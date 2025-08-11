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Начало ВМВ. Версия начала с вторжением Японии в Китай.

Нападение на СССР. Отечественная война. Роль Великой отечественной в Мировой войне. Вступление союзников Рейха в войну против СССР. Одесса, Севастополь. Ленинград. Битва за Москву. Ливийская операция. Первая крупная победа над веримахтом.

Вступление США в войну. Перл Харбор. День позора. Перелом в ходе войны. Битва при Мидуэй.

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Высадка в Нормандии.