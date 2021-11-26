УМИРОТВОРЕНИЕ АГРЕССОРА

Политика Великобритании и Франции в 1935-1939 гг., направленная на предотвращение войны с агрессивными государствами, прежде всего Германией, Италией и их союзниками.

Лидеры Великобритании и Франции считали, что нельзя с оружием в руках защищать каждое положение Версальской системы. Великобритания и Франция готовы были уступать, лишь бы не нести жертв, связанных с войной. Они понимали, что Германия в любом случае будет стремиться к территориальным захватам, но, если уступить ей в Восточной Европе, можно направить гитлеровскую агрессию на восток — против СССР. В 1933-1935 гг. политика умиротворения соперничала с политикой коллективной безопасности. Политика умиротворения облегчила перевооружение Германии, вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг., позволила Б. Муссолини начать итало-эфиопскую войну 1935-1941 гг. Оно позволило А. Гитлеру вопреки требованиям Версальского договора занять в 1936 г. своими войсками Рейнскую зону (приграничную полосу на западе Германии) и построить там мощную систему укреплений против Франции («линия Зигфрида»), прикрываясь которой можно было угрожать войной Австрии, Чехословакии и Польше, требуя присоединения к Германии всех территорий, населенных немцами. «Умиротворение» обеспечило Гитлеру возможность осуществить аншлюс Австрии и завершить Судетский кризис, заключив Мюнхенский договор 1938 г. Вернувшись домой после его подписания, наиболее влиятельный сторонник умиротворения премьер-министр Великобритании Д. Чемберлен заявил, что привез мир. Но уже 15 марта 1939 г. Гитлер, вопреки обещаниям в Мюнхене, захватил Чехию. Вскоре выяснилось, что своей следующей жертвой Гитлер наметил не СССР, а Польшу. После этого позиция Великобритании и Франции стала менее уступчивой, они попытались вернуться к политике коллективной безопасности . Но англо-франко-советские переговоры 1939 г. завершились неудачей. Избежать начала Второй мировой войны не удалось. Даже в начале Второй мировой войны Великобритания и Франция искали возможности компромисса с Гитлером, что привело к «странной войне» и разгрому союзников в 1940 г.

Исторические источники:

Вестник Архива Президента Российской Федерации: СССР-Германия. 1933-1941. М., 2009

Документы внешней политики СССР. Т. 17-22. М., 1971-1992;

Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937-1938. М., 1979;

Новые документы по истории Мюнхена. М., 1958;

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.