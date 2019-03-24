Бомбардировки Югославии. «Милосердие» и «благородство» по-американски 20 лет назад стартовала и продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года военно-воздушная операция блока Организации Североатлантического договора (НАТО)против Союзной Республики Югославия. Что такое НАТО? Беспрецедентные по своему размаху и жестокости бомбовые удары коалиции западных стран стали прелюдией к будущей экспансии блока НАТО. СССР и Варшавский договор, против которого был создан военный блок, уже не существовали. Однако расширение НАТО на Восток и захват блоком военной инфраструктуры восточноевропейских государств, порождал всё больше вопросов. Сегодня суверенностью можно утверждать, что блок НАТО под руководством США не только может влиять на внутреннюю и внешнюю политику разныхстран и смену в них режимов, но и устраивает физическое устранение... На чтение: 3 минуты

20 лет назад стартовала и продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года военно-воздушная операция блока Организации Североатлантического договора (НАТО) против Союзной Республики Югославия.

Что такое НАТО?

Беспрецедентные по своему размаху и жестокости бомбовые удары коалиции западных стран стали прелюдией к будущей экспансии блока НАТО. СССР и Варшавский договор , против которого был создан военный блок, уже не существовали. Однако расширение НАТО на Восток и захват блоком военной инфраструктуры восточноевропейских государств, порождал всё больше вопросов. Сегодня суверенностью можно утверждать, что блок НАТО под руководством США не только может влиять на внутреннюю и внешнюю политику разныхстран и смену в них режимов, но и устраивает физическое устранение лидеров государств и военное вмешательство в жизнь «неугодных» стран. Примеры Ирака, Афганистана, Ливии, Йемена, Сирии и других стран, которые так или иначе попали (или должны были попасть)под влияние блока НАТО говорят о том, что даже при достаточно оснащенных вооруженных силах сопротивляться ударам (прежде всего воздушным) коалиции западных стран весьма непросто. Возможно, начиная с операции «Буря в пустыне» и серии операций против Югославии, страны НАТО обкатывали на практике пресловутую «гибридную войну» и связанные с ней сетецентрические способы ведения боевых действий. Так или иначе, но примеры из недавней истории показывают нам, что военный блок НАТО является серьезным игроком, недооценивать которого нельзя. В свою очередь только хорошо подготовленные вооруженные силы, оснащенные отличными средствами РЭБ, ПВО и ВВС, могут противостоять как экспансии блока, так и его непосредственным вторжениям в регионы.

Какой страной была Югославия?

После смерти в 1980 году бессменного лидера СФРЮ Иосипа Броза Тито вопрос о существовании Югославии как единой страны был центральным в Балканской, а шире – и в Европейской повестке. И пока на политической карте мира существовал Советский Союз, шансы у СФРЮ были. Но после 1991 года и развала не только СССР, но и всего соцлагеря вспыхнула и Югославия. Сначала произошел «парад суверенитетов», когда в 1991 году из состава Югославии вышли сразу 4 республики: Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина. После этого Югославия надолго (вплоть до 2006 года) стала очагом нестабильности, которую поддерживали и НАТО, и ООН, а Россия, ослабленная после развала СССР, мало чем могла помочь братьям славянам.

Подготовка удара

Операция «Союзная сила» (Alliedforce), которую некоторые источники еще называли: «Благородная наковальня» и «Милосердный ангел». Неизвестно кто придумал столь громкие наименования варварских ударов по мирным городам, но действия, предпринимаемые НАТОвцами, никак нельзя сравнить с милосердием или благородством.

Официальным поводом для очередного вмешательства западных стран в дела Югославии стал этнический и религиозныйконфликт, направленный против сербов, который во многом подогревался уже присутствовавшими в стране (в её бывших частях) представителями многочисленных западных «благотворительных фондов», действовавших при поддержке ООН и НАТО.

23 сентября 1998 года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию №1199, которая требовала от властей в Белграде прекратить операции против албанских боевиков в Косово. И это несмотря на то, что эти боевики терроризировали местное сербское население, исторически проживавшее в этом регионе. Более того, Косово считается и колыбелью сербской государственности. Албанские сепаратисты занимались не только погромами, но и зверскими убийствами.После столкновения в селе Рачак 15 января 1999 года между югославскими вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями албанцев (Армией освобождения Косово) ситуация стала особенно напряженной.

Переговоры во Франции, последовавшие за этими событиями, не дали результата. Президент СРЮ Слободан Милошевич, которого затем судили (а, по сути, предали суду линча)«западные партнеры» по переговорам, не пошел на уступки. Милошевич отстаивал целостность своей страны и отказывался подписывать военные приложения к договору об урегулировании ситуации, которые вели Союзную Республику Югославию к фактической потере суверенитета. Странно, что многие тогда в Югославии не ожидали настолько подлого удара НАТО. 24 марта 1999 года без резолюции СБ ООН, без видимых причин и поводов генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ о нанесении массированных воздушных ударов по Югославии. Официальный предлог – присутствие югославских вооруженных сил в Косово и Метохии (то есть на территории собственной страны!) был просто чудовищно нелепым.

Тринадцать стран Североатлантического альянса выдвинули свою авиацию для ударов по Югославии. Среди них были Франция, Германия, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Великобритания и даже Турция. На долю США приходилось 75% всех задействованных в операции вооруженных сил, использовались авианосцы. Всего блок НАТО под общим командованием достаточно опытного американского генерала Уэсли Кларка располагал более1 тыс. самолетов.

Операция «Союзная сила»

Способы нанесения ударов по Югославии множество раз применялись в последующих кампаниях по свержению правительств блоком НАТО в разных странах. Именно поэтому можно уверенно говорить, что они были отточены именно при агрессии против СРЮ.

Сначала с моря ракетными крейсерами и эсминцами УРО, а также авиацией с дальних расстояний наносятся ракетные удары по штабам, командным пунктам, радиолокационным объектам и местам базирования уже устаревшей но достаточно многочисленной югославской системы ПВО. Вслед за ними «обрабатываются» военные аэродромы, промышленные и стратегически важные объекты, многие из которых находились недалеко или в черте мирных городов, что вело к потерям среди мирного населения.

Затем авиация НАТО начинает непосредственно боевую работу в воздушном пространстве Югославии. Под руководством самолетов-разведчиков, спутников и иных средств наблюдения уничтожались даже одиночные цели – танк или пехотное отделение.

Но что было самым страшным – бомбовые удары наносились по мирным городам, мостам, общественным зданиям, школам, вузам, больницам, детским садам. Гибли женщины, старики, дети. Многие убитые гражданские люди, погребенные под завалами, зачислялись в пропавшие без вести.

За время операции авиация НАТО в среднем совершала до 350 боевых вылетов в день. Более того, в апреле 1999 года лидеры блока НАТО решили интенсифицировать налеты на СРЮ. Всего авиация НАТО совершила до 39 тысяч боевых вылетов, было поражено свыше 900 целей, многие из которых с многократным перекрытием, было сброшено свыше 21 тысячи тонн боеприпасов. Американцы использовали и запрещенные боеприпасы с радиоактивными примесями, например, с обедненным ураном U238 (это было подтверждено ООН уже в 2002 году).

Картины пылающих ночью мирных городов, разрушенных объектов инфраструктуры, разбитых домов в селах и деревнях, а также информация о сожженных танках, разбитых радарах и аэродромах, быстро заполнили эфиры новостей во всём мире. Последней отчаянной попыткой переломить ситуацию стало голосование в Югославском парламенте о присоединении СРЮ к союзному государству России и Беларуси, отклоненное президентом РФ Ельциным. Югославам больше неоткуда было ждать помощи, и в июне 1999 года, пережив 3 месяца бомбардировок, Югославское правительство пошло на переговоры.

Последствия

9 июня 1999 года в македонском городе Куманово был подписан договор о прекращении огня. Югославия выводила из Косова и Метохии свою полицию и вооруженные силы. Фактически НАТО заставило суверенную страну отдать часть своей территории под американский контроль (который лукаво был назван «международным»).В край вводились печально известные миротворцы по мандату ООН (KFOR). Даже знаменитый бросок сводного батальона ВДВ ВС России на косовскую Приштину не поменял ситуацию. Югославию американцы обрекли на уничтожение. Следует сказать, что наши десантники проявили тогда не только свои лучшие профессиональные качества, но и огромное мужество. НАТОвские начальники были ошеломлены таким стремительным маневром российского подразделения у себя под носом и ничего не смогли поделать с российскими воинами, которые взяли под контроль местный аэропорт. Наши десантники были готовы стоять там на смерть и выполнить свою задачу до конца. Но общая ситуация, которая складывалась под диктовку Запада, вынудила Россию тогда уступить.

Суммарный ущерб экономике СРЮ составил, по подсчетам экспертов, колоссальную сумму – до 100 млрд долларов, были разрушены свыше 200 промышленных предприятий. Говорить о падении других секторов экономики в данном случае излишне, результат понятен.

Самыми страшными были, безусловно, потери среди мирного населения. До 2,5 тыс. мирных жителей погибло под НАТОвскими бомбами, свыше 12 тыс. получили ранения, в их числе множество стариков, детей и женщин. Абсолютно точное число жертв не установлено до сих пор, однако даже западная правозащитная организация HumanRightsWatchподтверждает более 90 инцидентов, связанных с гибелью мирного населения. Более миллиона человек из Косова и Метохии (преимущественно сербы) стали беженцами или перемещенными лицами, многие из них испытывают трудности и сейчас. Пострадали свыше 100 памятников архитектуры и культуры, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

Позже независимая комиссия ООН признала незаконным воздушные удары по уже несуществующей Югославии. Были осуждены практики применения урановых и кассетных боеприпасов. Вот только Югославии, как и другим странам, столкнувшимся с «милосердием» и «благородством» стран НАТО, уже никак не помочь.

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