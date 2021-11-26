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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОЩИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ООН (ЮНРРА)
Основана 09.11.1943 44 государствами для оказания экономической помощи, возвращения беженцев.
Государства, не подвергшиеся оккупации агрессоров, оказывали помощь в размере ок. 2% национального дохода государствам-жертвам оккупации. ЮНРРА помогла вернуться 7 млн перемещенных лиц, организовала лагеря для 1 млн беженцев, оказывала помощь продуктами и медикаментами, способствовала восстановлению общественных служб и предприятий в БССР, УССР, Китае, Чехословакии, Греции, Италии, Польше, Югославии. С началом «холодной войны» США и Великобритания добились сворачивания ее деятельности в Европе в 1947 (действовала в Азии до 1949).
Автор статьи: Д. И. Рублев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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