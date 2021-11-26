МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО НАУКЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО НАУКЕ - международная неправительственная организация, объединяющая национальные научные учреждения, международные научные союзы и комитеты в области точных и естественных наук.

Ос­но­ван в 1931 году как Ме­ж­ду­народный со­вет на­учных сою­зов (с 1998 года современное название с со­хра­не­ни­ем преж­ней аб­бре­виа­ту­ры) в це­лях раз­ви­тия и рас­ши­ре­ния дея­тель­но­сти Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ака­де­мий (IAA; 1899-1914 годы) и Ме­ж­ду­народного на­учного со­ве­та (IRC; 1919-1931 годы). Штаб-квар­ти­ра - в Па­ри­же.

Це­ли МСНС со­глас­но Ус­та­ву, при­ня­то­му в 1971 году, - спо­соб­ст­во­вать уча­стию всех учё­ных, не­за­ви­си­мо от ра­сы, гра­ж­дан­ст­ва, язы­ка, по­ли­тической или ген­дер­ной по­зи­ции, в ме­ж­ду­народной на­учной дея­тель­но­сти. На 2011 год в МСНС вхо­дят: 121 меж­дис­ци­п­ли­нар­ная национальная на­учная ор­га­ни­за­ция (ас­со­ции­ро­ван­ные и на­блю­да­те­лей), в т. ч. ака­де­мии на­ук, научно-исследовательские со­ве­ты и цен­тры, пред­став­ляю­щие 141 стра­ну (РАН - член МСНС с 1955 года) и 22 ме­ж­ду­народных на­учных сою­за, в т. ч. Ме­ж­ду­на­род­ный ма­те­ма­ти­че­ский со­юз, Ме­ж­ду­на­род­ный ас­тро­но­ми­че­ский со­юз, Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз гео­ло­ги­че­ских на­ук, Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной фи­зи­ки, Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной хи­мии, Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной био­фи­зи­ки, Ме­ж­ду­народная организация по изу­че­нию моз­га (1960 год) и др.

МСНС со­труд­ни­ча­ет с различными уч­ре­ж­де­ния­ми ООН . Выс­ший ру­ко­во­дя­щий ор­ган МСНС - Ге­не­раль­ная ас­самб­лея чле­нов со­ве­та, со­зы­вае­мая 1 раз в 3 го­да; ис­пол­нительные ор­га­ны - Ге­не­раль­ный комитет и Ис­пол­нительное бю­ро. Для ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти чле­нов-ор­га­ни­за­ций МСНС соз­да­ёт меж­дис­ци­п­ли­нар­ные ко­ми­те­ты и ко­мис­сии. Сре­ди ис­сле­до­ва­ний, про­во­ди­мых МСНС, - Ме­ж­ду­народный гео­фи­зический год (1957-1958 годы), Ме­ж­ду­народный год спо­кой­но­го Солн­ца (1964-1965 годы), Ме­ж­ду­народный год ак­тив­но­го Солн­ца (1969-1971 годы), Ме­ж­ду­народная про­грам­ма ис­сле­до­ва­ний верх­ней ман­тии Зем­ли (1961-1971 годы), Ме­ж­ду­народный гео­ди­на­мический про­ект (1971-1980 годы), Ме­ж­ду­народная био­ло­гическая про­грам­ма (1964-1974 годы) и др. Из­да­ёт еже­год­ник «Annual report» и еже­квар­таль­ный бюл­ле­тень «ICSU Bulletin».

До­пол­ни­тельную ин­фор­ма­цию смотрите на сай­те www.icsu.org.

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