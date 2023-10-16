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Мюнхенский сговор

Ротштейн Э.

Книга видного английского публициста и общественного деятеля Эндрю Ротштейна (1898–1994) не может не привлечь к себе широкого внимания. Мюнхенский сговор, хотя формально и принадлежит к дипломатической предыстории войны, на деле является ее неотъемлемой частью.Совещание глав правительств Англии, Франции, Германии и Италии 29—30 сентября 1938 года в Мюнхене, на котором было решено передать некоторые районы Чехословакии гитлеровской Германии в качестве платы за ее ожидавшееся нападение на Советский Союз, расчистило дорогу агрессорам и облегчило им развязывание Второй мировой войны. Без анализа политики англо-французских правящих кругов осенью 1938 года и политики стоявших за ними США нельзя понять последующие события, непосредственно предшествовавшие открытию военных действий 1 сентября 1939 года. Достоинством книги Эндрю Ротштейна является то, что в ней рассказывается о мюнхенском сговоре на широком историческом фоне. Главам, в которых непосредственно рассматриваются события, связанные с Мюнхеном, предпослан обширный обзор внешней политики Англии и Франции с конца первой мировой войны. Автор пишет главным образом для английского читателя, поэтому в центре его внимания находится внешнеполитический курс правительства Чемберлена, главного инициатора и проводника мюнхенской политики.