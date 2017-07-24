Краткий курс истории. Так учились «дружить» 24 июля 1941 года сенатор США от штата Миссури, будущий президент Гарри Трумэн призвал помогать Советскому союзу в войне, пока побеждает Германия, и помогать Германии, когда начнёт побеждать СССР… Именно так формировался прообраз «холодной войны» и послевоенной международной политики США. Доверяй – но проверяй Среди любителей оболгать Советское руководство есть немало тех, кто говорит, что знаменитая цитата Трумэна вырвана из контекста. В действительности, найти отсканированные страницы газеты Нью-Йорк Таймс от 24 июля 1941 года – плёвое дело. Дословная цитата звучит в переводе так: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то... На чтение: 1 минута

24 июля 1941 года сенатор США от штата Миссури, будущий президент Гарри Трумэн призвал помогать Советскому союзу в войне, пока побеждает Германия, и помогать Германии, когда начнёт побеждать СССР… Именно так формировался прообраз «холодной войны» и послевоенной международной политики США.

Доверяй – но проверяй

Среди любителей оболгать Советское руководство есть немало тех, кто говорит, что знаменитая цитата Трумэна вырвана из контекста. В действительности, найти отсканированные страницы газеты Нью-Йорк Таймс от 24 июля 1941 года – плёвое дело. Дословная цитата звучит в переводе так: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах. Никто из них не держит своего слова».

Союзники на словах

Широко известен тот факт, что союзники СССР в Великой войне – Англия и США долго обещали Сталину открыть второй фронт в Европе, но всё никак не открывали. Открыли только в 1944, когда поняли, что СССР в войне безоговорочно побеждает. Значит, позиция Трумэна в вопросах помощи Союзу была не только его позицией. Вся история с ленд-лизом (экономическая помощь советскому народу, оказанная в первую очередь американскими союзниками) – ни что иное, как способ нажиться на войне, после которой русскому народу (в широком смысле) напомнили: Money back, please! А Трумэн добавлял: «Каждый русский солдат, который получал снаряжение по ленд-лизу и шёл в бой, пропорционально сокращал военные опасности для нашей собственной молодёжи».

Третий фронт

После сказанного выше, становится ясным положение вещей, сложившихся в Потсдаме – на завершающей конференции участников «Большой тройки». Взгляды нового президента США Трумэна в отношении СССР не были чем-то для него новым, вызванным какой-то необходимостью. Британцы не отставали. 22 июня 1945 г. английский Штаб объединённого планирования подготовил реальный план войны с СССР. Просчитано было всё: и силы англичан и силы русских, ослабленных Великой войной. А свою визу на этом плане поставил Уинстон Черчилль, казалось бы сдружившийся со Сталиным во время Ялтинской и Тегеранской встреч…