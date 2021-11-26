ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ - ультранационалистическое антисемитское фашистское движение и политическая партия в Румынии.
Сформировалась в 1930 году как военизированное подразделение Легиона архангела Михаила (Legiunea Arhanghelul Mihail), созданного в июле 1927 года К.З. Кодряну. В дальнейшем легион также стал называться «Железная гвардия». 10 декабря 1933 года либеральный премьер-министр Румынии Й.Г. Дука запретил «Железную гвардию», 29 декабря он был убит её членами, однако Кодряну и организация были оправданы судом. С 1935 года «Железная гвардия» действовала под названием «Всё - для отечества» («Totul pentru Ț ar ̆a»). На парламентских выборах 1937 года она завоевала 15,5% голосов избирателей и стала одной из наиболее влиятельных партий в стране. После установления в Румынии в феврале 1938 года диктатуры короля Кароля II «Железная гвардия» была запрещена как возможный конкурент в борьбе за власть. В апреле 1938 года Кодряну был арестован и убит «при попытке к бегству», «Железную гвардию» возглавил Х. Сима. В сентябре 1939 года её членами был убит премьер-министр А. Калинеску, на что правительство ответило репрессиями (расстреляно свыше 240 членов «Железной гвардии»). 4 сентября 1940 года легионеры вступили в альянс с генералом Й. Антонеску, добились отречения Кароля II в пользу сына Михая I. Сима стал вице-премьером правительства «национального легионерского государства» (Statul Naţ ional Legionar), в котором «Железная гвардия» играла ведущую роль. Было ужесточено антисемитское законодательство, легионеры начали еврейские погромы и политические убийства. В январе 1941 года «Железная гвардия» предприняла попытку свержения Антонеску, но потерпела неудачу. Многие члены партии были арестованы, часть бежала в Германию. В 1944 году «Железная гвардия» была окончательно распущена и запрещена.