«КРУГЛОГО СТОЛА» КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИНДИИ

«Круглого столa» конференции по вопросам Индии — три конференции, созванные правительством Великобритании для обсуждения подготовленного специальной британской комиссией (так называемой комиссией Саймона) проекта конституционных преобразований в Индии.

Среди участников «К. с.» к. п. в. И. были члены британского парламента, представители колониальной администрации и индийских политических организаций и общин (Мусульманская лига, Федерация либералов, Федерация низших и неприкасаемых каст, Хинду Маха Сабха, сикхи, парсы, индийские христиане и т. д.), правители индийских княжеств. В ходе первой «К. с.» к. п. в. И., проходившей с 12 ноября 1930 по 19 января 1931, рассматривался широкий круг вопросов, связанных с будущим устройством доминиона , в том числе — его федеративное устройство, конституции провинций, вопросы о провинции Синд и о Северо-Западной пограничной провинции, обороны, о меньшинствах и т. д. Были выработаны основы будущей индийской конституции. Различные делегации (в том числе от Мусульманской лиги) поддержали идею формирования общеиндийской федерации с участием княжеств. Индийский национальный конгресс (ИНК) отказался принимать участие в работе конференции в знак протеста против британской колониальной политики в Индии и начал кампанию гражданского неповиновения. Отсутствие представителей ИНК осложняло работу «К. с.» к. п. в. И. и делало ее менее представительной.

Ключевым вопросом второй «К. с.» к. п. в. И. (7 сентября — 1 декабря 1931) стало разрешение проблемы общинно-религиозного взаимодействия и отдельного представительства для мусульман и неприкасаемых. В конференции от ИНК принял участие М. К. Ганди , что стало возможным после подписания между ним и вице-королем лордом Ирвином соглашения (6 марта 1931). В ходе 2-й «К. с.» к. п. в. И. обнаружилось принципиальное расхождение позиций между главой делегации Мусульманской лиги Ага-ханом и Ганди. Первый настаивал на необходимости гарантий особых прав и привилегий для мусульман и призывал к тому же другие общины. Мусульманская лига требовала передать контроль над образованием религиозным общинам, сохранить и расширить систему выборов по религиозным куриям, проводить религиозно-общинный принцип при формировании местных органов власти и центрального правительства. Лига настаивала на расширенном представительстве мусульман в местных легислатурах и в Общеиндийском законодательном собрании. Отдельные требования касались территорий со значительным мусульманским населением. Так, Лига требовала выделения Синда из Бомбейской провинции, распространения на Северо-Западную пограничную провинцию прав самоуправления. Все эти требования оказались неприемлемыми для ИНК, поскольку вместо объединения общественных сил вели к партикуляризму и социально-религиозному размежеванию. Стремление Ганди найти компромиссное решение не увенчалось успехом. В соответствии с принятым 16 августа 1932 по инициативе премьер-министра Великобритании Р. Макдональда актом вводилось отдельное представительство для различных каст и общин (в том числе для неприкасаемых), расширенное представительство мусульман, выделение Синда в отдельную провинцию. Таким образом, требования Мусульманской лиги были удовлетворены, что вызвало резкую критику Ганди.

Третья «К. с.» к. п. в. И. (17 ноября — 24 декабря 1932) не сыграла существенной роли и была посвящена преимущественно вопросам разграничения полномочий между провинциальными правительствами и федеральным центром. Поскольку британская сторона игнорировала вопрос о будущем статусе Индии, ИНК, возобновивший кампанию гражданского неповиновения, не стал принимать в ней участие.

«К. с.» к. п. в. И. стали важным предварительным этапом перед принятием Закона об управлении Индией 1935.

Ист.:Indian Round Table Conference. 12th November, 1930 — 19th January, 1931. Calcutta, 1931; Indian Round Table Conference (Second Session). 7th September, 1931 — 1st December, 1931. Calcutta, 1932; Indian Round Table Conference (Third Session). November — December 1932. Calcutta, 1933.

Лит.: Bakshi S. R. Simon Commission and Indian Nationalism. New Delhi, 1977; Holland R. F. Britain and the Commonwealth Alliance 1918—1939. London, 1981; Menon V. P. Transfer of Power in India. Hyderabad, 1957; Menon V. P. The Story of the Integration of the Indian States. New Delhi, 1975; Muldoon A. Empire, Politics and the Creation of the 1935 India Act: Last Act of the Raj. New York, 2016.