Небольсина, А.И. Никитин.