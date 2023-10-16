СПО | Всеобщая история

Дни, которые потрясли Чехословакию

Крал В.

История мюнхенского предательства, его последствия, наиболее выразительно проявившиеся в нацистской оккупации Чехии и Моравии в марте 1939 г., — таково содержание книги «Дни, которые потрясли Чехословакию». И хотя в Чехословакии, как и во всем мире, вышло и продолжает выходить много работ, посвященных этой теме, еще нельзя сказать, что существует полная ясность в понимании событий, приведших к ликвидации чехословацкого государства. Немало и таких книг, которые дают неправильное представление о событиях того времени. Настоящая работа является результатом многолетнего изучения документов в чехословацких и зарубежных архивах. В распоряжении автора было практически все, что сегодня доступно в Европе. Как и в первой книге, большое внимание в этой работе уделено политике Англии. И не только потому, что в последнее время открылся доступ к британским архивам, позволяющим заглянуть за кулисы политики этой некогда первой великой державы мира, а прежде всего потому, что инициативы при подготовке мюнхенского соглашения исходили не из Парижа или Берлина. Решения принимались прежде всего в Лондоне.