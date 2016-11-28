Искусство убеждать.. К годовщине Тегеранской конференции Искусство убеждать.. К годовщине Тегеранской конференции На чтение: 2 минуты

28 ноября 1943 года начала работу Тегеранская конференция антигитлеровской коалиции.

Судя по последним новостям, правительственные войска Сирии ворвались в Алеппо. Засевшие там боевики рассечены на два котла, им угрожает скорый и полный разгром. Поэтому обвинения со стороны объединённой коалиции в ударах по мирным жителям звучат всё чаще. Однако что будет делать коалиция, когда контроль над городом перейдёт к сирийской армии? Очевидно, придётся освоить модную в последнее время дисциплину «переобувание в прыжке» и сменить риторику.

Сегодня, когда мы справляем 73-ю годовщину конференции в Тегеране, стоит поговорить о том, что добиться уважения своей позиции на переговорах несложно: для этого следует показать партнёрам, что вы и без них неплохо справляетесь.

Путь к Тегерану

За время Второй мировой войны союзники провели более 20 конференций, начиная с Атлантической конференции летом 1941 года и заканчивая Потсдамской летом 1945-го, когда Германия уже капитулировала. Конференции отличались не только составом участников, уровнем представительности, тематикой (на Бреттон-Вудской, скажем, отвлеклись от военных вопросов и определили послевоенный статус доллара ). Чтобы понять, как изменились отношения между союзниками к середине войны, кратко пройдёмся по нескольким конференциям, которые предшествовали Тегерану.

В работе Атлантической конференции мы участия ещё не принимали, для нас первой стала Первая Московская конференция (всего в Москве встречались четыре раза). О ней мы вспоминали в начале октября в рамках определения правильного взгляда на ленд-лиз . Примерный итог конференции можно так и описать: «Вы воюете, мы вам поставляем сырьё, вооружение и всё прочее».

В Вашингтоне-1 (декабрь 1941 – январь 1942) мы снова не участвовали. Эта конференция состоялась после Пёрл-Харбора и была посвящена новому качеству участия США в войне. Союзники создали общее военное командование, признали, что главным театром военных действий является Европа… и не запланировали там на 1942 год никаких активных действий. Впрочем, это можно назвать преемственностью по отношению к итогам переговоров в Москве.

Вашингтон-2 (июнь 1942) и Москву-2 (август 1942) имеет смысл рассматривать вместе, поскольку в Вашингтоне лидеры Великобритании и США согласовали решение действовать не в Европе, а в Северной Африке. А в Москве это решение довели до советского руководства, сходу заявив, что никакого второго фронта в 1942 году не будет. Вместо этого Черчилль пообещал второй фронт в 1943 году, а в 1942-м – авиаудары по промышленным районам Германии. Удары действительно состоялись, но только в мае 1943 года – по электростанциям Рурской долины, известные как «Большая порка». Две из четырёх плотин были выведены из строя, однако металлургия Рура продолжала работать, хоть и получала, согласно дневникам Альберта Шпеера, только половину необходимой воды.

На конференции в Касабланке (январь 1943) история повторилась: стороны пришли к выводу, что высадить-то они десант конечно смогут, но только поздней осенью 1943 года. То есть летнее наступление советских войск поддержать не смогут. А раз такое дело, то зачем и высаживать? Вместо этого Черчилль предложил свой известный план действий через Турцию и Балканы, отрезающий в перспективе СССР от Европы после того, как вермахт будет разгромлен. Мол, спасибо, товарищи, дальше действовать будем мы.

В Квебеке (август 1943) открытие второго фронта снова перенесли на «не ранее мая 1944 года», причём без локализации: «...в Европе». Надежда Черчилля на Балканы сохранялась.

Тегеранская разница

Разница начала просматриваться уже во время Москвы-3 (октябрь 1943), главным итогом которой стала Декларация по вопросу о всеобщей безопасности, обязавшая участников к войне со странами Оси до их полной и безоговорочной капитуляции. И никаких сепаратных переговоров, вроде тех, какими пытались вывести Италию из войны в конце лета 1943 года в короткий период ареста Муссолини.

Ну и, наконец, Тегеран, который отличался от прочих конференций примерно так же, как для СССР кампания 1943 года отличалась от 1941-го и 1942-го годов. Черчилль едва ли не впервые безоговорочно уступил давлению Сталина , согласившись на высадку в Нормандии и отказавшись от своего плана рывка через Балканы. СССР перестали донимать польским вопросом, решив компенсировать её территориальные потери за счёт Германии, а Советскому Союзу прирезать кусок Восточной Пруссии.

И, конечно же, предварительно начали обсуждать то, что теперь мы называем Ялтинской системой мироустройства (в частности, ООН). Не говоря уж о том, что Тегеран как первая встреча «большой тройки» в полном составе окончательно показал: переговоры ведут СССР (главная сухопутная сила союзников) и США (экономический базис и контроль Атлантики), Великобритания в переговорах участвует.

Искусство переговоров

Отчего всё так переменилось? Ответ можно уместить в два слова: Сталинград и Курск.

Сегодня ситуация несколько не та, мировой войны не ведётся. Однако действуют те же законы. В ответ на предупреждение Ельцина не начинать войну в Сербии мировые лидеры непонимающе посмотрели сквозь российского лидера. Мол, вы там что, живы ещё? Вот так сюрприз. Реакция на протесты в отношении военных действий в Ираке и Ливии были мягче по форме, но по сути мало отличались. А вот десантная операция и строительство баз в Сирии, ракетные удары за сотни тысяч километров и регулярная обработка умеренной и неумеренной оппозиции авиаударами совершили маленькое чудо. «У России есть армия! Она умеет воевать! Русские больно и метко стреляют! Договориться через дипломатов не трогать «умеренную оппозицию» не получается – всё равно больно и метко!» Это краткое содержание новостной ленты по тэгу «Сирия» за минувший год. Плюс освобождённая Пальмира и ещё без малого 600 населённых пунктов по состоянию на прошлый месяц.

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Чем больше подобных аргументов (необязательно в Сирии, внутренние успехи котируются не меньше) мы положим на чашу весов, тем конструктивней будет становиться объединённая коалиция.