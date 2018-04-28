Краткий курс истории. Бенито Муссолини 28 апреля 1945 года был убит Бенито Муссолини (род. в 1883 г.), военный преступник, итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии, один из основателей итальянского фашизма. Из журналиста – в премьеры Будущий итальянский диктатор был человеком простого происхождения. Сын столяра и кузнеца без образования, Бенито, как и отец, поначалу придерживался социалистических взглядов. В 17-летнем возрасте вступил в партию социалистов, читал огромное количество книг, оттачивал ораторское искусство и в какой-то момент понял, что уже не видит жизни без политики. Вскоре Муссолини стал популярным среди социалистов журналистом, тогда у него появилось прозвище Пикколо Дуче (Маленький Вождь). Вторая часть прозвища останется на всю жизнь.... На чтение: 1 минута

28 апреля 1945 года был убит Бенито Муссолини (род. в 1883 г.), военный преступник, итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии, один из основателей итальянского фашизма.

Из журналиста – в премьеры

Будущий итальянский диктатор был человеком простого происхождения. Сын столяра и кузнеца без образования, Бенито, как и отец, поначалу придерживался социалистических взглядов. В 17-летнем возрасте вступил в партию социалистов, читал огромное количество книг, оттачивал ораторское искусство и в какой-то момент понял, что уже не видит жизни без политики. Вскоре Муссолини стал популярным среди социалистов журналистом, тогда у него появилось прозвище Пикколо Дуче (Маленький Вождь). Вторая часть прозвища останется на всю жизнь. С социалистами Муссолини рассорился с началом Первой мировой войны, поскольку со страниц газет призывал итальянцев выступить на стороне Антанты. Вернувшись с фронта и пересмотрев свои политические взгляды, Муссолини в 1919 году создал «Итальянский союз борьбы», который впоследствии стал Национальной фашистской партией. «Чернорубашечники» – так прозвали вооруженные отряды сторонников Муссолини. Их шествие в октябре 1922 года, по сути, привело Муссолини на пост премьер-министра.

Два главных фашиста

Отношения между двумя главными фашистами ХХ века, Муссолини и Гитлером, поначалу складывались двусмысленно. Дуче критиковал Гитлера за назойливость, чрезмерную агрессивность, жестокость, сравнивал с Аттилой – вождем гуннов. Германцев называл варварами и вечными врагами Рима. Особенно отношения между двумя диктаторами испортились после попытки Германии осуществить государственный переворот в Австрии в 1934 году – тогда был убит австрийский канцлер Энгельберт Дольфус, бывший другом и союзником итальянцев. Однако дуче и фюрер стали сближаться в 1936 году в связи с совместной поддержкой испанских фашистов. Муссолини впервые согласился посетить Германию осенью 1937 года. Гитлер сделал все, чтобы человек, которого он во многом считал своим учителем, окончательно стал его союзником. Впечатленный военной мощью Германии и (как тогда казалось) высоким моральным духом немецких солдат, а также грандиозными парадами и тем, как Гитлер властвует над толпой, Муссолини воскликнул: «Итальянский фашизм обрел наконец друга, и он пойдет со своим другом до конца».

Крах

Дуче создал в Италии авторитарный политический режим, но заручился поддержкой населения, поскольку активно занимался вопросами социального обеспечения, открывал школы и больницы. Однако Муссолини стремился к территориальным захватам (без которых социальное обеспечение в Италии не могло существовать), затем сблизился с Гитлером, вступил в союз с Германией и Японией и вверг Италию в пучину Второй мировой войны, постепенно отойдя на задний план на фоне фюрера Третьего рейха. Война для Италии оказалась крайне неудачной: первые военные успехи быстро сменились поражениями, также 8-я итальянская армия была разбита под Сталинградом. Ближайшие сподвижники Муссолини в 1943 году в результате сговора сместили его с поста премьера и арестовали. Гитлер приказал выкрасть Муссолини, и тот возглавил небольшое марионеточное государство на севере Италии – Итальянскую социальную республику. В середине апреля 1945 года Муссолини взволновался, узнав, что немецкие нацисты в Италии решили сложить оружие. Тогда со своей любовницей, Кларой Петаччи, некогда столь могущественный дуче предпринял попытку побега в Швейцарию, но был схвачен итальянскими партизанами и расстрелян. Его тело вместе с телом любовницы и телами еще нескольких фашистских иерархов перевезли в Милан и повесили вниз головой на бензозаправке.

Клара Петаччи и Бенито Муссолини