ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА (ИВА) - ко­ло­ни­аль­ное вла­де­ние Ита­лии в рай­оне Аф­ри­кан­ско­го Ро­га.

Об­ра­зо­ва­на дек­ре­том итальянского ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла III от 1 июня 1936 года по­сле ок­ку­па­ции Эфио­пии в хо­де ита­ло-эфи­опской вой­ны 1935-1936 годов (смотри Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны ).

В со­став ИВА бы­ли вклю­че­ны Эфио­пия, Эрит­рея и Италь­ян­ское Со­ма­ли. ИВА под­раз­де­ля­лась на 6 гу­бер­на­торств: Эрит­рея (административный центр - города Ас­мэ­ра), Со­ма­ли (Мо­га­ди­шо), Ам­ха­ра (Гон­дэр), Гал­ла и Си­да­мо (Джим­ма), Ха­рэр (Ха­рэр), Ад­дис-Абе­ба (Ад­дис-Абе­ба; с 1938 года гу­бер­на­тор­ст­во Шоа). Во гла­ве ИВА на­хо­дил­ся итальянский генерал-гу­бер­на­тор (он же ви­це-ко­роль Эфио­пии), пред­став­ляв­ший ко­ро­ля Ита­лии. ИВА ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1941 году в ре­зуль­та­те раз­гро­ма во­енных сил фа­ши­ст­ской Ита­лии вой­ска­ми со­юз­ни­ков на африканском фрон­те.

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