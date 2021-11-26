ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО - относительно самостоятельная и автономная правовая система, складывающаяся в ходе развития интеграционных процессов в Европе.
Включает в себя европейскую систему защиты прав человека и интеграционное право Европейских сообществ и Европейского союза (ЕС).
Основным правовым актом, регулирующим на европейском уровне защиту прав и свобод человека, является Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950). На основе этой Конвенции учреждён и функционирует Европейский суд по правам человека.
Интеграционное право включает право Сообществ и право ЕС. Основной массив европейского права образуют нормы права Сообществ. Субъектами европейского права являются государства – члены ЕС, институты и органы ЕС, а также частные физические и юридические лица, находящиеся под юрисдикцией ЕС. Право Сообществ обладает верховенством по отношению к национальному праву государств - членов. Оно имеет прямое действие, а его нормы автоматически интегрируются в состав национальных правовых систем государств - членов ЕС. Право Сообществ обеспечено юрисдикционной защитой, которая в зависимости от характера и предмета спора осуществляется судебными органами ЕС и национальными судебными учреждениями.
По мере развития и углубления интеграционных процессов в рамках права Сообществ вычленяются и получают закрепление отдедльные самостоятельные отрасли права: конституциональное (институциональное) право, административное право, таможенное право, торговое право, право конкуренции, корпоративное право, экологическое право и другие. Главный системообразующий источник формирования европейского права - нормативные правовые акты, издаваемые институтами ЕС: регламенты (нормативные правовые акты общего характера, обязательные во всех своих составных частях для всех субъектов права ЕС), директивы (формулируют подлежащие достижению цели и результаты, но оставляют детали правового регулирования и его способы на усмотрение государств - членов). Индивидуально определённые решения (правовые акты, адресованные в первую очередь государствам - членам и институтам, имеющие обязательную силу и прямое действие). Согласно Конституции ЕС, вводится понятие «европейский закон». К числу источников европейского права относятся международные договоры (заключаемые Сообществами и заключаемые Сообществами и государствами-членами с третьими странами), а также решения судебных органов ЕС (прецедентное право).
Право Европейского союза регулирует осуществление общей внешней политики и политики безопасности ЕС и сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой сфере. Нормы права ЕС формулируются преимущественно посредством соглашений между государствами - участниками. Субъектами правоотношений в этих областях частные лица не являются. Возможность вмешательства Суда ЕС в регулирование этих областей весьма ограничена.
Сотрудничество РФ с ЕС в правовой сфере, как оно закреплено Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве (1994), предусматривает сближение российского законодательства с правом ЕС.