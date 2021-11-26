ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА - разновидность международной валютной единицы, основа Европейской валютной системы.
Официальные европейские валютные единицы эмитировал Европейский фонд валютного сотрудничества (1979-1993), затем Европейский валютный институт (1994-1998). Коммерческие банки выпускали частные европейские валютные единицы в объёме, значительно превышавшем их официальную эмиссию в соответствии с потребностями рынка. Эмиссия официальной европейской валютной единицы была относительно эластична в отличие от СДР (специальные права заимствования), на которых основана Ямайская валютная система. Её сумма корректировалась в начале каждого квартала и распределялась между странами – членами Европейской валютной системы в зависимости от изменения их официальных золотодолларовых резервов. Выпуск европейской валютной единицы обеспечивался предварительным переводом 20% этих резервов в эмиссионный институт (смотри Евро).
Условная стоимость европейской валютной единицы определялась на основе валютной корзины путём соизмерения её средневзвешенного курса по отношению к набору 12 валют стран – членов Европейской валютной системы. Лидирующее место в этой валютной корзине занимала марка ФРГ. Раз в 5 лет осуществлялся пересмотр центральных курсов 12 валют.
Европейская валютная единица выполняла функции соизмерения стоимости товаров и услуг, международного платёжного и резервного средства и относительно широко использовалась в официальном секторе (центральные банки стран, международные и региональные организации ЕЭС) и частном (банки, финансовые учреждения) на национальных и мировом финансовом рынках (смотри Финансовый рынок, Еврорынок).
Европейская валютная единица не имела материальной формы в виде банкнот, монет, так как записывалась на счета центральных и коммерческих банков стран ЕЭС и использовалась путём безналичных перечислений. Европейская валютная единица была заменена евро с 01.01.1999.