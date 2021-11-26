ЛАЭ
ЛАЭ - город в Папуа - Новой Гвинее, столица провинции Моробе.
Население 96,2 тысяч человек (2010), второй по числу жителей город страны после столицы Порт-Морсби.
Расположен на восточном побережье о. Новая Гвинея, в заливе Хьюон Соломонова моря. Транспортный узел. Крупнейший морской порт страны (грузооборот 2,4 миллиона тонн, 2005; имеется контейнерный терминал).
Лаэ - начальный пункт автомагистрали, соединяющей прибрежные и внутренние районы о. Новая Гвинея. Аэропорт.
Основан в 1920-х годах как поселение старателей. С 1930-х годов главный порт и промышленный центр северо-восточной части о. Новая Гвинея. В марте 1942 года - сентябре 1943 года оккупирован и разрушен японскими войсками.
Среди достопримечательностей - ботанический сад. Технологический университет Папуа - Новой Гвинеи (1965, современный статус с 1973 года). Важный промышленный и организационный центр снабжения (оборудованием, продовольствием) предприятий по добыче медных, серебряных руд во внутренних районах страны. Крупный цементный завод (мощность 200 тысяч тонн в год), предприятия лёгкой и пищевой промышленности.