Пролог Второй мировой: 80 лет Мюнхенскому сговору. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

0 аудио из 0

Состоялось очередное заседание Дискуссионного клуба Российского военно-исторического общества «Гучков дом». Мероприятие посвящено 80-летию подписания лидерами западноевропейских демократий и вождями фашистских режимов Мюнхенского соглашения. Документ санкционировал распад Чехословакии, подвел черту под всеми усилиями Советского Союза по созданию системы коллективной безопасности в Европе и стал «дипломатическим прологом» Второй мировой войны. Соглашение получило быструю и справедливую оценку современников, и вошло в историю как «Мюнхенский сговор». Таким образом, последняя попытка умиротворения агрессора привела к краху этой недальновидной политики. Страны-гаранты Версальской мирной системы похоронили её своими собственными руками.

На заседании Дискуссионного клуба к обсуждению был предложен ряд актуальных вопросов: - Почему Мюнхенский сговор стал возможен? - Каковы причины политической близорукости западных лидеров, не видевших угрозы со стороны Гитлера? - Чем обоснованы утверждения, что правящие круги Франции и Великобритании пытались столкнуть СССР и нацистскую Германию? - Почему сегодня на западе забывают об историческом значении Мюнхенского сговора, акцентируя внимании на советско-германском договоре о ненападении 23 августа 1939 г.?

В обсуждении приняли участие:

- Вершинин Александр Александрович - к.ист.н., преподаватель исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;

- Исаев Алексей Валерьевич – к.ист.н.;

- Кривопалов Алексей Алексеевич - к.ист.н., научный сотрудник Центра изучения кризисного общества;

- Никифоров Юрий Александрович – к.ист.н., доцент МПГУ;

- Павленко Ольга Вячеславовна – к.ист.н., проректор по научной работе РГГУ;

- Рудая Елена Николаевна – к.ист.н., руководитель научно-просветительских программ Фонда исторической перспективы.

Ведущий – Мягков Михаил Юрьевич, д.ист.н., Научный директор РВИО.