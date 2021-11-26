ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ - региональная экономическая группировка, образованная в 1960 году на основе Стокгольмской конвенции рядом европейских государств, не вошедших в Европейское экономическое сообщество для конкуренции с ним.

Ос­но­ву ЕАСТ со­став­ля­ет зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли: во вза­им­ной тор­гов­ле от­ме­не­ны та­мо­жен­ные по­шли­ны и ко­ли­че­ст­вен­ные ог­ра­ни­че­ния, од­на­ко от­сут­ст­ву­ет еди­ный внеш­ний та­риф. Пер­во­на­чаль­но в ас­со­циа­цию вхо­ди­ли Ав­ст­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Да­ния, Нор­ве­гия, Пор­ту­га­лия, Швей­ца­рия и Шве­ция. Кон­вен­ция о ЕАСТ рас­про­стра­ня­ет­ся так­же на Лих­тен­штейн, ко­то­рый свя­зан со Швей­ца­ри­ей та­мо­жен­ным сою­зом. В 1961 году в ЕАСТ в ка­че­ст­ве ас­со­ции­ро­ван­но­го чле­на всту­пи­ла Фин­лян­дия, в 1970 году чле­ном ста­ла Ис­лан­дия. Да­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Пор­ту­га­лия, Ав­ст­рия, Фин­лян­дия и Шве­ция вы­шли в различное вре­мя из ЕАСТ из-за их член­ст­ва в Ев­ро­пей­ском сою­зе (ЕС). В начале XXI века вклю­чал 3 стра­ны-чле­на - Нор­ве­гию, Швей­ца­рию и Ис­лан­дию. Штаб-квар­ти­ра ЕАСТ - в Же­не­ве, ру­ко­во­дя­щий ор­ган - Со­вет ми­ни­ст­ров, ис­пол­нительный ор­ган – Сек­ре­та­ри­ат.

31.12.1966 бы­ли от­ме­не­ны та­мо­жен­ные по­шли­ны на вво­зи­мые то­ва­ры и их ко­ли­че­ст­вен­ные ог­ра­ни­че­ния и за­пре­ще­ны эк­ви­ва­лент­ные ме­ры по им­пор­ту и экс­пор­ту. В от­но­ше­нии же треть­их стран стра­ны-уча­ст­ни­цы со­хра­ня­ют са­мо­сто­ятельные та­мо­жен­ные та­ри­фы. Сво­бод­ная тор­гов­ля ры­бой и другими мор­ски­ми про­дук­та­ми бы­ла дос­тиг­ну­та в 1989 году. ЕАСТ рег­ла­мен­ти­ру­ет тор­гов­лю об­ра­бо­тан­ны­ми сельско-хозяйственными про­дук­та­ми, од­на­ко тор­гов­ля основными сельско-хозяйственными про­дук­та­ми под­чи­не­на дву­сто­рон­ним со­гла­ше­ни­ям ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми.

В 1970-е годы за­клю­че­ны дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния о сво­бод­ной тор­гов­ле ме­ж­ду EЭC и ка­ж­дым из го­су­дарств ЕАСТ, ко­то­рые долж­ны бы­ли га­ран­тиро­вать сво­бод­ную тор­гов­лю то­ва­ра­ми. В 1977 году в тор­гов­ле ЕАСТ с ЕЭС от­ме­нены та­мо­жен­ные по­шли­ны на промышленные то­ва­ры. Связь ме­ж­ду дву­мя тор­го­вы­ми бло­ка­ми ук­ре­пи­лась в те­че­ние 1980-х годов; обе сто­ро­ны стре­ми­лись к со­труд­ни­че­ст­ву, от­ме­не тех­нических пре­пят­ст­вий и других не­та­риф­ных ог­ра­ни­че­ний в тор­гов­ле то­ва­ра­ми, взаи­мо­дей­ст­вию в об­лас­тях, не свя­зан­ных с тор­гов­лей (например, в на­учных ис­сле­до­ва­ни­ях).

В начале 1990-х годов в ре­зуль­та­те пак­та ЕАСТ и ЕС бы­ла соз­да­на Ев­ропейская эко­но­мическая зо­на, ох­ва­ты­ваю­щая не толь­ко тор­гов­лю то­ва­ра­ми, но и ус­лу­га­ми, сво­бод­ное дви­же­ние ка­пи­та­лов и ра­бо­чей си­лы и тому подобное. Швей­ца­рия, не яв­ляю­щая­ся чле­ном ЕС , в ко­неч­ном счё­те не при­сое­ди­ни­лась к этой об­шир­ной до­го­во­рён­но­сти.

ЕАСТ раз­ви­ла и уси­ли­ла тор­го­вые от­но­ше­ния с треть­и­ми стра­на­ми, осо­бен­но с Центральной и Восточной Ев­ро­пой, сре­ди­зем­но­мор­ски­ми стра­на­ми и Ближ­ним Вос­то­ком. 21.06.2001 в Ва­ду­це под­пи­са­на но­вая ре­дак­ция Со­гла­ше­ния ЕАСТ, что по­зво­ли­ло дос­тиг­нуть па­рал­лель­но­го всту­п­ле­ния в си­лу это­го Со­гла­ше­ния и се­ми дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний Швей­ца­рии со стра­на­ми ЕС. Три го­су­дар­ст­ва ЕАСТ, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ча­стью эко­но­мической зо­ны (Ис­лан­дия, Лих­тен­штейн и Нор­ве­гия), име­ют льгот­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду со­бой и с 15 го­су­дар­ст­ва­ми – чле­на­ми ЕС.

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