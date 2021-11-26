ИТАЛО-ЙЕМЕНСКИЙ ДОГОВОР

Итало-йеменский договор — договор «О дружбе и торговле» заключен представителями правительства Б. Муссолини и короля Яхьи Хамид ад-Дина в сентябре 1926 в Сане на 10 лет (возобновлен в 1937 на 25 лет).

Подписан на фоне резкого обострения отношений Йемена с Великобританией, которая сочетала дипломатическое давление (миссии Джэкоба 1919 и 1923) с прямой интервенцией (оккупировав в 1919 единственный йеменский порт Ходейду, она в 1921 передала его эмирам Асира — шайхам идрисийи ). После победы йеменцев над идрисийей (1924—1925) Лондон возобновил усилия по установлению своего доминирования в ходе миссий Клейтона (1925 и 1926). В этих условиях стремление итальянцев закрепиться на юге Аравии встретило положительный отклик в Сане, где рассчитывали прорвать экономическую и политическую блокаду, организованную Британской империей, и заручиться поддержкой Рима. Признавая независимость Йемена, Италия обязывалась воздерживаться от вмешательства в его дела, соглашалась поставлять промышленное оборудование и товары, а также направлять технический персонал. Однако вскоре гегемонистские поползновения фашистского кабинета подтолкнули Яхью Хамид ад-Дина к сближению с СССР, с которым в 1928 он заключил советско-йеменский договор , уравновесивший итальянское преобладание.