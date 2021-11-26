МУССОЛИНИ ГРЭХЕМ СОГЛАШЕНИЕ 1925

МУССОЛИНИ ГРЭХЕМ СОГЛАШЕНИЕ 1925 - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ита­ли­ей об Эфио­пии.

Оформ­ле­но 14 и 20 де­каб­ря пу­тём об­ме­на но­та­ми ме­ж­ду Б. Мус­со­ли­ни и британским по­слом в Ри­ме Р. Грэ­хе­мом. Муссолини-Грэхем соглашение бы­ло на­прав­ле­но на со­гла­со­ва­ние по­ли­тических и эко­но­мических це­лей британского и итальянского пра­ви­тельств в Эфио­пии. Пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии до­би­ва­лось пре­дос­тав­ле­ния ему кон­цес­сии на строи­тель­ст­во пло­ти­ны на озере Та­на, что от­ве­ча­ло ин­те­ре­сам британской тек­стиль­ной промышленности, по­сколь­ку долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию хлоп­ко­вых план­та­ций в рай­оне Ге­зи­ры (Су­дан).

Ита­лия со сво­ей сто­ро­ны в ус­ло­ви­ях на­ме­тив­ше­го­ся с конца 1923 года ох­ла­ж­де­ния фран­ко-итальянских от­но­ше­ний стре­ми­лась, за­ру­чив­шись под­держ­кой Ве­ли­ко­бри­та­нии, уси­лить своё эко­но­мическое при­сут­ст­вие в Эфио­пии. В ию­не 1925 года был уре­гу­ли­ро­ван во­прос об ис­поль­зо­ва­нии вод реки Гаш, за­тра­ги­вав­ший ин­те­ре­сы Ве­ли­ко­бри­та­нии в Су­да­не и Ита­лии в Эрит­рее; в декабре 1925 года анг­ло-итальянское сбли­же­ние бы­ло за­кре­п­ле­но на встре­че Дж. О. Чем­бер­ле­на и Мус­со­ли­ни в Ра­пал­ло.

Од­ним из спор­ных пунк­тов на пе­ре­го­во­рах по соглашению ста­ло тре­бо­ва­ние Ита­лии о при­зна­нии западной Эфио­пии сфе­рой её «ис­клю­чительного эко­номического влия­ния». Британские пред­ста­ви­те­ли опа­са­лись, что при­ня­тие это­го тре­бо­ва­ния мо­жет по­влечь за со­бой ис­поль­зо­вание Ита­ли­ей вод­ных ре­сур­сов Ни­ла, что ухуд­шит по­ло­же­ние Су­да­на и Егип­та. Од­на­ко в хо­де пе­ре­го­во­ров с при­вле­че­ни­ем экс­пер­тов Ниль­ской ко­мис­сии (соз­да­на в 1925 году для кон­тро­ля над ир­ри­га­ци­ей в Су­да­не) во­прос был уре­гу­ли­ро­ван.

В ито­ге сто­ро­ны об­ме­ня­лись сек­рет­ны­ми но­та­ми, в ко­то­рых ука­зы­валось, что Ита­лия го­то­ва под­дер­жать британские тре­бо­ва­ния на по­лу­че­ние кон­цес­сии на строи­тель­ст­во пло­ти­ны на озере Та­на (при на­ли­чии пра­ва со­дер­жать в рай­оне пло­ти­ны сред­ст­ва, не­об­хо­ди­мые для её за­щи­ты), а так­же на со­ору­же­ние ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги от пло­ти­ны до гра­ниц Су­да­на. В свою оче­редь Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­за­лась ока­зать по­мощь Ита­лии в по­лу­че­нии кон­цес­сии на строи­тель­ст­во же­лез­ной до­ро­ги ме­ж­ду Италь­ян­ским Со­ма­ли и Эрит­ре­ей, а так­же при­знать западную Эфио­пию сфе­рой эко­но­мического влия­ния Ита­лии.

Реа­ли­за­ция соглашения фак­ти­че­ски оз­на­ча­ла бы раз­дел Эфио­пии и от­тор­же­ние час­ти её госсударственной тер­ри­то­рии. Не­смот­ря на сек­рет­ный ха­рак­тер бритаских и итальянских нот, о них ста­ло из­вест­но об­ще­ст­вен­но­сти. В ию­не 1926 года британские и итальянские пол­но­моч­ные ми­ни­ст­ры в Эфио­пии пред­ста­ви­ли прин­цу-ре­ген­ту Эфио­пии Та­фа­ри Ма­кон­не­ну (бу­ду­щий император Хай­ле Се­лас­сие I) но­ты, в це­лом схо­жие с те­ми, ко­то­ры­ми об­ме­ня­лись Мус­со­ли­ни и Грэ­хем в декабре 1925 года, од­на­ко имев­шие по срав­не­нию с ни­ми ряд от­ли­чий: был смяг­чён их тон, Ве­ли­ко­бри­та­ния от­ка­за­лась от тре­бо­ва­ния со­дер­жать в рай­оне пло­ти­ны сред­ст­ва для её за­щи­ты.

В пись­ме на имя ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Ли­ги На­ций Д.Э. Драм­мон­да Та­фа­ри Ма­кон­нен вы­ра­зил рез­кий про­тест про­тив соглашения, ко­то­рый был под­дер­жан Фран­ци­ей . В ре­зуль­та­те в августе1926 года пред­ста­ви­те­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии зая­ви­ли, что соглашение свя­зы­ва­ет лишь сто­ро­ны, его под­пи­сав­шие, но не име­ет обя­зательной си­лы ни в от­но­ше­нии Эфио­пии, ни в от­но­ше­нии треть­их дер­жав.

Опа­се­ния, вы­зван­ные воз­мож­но­стью осу­ще­ст­в­ле­ния соглашения, в даль­ней­шем под­толк­ну­ли эфи­опское пра­ви­тель­ст­во к под­пи­са­нию ита­ло-эфи­опского до­го­во­ра 1928 года (смотреть Ита­ло- эфи­оп­ские до­го­во­ры).

Ис­торические источники.:

Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit inter­national. 3-ème série / Ed. N. Triepel. Lpz., [1925]. T. 13

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