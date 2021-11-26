КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСПАНИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСПАНИИ (КПИ; Partido Comunista de España, PCE) - образована 15 апреля 1920 года Национальной ассамблеей Федерации социалистической молодёжи Испании под названием «Испанская коммунистическая партия» (ИКП).
Второй конгресс Коммунистического интернационала (июль-август 1920 года) признал ИКП в качестве своей испанской секции. 13 апреля 1921 года на 3-м, Чрезвычайном съезде Испанской социалистической рабочей партии группа сторонников Коминтерна вышла из её состава и образовала Испанскую коммунистическую рабочую партию (ИКРП). 7-14 ноября 1921 года в Мадриде на конференции обеих компартий произошло их слияние в единую КПИ. В марте 1922 года состоялся 1-й съезд партии, который одобрил политику единого фронта с Всеобщим союзом трудящихся и анархистами. С установлением диктатуры М. Примо де Риверы (13 сентября 1923 года) и до провозглашения Испанской Республики (14 апреля 1931 года) КПИ действовала в подполье и не имела чёткой организационной структуры, насчитывала 700-800 членов.
Организационное оформление КПИ и консолидация её рядов происходили в условиях Испанской революции 1931-1939 годов. На 4-м съезде КПИ в марте 1932 года в состав ЦК партии были избраны Х. Диас, Д. Ибаррури и П. Чека. Генеральным секретарём ЦК осенью 1932 года стал Диас. Представители КПИ принимали участие в вооружённом восстании в Астурии в октябре 1934 года, выступив против включения в правительство представителей Испанской конфедерации автономных правых. 15 января 1936 года КПИ подписала Избирательный пакт левых сил, вошедший в историю под названием Пакт о Народном фронте. После победы Народного фронта на парламентских выборах 16 февраля 1936 года КПИ получила 17 мандатов в парламенте.
В период гражданской войны (июль 1936 - март 1939 годы) политическое влияние КПИ заметно усилилось, её численность достигла 300 тысяч чел. Представители КПИ (В.Урибе и Х.Эрнандес) входили в правительства Ф. Ларго Кабальеро (сентябрь 1936 - май 1937 годы) и Х. Негрина (май 1937 - март 1939 годы). Из членов КПИ был сформирован Пятый полк (70 тысяч человек), принимавший участие в боях с франкистами.
После поражения Республики деятельность КПИ была запрещена, многие испанские коммунисты эмигрировали. Члены КПИ активно участвовали в Движении Сопротивления. В 1960 году на 6-м съезде КПИ учреждён пост председателя партии. Его заняла Д. Ибаррури (с 1942 года генеральный секретарь КПИ), генеральным секретарём ЦК избран С. Каррильо.
После смерти Ф. Франко в ноябре 1975 года большинство руководителей КПИ возвратились в Испанию. 9 апреля 1977 года партия была легализована. Во 2-й половине 1970-х - начале 1980-х годов она перешла на позиции еврокоммунизма. В 1982 году после поражения КПИ на выборах в кортесы и отставки С. Каррильо КПИ раскололась на несколько соперничающих группировок. В июне 1986 года накануне очередных выборов в кортесы была создана коалиция «Объединённые левые», куда вошли КПИ, «зелёные» и другие левые организации. Коалицию возглавил Х. Ангита Гонсалес (в 1988 году избран генеральным секретарём партии). В составе «Объединённых левых» КПИ участвовала во всех парламентских выборах, однако большого успеха не добивалась. По результатам выборов в марте 2008 года «Объединённые левые» получили всего два места в парламенте.
Печатный орган КПИ - газета «Mundo Obrero» (с 1930 года). КПИ - член Европейской партии левых.