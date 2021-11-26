ЕВРОПОЛ
ЕВРОПОЛ - международная организация, основными задачами которой являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами.
Среди основных направлений работы европола - борьба с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, подделкой денежных знаков, наркоторговлей, детской порнографией и «отмыванием» денег, полученных незаконным путём, и другим. Создание единой полицейской службы Европейского союза (ЕС) было предусмотрено Маастрихтским договором (1992). Конвенция о Европоле (1995) вступила в силу 01.10.1998, после ратификации странами ЕС. Создание объединённой полицейской организации было обусловлено объединением стран ЕС и фактическим упразднением границ между ними. Европол действует в рамках третьей опоры (сотрудничество в области юстиции и сфере внутренних дел). Штаб-квартира европола - в Гааге (Нидерланды). С 2002 года европол имеет право принимать участие в совместных расследованиях стран - участников, а также требовать от них проведения расследований.
В штате ведомства работают около 500 сотрудников - представителей государств - членов ЕС. Европол действует только на территории ЕС, со странами, не входящими в ЕС, и другими международными организациями европол взаимодействует на основании двухсторонних договоров. С Исландией, Канадой, Колумбией, Норвегией, Россией, США, Турцией, Швейцарией, а также с международными организациями - Всемирной таможенной организацией, Европейской комиссией, Европейским центром контроля за наркотиками и наркоманией, Интерполом, Европейским центральным банком, Евроюстом подписаны договоры о сотрудничестве. Организацию работы европола и управление его деятельностью осуществляет Совет министров юстиции и внутренних дел стран ЕС. Совет назначает директора европола, его заместителей. Бюджет европола формируется за счёт взносов стран ЕС, пропорциональных величине ВНП.
В структуре Национального центрального бюро Интерпола при МВД России создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с европолом (2004).