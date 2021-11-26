ДАРЛАН ЖАН ЛУИ

ДАРЛАН ЖАН ЛУИ Кса­вье Фран­суа - французский государственный и военный деятель, адмирал флота.

В 1901 году окон­чил Морскую шко­лу. Уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не. В по­сле­во­ен­ные го­ды слу­жил в Министерстве во­енно-морского фло­та и в Морском глав­ном шта­бе. В 1934 году на­зна­чен ко­ман­дую­щим Ат­лан­тической эс­кад­рой ВМС Фран­ции, в декабре 1936 года - начальником Морского глав­но­го шта­ба. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны - глав­но­командующий ВМС Фран­ции, с ию­ня 1940 года мин. во­енно-морской и тор­го­во­го фло­тов в пра­ви­тель­ст­ве А.Ф. Пе­те­на. В феврале 1941 года на­зна­чен за­мес­ти­те­лем и офи­ци­аль­но про­воз­гла­шён пре­ем­ни­ком мар­ша­ла Пете­на, гла­вы ре­жи­ма «Ви­ши». С апреля 1942 года глав­но­ко­ман­дую­щий воо­руженными си­ла­ми.

Про­во­дя по­ли­ти­ку тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей и фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей, тщет­но на­де­ял­ся на пе­ре­смотр ус­ло­вий пе­ре­ми­рия от 22-24.6.1940 года в поль­зу Фран­ции. Ра­зу­ве­рив­шись в воз­мож­но­сти по­бе­ды дер­жав «оси», пы­тал­ся пе­ре­ори­ен­ти­ро­вать­ся на США. В апреле 1942 года ус­ту­пил своё ме­сто в пра­витель­ст­ве П. Ла­ва­лю, со­хра­нив пост глав­ко­ма. В но­ябре 1942 года, на­хо­дясь в Ал­жи­ре, от­дал при­каз не ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние вы­са­див­шим­ся в Северной Аф­ри­ке анг­ло-американским вой­скам, а за­тем за­клю­чил со­гла­ше­ние с американским во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив Гер­ма­нии и Ита­лии. По­пыт­ка Дарлана при­сое­ди­нить­ся к ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции , не по­ры­вая с ви­ши­ст­ским ре­жи­мом, ко­то­рый он пы­тал­ся реа­би­ли­ти­ро­вать в гла­зах со­юз­ни­ков, по­тер­пе­ла не­уда­чу.

Убит 20-лет­ним сту­ден­том Бонь­е­де ла Ша­пе­лем, уча­ст­ни­ком Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния.