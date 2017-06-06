Краткий курс истории. Ключевое событие Второй мировой 6 июня 1944 года англо-американские войска начали высадку своих войск на побережье Нормандии (операция «Оверлорд») – именно тогда западные союзники реально открыли «второй фронт». 1. Нормандская операция с участием более полутора миллионов человек, 6000 кораблей и 11 000 самолётов стала самым крупным применением десанта во всей Второй мировой войне. Уже к концу августа 1944-го войска союзников освободили значительную часть Франции, в том числе и Париж. 2. Успех операции обеспечили два крупных полководца – британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и американский генерал, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Гитлеровцы были уверены в том, что высадка крупных контингентов войск в Нормандии невозможна из-за сложного рельефа... На чтение: 1 минута

6 июня 1944 года англо-американские войска начали высадку своих войск на побережье Нормандии (операция «Оверлорд») – именно тогда западные союзники реально открыли «второй фронт».

1. Нормандская операция с участием более полутора миллионов человек, 6000 кораблей и 11 000 самолётов стала самым крупным применением десанта во всей Второй мировой войне. Уже к концу августа 1944-го войска союзников освободили значительную часть Франции, в том числе и Париж.

2. Успех операции обеспечили два крупных полководца – британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и американский генерал, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Гитлеровцы были уверены в том, что высадка крупных контингентов войск в Нормандии невозможна из-за сложного рельефа берега и сильных течений. В итоге союзники пересекли пролив Ла-Манш в специально вычисленное, удобное для десанта время.

3. Решение о крупной операции на западе Европы было согласовано в конце 1943 года на Тегеранской конференции глав СССР, США и Великобритании. Поддерживая союзников, Красная Армия 23 июня 1944 года начала наступление в Белоруссии в рамках операции «Багратион», стремительно продвинувшись вперёд на несколько сотен километров. Одновременный натиск на немцев с запада и востока сделал итоговое поражение Гитлера неминуемым.