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Сражение у атолла Мидуэй

Футида М. , Окумия М.

Перед вами книга «Сражение у атолла Мидуэй», излагающая японскую трактовку решающего сражения Второй мировой войны на Тихом океане. Ее авторы — бывшие офицеры военно-морского флота Японии М. Футида и М. Окумия — непосредственные участники и очевидцы «Великой битвы великих держав». Книга была впервые издана в 1951 г., однако и сегодня она остается одной из лучших и интереснейших работ о Тихоокеанской войне. Издание снабжено современными подробными комментариями и будет интересно как специалистам, так и любителям военной истории.