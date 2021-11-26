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БЕРХТЕСГАДЕНСКОЕ СВИДАНИЕ 1938
Переговоры премьер-министра Великобритании Н. Чемберлена и рейхсканцлера Германии А. Гитлера в баварском местечке Берхтесгаден (Berchtesgaden) 15 сентября 1938.
Во время Б. с. фюрер потребовал от главы британского правительства согласия на передачу Германии Судетской области Чехословакии, где проживали этнические немцы. Выполнение этого условия, по утверждению Гитлера, могло предотвратить начало новой мировой войны. В ответ Чемберлен согласился провести консультации с Францией и Чехословакией по судетской проблеме.
Таким образом, Б. с. явилось важным этапом подготовки Мюнхенского соглашения 1938.
Автор статьи: Е. Ю. Сергеев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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