«Выскочка с толпой штурмовиков». Почему обездоленные немцы пошли за Гитлером? Специалист по истории Третьего рейха рассказал, почему пала Веймарская республика и зачем народ Германии пошел за Адольфом Гитлером. Внимательный читатель заметил, что цикл статей на тему Первой мировой войны мы открыли материалом, посвященным российскому участию в этом конфликте, и таким образом завершили тему Великой Октябрьской революции. Продолжая рассказ о влиянии Первой мировой на обстановку на международной арене, логичным будет теперь обратить внимание на главного нашего противника в этой войне – Германскую империю. Сложно найти страну, которая по итогам войны оказалась бы в столь плачевном состоянии, как Германия. После поражения, которое потерпели страны Тройственного союза, основная вина за развязывание конфликта была... На чтение: 6 минут

Специалист по истории Третьего рейха рассказал, почему пала Веймарская республика и зачем народ Германии пошел за Адольфом Гитлером.

Внимательный читатель заметил, что цикл статей на тему Первой мировой войны мы открыли материалом, посвященным российскому участию в этом конфликте, и таким образом завершили тему Великой Октябрьской революции. Продолжая рассказ о влиянии Первой мировой на обстановку на международной арене, логичным будет теперь обратить внимание на главного нашего противника в этой войне – Германскую империю.

Сложно найти страну, которая по итогам войны оказалась бы в столь плачевном состоянии, как Германия. После поражения, которое потерпели страны Тройственного союза, основная вина за развязывание конфликта была возложена на Германию. 28 июня 1919 года в Версале был заключен мирный договор между Германией с одной стороны и США, Великобританией, Францией, Италией, Японией и их союзниками – с другой. Согласно условиям договора от Германии отторгались земли Эльзаса и Лотарингии, Познани, Саара, Данцига и ряд других территорий. Кроме того, Германия лишилась всех своих колоний, размеры ее армии и флота были сильно ограничены. Также по стране сильно ударили репарации, которые она обязалась выплачивать державам-победительницам.

На руинах Германской империи образовалось новое государство – Веймарская республика. Она просуществовала сравнительно недолго: с 1919 по 1933 год. Стоит отметить, что это был первый успешный опыт учреждения в Германии либеральной демократии. Однако и эта республика в итоге пала, уступив место нацистской диктатуре, созданной усилиями Адольфа Гитлера и его сторонников.

Почему к власти в ослабленной и униженной Германии пришли именно нацисты? Что пугало немецкий народ больше, чем гитлеровский режим? И кто, наконец, почти сумел вывести страну из кризиса, обеспечив ей несколько «золотых лет», но и они не спасли Веймарскую республику от краха? Об этом и многом другом портал «История.РФ» поговорил с историком, писателем, специалистом по истории Третьего рейха Константином Залесским.

Без поддержки народа и Запада

– Константин Александрович, объясните: почему Веймарская республика, возникшая на развалинах Второго рейха, не смогла решить тех проблем, с которыми страна столкнулась после поражения в Первой мировой войне? Либеральная демократия в таких тяжелых условиях была обречена?

– Когда была образована Веймарская республика, в ней изначально был заложен целый комплекс очень серьезных противоречий. Она создавалась по большом счету правыми социал-демократами (в лучшем случае центристами), но при этом германское общество было в общем и целом настроено более революционно и их не поддерживало. То есть немецкое население не было готово и вообще не собиралось поддерживать Веймарскую республику.

– Почему?

– Она не отвечала чаяниям населения, а ее конституция была создана политиками. Условно говоря, это было мертворожденное государство. Кроме того, когда создавалась Веймарская республика, то по большому счету пришедшие к власти в Веймаре силы действовали по образу и подобию западноевропейских либералов и демократов и надеялись, что именно от них они получат помощь. Но этой помощи они в итоге не получили. Соответственно, оказалось, что к власти пришли люди, ориентированные на западных союзников, но при этом не получившие от них поддержку, как они на это рассчитывали. То есть они не могли обеспечить населению реабилитацию после войны, и из-за этого возник конфликт. Кроме того, есть еще один очень важный момент. Он связан с тем, что во время Парижской конференции, созванной для подготовки и заключения Версальского мира, Соединенные Штаты, Англия и Франция действовали абсолютно эгоистично и не думая ни о каких последствиях.

– В чем это выражалось?

– Изначально была поставлена цель утвердить господство Франции в Восточной Европе, а Соединенных Штатов и Англии – в Европе в целом. То есть Германии изначально была предложена роль страны под очень сильным давлением. Ее ставили в неравное положение со странами-победительницами. Притом что Второй рейх был уничтожен, Германию низводили до состояния страны, которая находится в тяжелейшем политическом положении и которую, в принципе, можно грабить и с ней не считаться на международной арене. Все это в комплексе и подорвало силы Веймарской республики. С одной стороны, у нее не было политических прав на международной арене, и народ Германии понимал, что находится в ущемленном состоянии, а с другой стороны, дикое экономическое давление, в том числе и по поводу выплаты крупнейших репарационных платежей, приводило к обнищанию населения и глубокому экономическому кризису. Когда этот кризис разразился в Соединенных Штатах, по Германии он ударил значительно сильнее, чем по другим странам. Таким образом, чаяниям населения Веймарская республика ответить не могла, потому что это было либерально-демократическое государство, а на тот момент, обладая этими средствами, оно не могло обеспечить населению не то что экономическое процветание, а хоть какую-то экономическую стабильность.

Блестящий дипломат

– Но в жизни Веймарской республики были и так называемые «золотые годы». Этот период связан с именем рейхсканцлера Густава Штреземана. Расскажите немного об этом человеке: в чем его главная заслуга? И если бы не его смерть, демократическое государство тогда бы не рухнуло?

– На самом деле республика рухнула не с его смертью, это произошло из-за более объективной ситуации. Штреземан был правым социал-демократом и действительно являлся одним из столпов веймарского режима. Как вспоминают его соратники времен Веймарской республики и даже Германской империи, Штреземан был совершенно блестящим переговорщиком. Он умел находить общий язык и с зарубежными деятелями, и с представителями политического спектра Германии. Его личная фракция, которую он возглавлял, была очень маленькой, и его непосредственное окружение было очень небольшим. Кстати, после того как Штреземан погиб, его партия больше ничего из себя не представляла. Но он смог, во-первых, договориться с элитой внутри Германии и достичь более-менее стабильного состояния в правительстве. Не в кабинетах – кабинеты менялись, но состав правительства в общем и целом оставался стабильным. Во-вторых, и это самое главное, Штреземан смог договориться с зарубежными странами.

Густав Штреземан на Генеральной Ассамблее Лиги Наций. 1926

– В чем проявлялось мастерство Штреземана как дипломата?

– Он умел очень ловко шантажировать своих соперников по переговорам, но знать меру в этом шантаже, то есть не доводить до разрыва. Другой бы на его месте также действовал при помощи шантажа, заявляя, к примеру, что Германия не будет платить репарации, и в результате получал бы оккупацию Рурской области. А Штреземан умел это делать и смог убедить западных партнеров в том, что экономическое процветание Германии принесет им большую пользу. В этот момент наступили более-менее благоприятные времена, правительство сумело справиться с галопирующей инфляцией. Причем галопирующая инфляция был палкой о двух концах, поскольку, с одной стороны, она разорила население, но с другой – в этот период германское правительство давало довольно большие кредиты немецким промышленникам для перевооружения предприятий. И в результате промышленники в значительной степени смогли перевооружить предприятия и не возвращать кредиты, полученные от государства. Когда с инфляцией справились, Штреземан сумел договориться о заморозке репарационных платежей и устроить так, чтобы западные банкиры начали субсидировать германскую экономику. И вот здесь-то как раз начались золотые годы Германии. В страну пошел приток западного капитала, а немецкие предприятия сумели обновить свою материальную базу, и все это вместе начало очень хорошо действовать.

Крах по принципу домино

– Почему же в итоге все развалилось?

– Потому что в такой экономической политике была заложена бомба замедленного действия. Она заключалась в том, что по специфике германской экономики, которой были очень нужны свободные финансовые средства (а их не было), Штреземан и его правительство были вынуждены сделать ставку на краткосрочные кредиты. Сначала все было хорошо, но тут начался финансовый кризис, который впоследствии привел к Великой депрессии, и вместе с ним – кризис возвращения кредитов. Банкиры Соединенных Штатов, а за ними и банкиры других стран, во-первых, потребовали от Германии возвращения краткосрочных платежей, а во-вторых, отказались продолжать кредитование, потому что им были необходимы средства для внутреннего финансового рынка. И вот тут неожиданно германские банки столкнулась с тем, что у них вообще нет финансовых средств!

Рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт. 1925

– К чему это привело?

– Это привело к принципу домино. Крупнейшие банки начали лопаться и прекращать финансирование, предприятия были вынуждены сокращать производство, что привело к росту безработицы, а это, в свою очередь, – к уменьшению спроса. Уменьшение спроса привело к невозможности реализовать промышленные остатки и выплатить кредиты. В итоге Веймарскую республику постигло полное разорение.

– То есть главной причиной падения этого государства был именно экономический кризис?

– Одной из главных, поскольку там было много других причин. На самом деле говорить, что причиной краха Веймарской республики была только тяжелая экономическая ситуация, конечно, нельзя, но она сыграла очень важную роль в этом процессе. Если говорить о других причинах, можно вспомнить даже 1932 год, когда Гитлер еще не был назначен рейхсканцлером. Тогда во главе Веймарской республики, созданной социал-демократами и центристами, стоял рейхспрезидент, который был убежденным монархистом и которого поддерживали консерваторы, считавшие своей главной задачей уничтожение Веймарской республики! Одновременно с этим на выборах увеличивали свое представительство нацисты, которые заявляли, что Веймарская республика должна быть уничтожена, и коммунисты, которые тоже заявляли, что она должна быть стерта с лица земли. То есть Веймарская республика в принципе не имела права на существование, потому что бо́льшая часть политических сил и населения страны, в том числе президент и правительство, поддерживали ее уничтожение. Более того, по большом счету, даже главная основа последних правительств перед приходом Гитлера к власти – Партия католического Центра – тоже в общем и целом не была партией Веймарской республики, потому что ее идеи мало совпадали с идеями либерально-буржуазной социал-демократической республики.

Второй кабинет под руководством Германа Мюллера. Июнь 1928

Ликвидировать национальное унижение!

– Как мы знаем, на смену веймарскому режиму пришел режим нацистов и жесткая гитлеровская диктатура. Почему на волне экономического кризиса и общей тяжелой ситуации в Германии именно нацистские партии приобрели такую популярность у народа? У нацистов вообще были хоть какие-то реальные конкуренты – например, коммунисты?

– Они составляли им конкуренцию, но все равно в 1933 году коммунисты не могли настолько конкурировать с нацистами, чтобы стать им альтернативой во власти. Но нельзя сказать, что только один фактор привел нацистов к власти в 1933 году. Это был целый конгломерат факторов. Один из них – это, естественно, тяжелая экономическая ситуация, которая была полностью использована нацистами в качестве их совершенно популистской пропаганды. Нацисты использовали исключительно популистские лозунги, хотя при этом у них, по сути, не было своей экономической программы. По большому счету, у них вообще не было никакой программы, только набор популистских лозунгов, состоящий из 25 пунктов. Это не считая антисемитской составляющей, о которой нацисты многократно заявляли и полностью выполнили обещанное. А в остальном четкого плана у них не было. Кроме создания централизованного государства и ликвидации рейхстага. Веймарская республика в результате своей деятельности полностью дискредитировала в глазах населения идею либерально-буржуазного государства. Было видно, что рейхстаг не работает, все последние правительства – это правительства уже президентские, то есть члены рейхстага не могут между собой договориться, там творится полный бардак (чему очень помогли и нацисты, и коммунисты). И потом нацистское движение, по большому счету, это не консервативное движение и не возврат к монархии, это – революционное движение. Это строительство новой страны, новой Германии. С одной стороны, нацизм – это потакание национальным чувствам, то есть призыв к тому, что нужно ликвидировать национальное унижение. Кстати, на самом деле, об этом говорили не только нацисты, об этом говорили все партии. Надо быть ненормальным, чтобы говорить о том, что надо приветствовать Версальский мир! Но нацисты наиболее горячо отстаивали эту позицию. Кроме того, нацисты опирались на национализм и на имеющее довольно глубокие корни в Германии движение Фёлькише ( нем. Völkische Bewegung, что означает «народное движение». – Прим. ред. ). Оно существовало еще в XIX веке и уходит корнями в немецкий романтизм, немецкий эпос и т. д. И, наконец, есть еще один фактор, который после Первой мировой войны некоторые ученые ставили на первое место в ряду причин популярности нацистов, но потом, кстати, эта версия была опровергнута. Это страх перед угрозой коммунизма.

– Неужели «угроза» Советской России и коммунистического режима пугала немцев сильнее, чем перспектива нацистской диктатуры? Почему это вообще породило такой страх в обществе?

– Потому что все видели, какой это режим! Режим, который в их представлении приносит политическую, а в ряде случаев и физическую смерть для представителей определенных слоев населения: частных собственников, ремесленников и других. И при таком образе СССР у этих слоев населения существовал страх перед возможным развитием событий.

«Выскочка» и штурмовики против коммунистов

– А в Германии действительно мог установиться коммунистический режим? Ведь Коминтерн предпринимал попытки осуществить вооруженное восстание руками немецких коммунистов, хотя успехом они и не увенчались.

– Скорее всего, этого не могло произойти. Но страх все-таки был! И вот все эти факторы сошлись воедино. Причем к ним надо добавить еще и личностный фактор.

– Вы имеете в виду харизму Гитлера?

– Да, и это тоже очень важно. Ни в коем случае нельзя, как это делала советская историография, полностью абстрагироваться от личности Гитлера. Среди других лидеров политических партий Германии 30-х годов Гитлер был наиболее харизматичной личностью. Дело не в том, что он выдвигал какие-то умные программы, просто он мог вести за собой толпу. И это тоже сыграло свою роль. Также Гитлер пользовался поддержкой со стороны определенных групп германской промышленности, то есть финансовых кругов. Кроме того, когда мы говорим о приходе нацистов к власти, нужно иметь в виду то, что Гитлер сначала был назначен главой коалиционного правительства, где нацисты имели не большинство портфелей. Гитлер был поддержан консерваторами, которые были политиками еще во времена Германской империи. То есть в принципе Гитлер еще и переиграл в политическом смысле своих соратников по правительству. Это были приличные, интеллигентные люди, которые делали большую политику, а Гитлер – выскочка со своей толпой штурмовиков, которые маршируют вокруг с факелами. Поэтому соперники Гитлера, конечно же, предполагали, что они смогут его обыграть и сделают так, что он будет просто лидером толпы, а правительство будет принадлежать им, и они будут править страной. Но они полностью ошиблись…

– Когда Гитлер был назначен рейхсканцлером, формально он еще не мог управлять страной, поскольку главой государства являлся президент. Однако ему понадобилось всего полтора года, чтобы устранить все препятствия и наделить себя неограниченной властью диктатора. Можно ли сказать, что он захватил власть незаконным путем?

– Формально он получил власть законным путем, поскольку был назначен главой президентского кабинета. Другое дело, что сразу же после этого были объявлены перевыборы в рейхстаг, и вот ту избирательную кампанию, которая тогда велась, назвать законной в принципе невозможно. В ходе нее был использован административный ресурс, чтобы, с одной стороны, развернуть насилие на улицах. А с другой стороны, после избрания рейхстага были ликвидированы голоса коммунистов, и дальше начались уже откровенно незаконные шаги диктатуры.