«Нивея», «Фанта», «Форд» и другие известные бренды, помогавшие нацистам В наши дни мы пользуемся продукцией десятков, даже сотен иностранных брендов. Многие из них полюбились нам своим качеством, рекламными слоганами или упаковкой. Но мало кто знает, что в нашей стране, где сейчас так часто вспоминают события Великой Отечественной войны, работают не один и не два бренда, тесно сотрудничавших с нацистским руководством. И сегодня наш рассказ именно о них. Начнем, пожалуй, с одной из наиболее известных для нас баек: модельер Хуго Босс придумал форму для сотрудников и войск СС. На деле всё обстоит несколько сложнее. Дизайн формы разработал совсем другой человек – Карл Дибич. А в ту пору молодой и успевший... На чтение: 3 минуты

В наши дни мы пользуемся продукцией десятков, даже сотен иностранных брендов. Многие из них полюбились нам своим качеством, рекламными слоганами или упаковкой. Но мало кто знает, что в нашей стране, где сейчас так часто вспоминают события Великой Отечественной войны , работают не один и не два бренда, тесно сотрудничавших с нацистским руководством. И сегодня наш рассказ именно о них.

Начнем, пожалуй, с одной из наиболее известных для нас баек: модельер Хуго Босс придумал форму для сотрудников и войск СС. На деле всё обстоит несколько сложнее. Дизайн формы разработал совсем другой человек – Карл Дибич. А в ту пору молодой и успевший уже пару раз прогореть мастер Хуго Фердинанд Босс лишь старался выжить и был очень обрадован тем, что получил заказ на пошив военной формы для вермахта и СС. С началом войны его предприятие стало выполнять всё больше заказов и Хуго всё больше богател. На него работало несколько десятков пленных французов и более сотни подневольных рабочих Польши и Украины. Успешная ныне фирма «Босс» и сейчас выплачивает их семьям компенсации.

Работа Хуго Босса

Источник: pikabu.ru

Недалеко ушли от этих ткачей и создатели популярнейших в мире спортивных фирм – братья Адольф и Рудольф Дасслеры. Создатели брендов «Адидас» и «Пума» в годы войны были убежденными нацистами и поставляли военную и тренировочную обувь для немецких солдат.

Ещё одним интересным примером международной кооперации в ходе Второй мировой войны стало сотрудничество различных американских компаний с нацистами. Особенно отличилась в этом фирма «Форд» . Её хозяин – убежденный нацист и антисемит Генри Форд – был большим поклонником Гитлера (у которого, в свою очередь, в кабинете висел портрет Форда) и кавалером нескольких наград рейха. Видимо, поэтому автогигант открыл заводы в Германии и в годы войны поставил в вермахт до 70 тыс. военных грузовиков. И это не считая захваченного во Франции завода «Форд», всю войну производившего для немцев авиадвигатели и легковые машины!

Авиадвигатели для боевых самолетов

Источник: pinterest.ru

Продолжая тему знаменитых автоконцернов, можно отметить, что большинство современных немецких автогигантов в годы войны производили боевую технику. Каждый второй мотоцикл и авиадвигатель был марки «БМВ» . «Мерседес» делал авиамоторы, истребители, автомобили и многое другое. Столь любимая нашей «элитой» марка «Майбах», сейчас выпускающая люксовые автомобили, практически монопольно производила двигатели для танков и другой тяжелой техники вермахта. Помогали нацистам и авторы самого массового немецкого грузовика «Опель» , принадлежавшего американскому концерну «Дженерал моторс» , и автогигант «Ауди» , и другие фирмы.

Отдельно следует выделить народный автомобиль – «Фольксваген» , прообраз знаменитого «Жука», эскиз которого сделал лично Гитлер, ставший базой для самого массового джипа вермахта – «Кюбельвагена».

Но вернемся к американцам. Как известно, капитализм требует лишь одного – прибыли. А значит, совсем неважно, как ты будешь её получать. Видимо, в этом ключе рассуждало руководство известнейшей фирмы по производству фототехники и комплектующих «Кодак» , когда решило на своем заводе в Германии изготавливать… взрыватели для авиабомб! Причем американская фирма не гнушалась на своем производстве применять и труд пленных американских солдат. Это совсем не мешало фотогиганту, снабжая армии США и Великобритании фотоаппаратами и расходниками для снимков, пользоваться слоганом для американских солдат «Даже на войне мы делаем ваши семьи ближе».

Тот самый автомобиль

Источник: upload.wikimedia.org

Следующим гигантом, сотрудничавшим с нацистами, стала знаменитая «Кока-Кола» . Её завод в городе Кёльн до его национализации германским правительством исправно снабжал известным прохладительным напитком немецких солдат и гражданских лиц.

Но ещё интереснее судьба этого завода после национализации. Из-за того что сырьё для изготовления «Колы» перестало поступать, немецкие технологи придумали новый напиток на основе молочной сыворотки и яблочного жмыха. Назывался он «Фанта» . Неожиданно, не правда ли? «Фанта» до конца войны поступала в продажу в Германии и поставлялась в вермахт, а в наши дни это известная желтая газировка от того же концерна «Кока-Кола». Кстати, война не мешала ему поставлять свой напиток союзникам, некоторые плакаты гласили «Coca-Cola» – EtoZdorovo».

Ещё одна американская компания на этот раз нефтяная – « Стэндарт Ойл » (сейчас ExxonMobil), очень помогла третьему рейху в разработке синтетического каучука «Буна» и синтетического топлива. Всё это было придумано во многом в «дочках» нефтяной компании, в частности фирмой «Джаско» (штат Луизиана).

И известный всем напиток

Источник: pinterest.ru

Продолжает этот список крупнейший в наши дни айти-концерн «АйБиЭм» , создававший нацистам учетные и контрольные аппараты для нефтедобычи. Не отстает и поставщик современной американской армии «Дженерал электрик» , накопивший сотни миллионов на мошенничестве с необходимым для военной промышленности карбид-вольфрамом.

Всё это сложно представить без крупных денежных вложений, в которых помог крупный американский банк «Чейз» ( сейчас J.P.MorganChase). Многомиллиардные денежные транзакции через океан и такие фамилии, как Рокфеллер, – часть той международной финансовой империи, что существует и в наши дни. «Чейз» плотно сотрудничал с немецким банком «Альянс» , который страховал имущество и жизни охраны концлагерей рейха. Этот банк незаконно присваивал страховые суммы после еврейских погромов «Хрустальной ночи».

Обратите внимание, тогда в гнезде было три птенца

Источник: pinterest.ru

Американский авиагигант «Эйкрафткорпорейшен» с фирмами «Дуглас» , «Кёртисс» и другими активно помогал развитию довоенного самолето и моторостроения в Германии.

А ещё американские банкиры поддержали немецких сталеваров из фирм «Крупп», «Тиссен» и «Рейнметалл» кредитами и финансами. Им было неважно, что кроме металла эти фирмы занимались производством широкой номенклатуры вооружений от танков до тяжелой артиллерии.

Помимо американцев, особое рвение в сотрудничестве с рейхом проявили и швейцарцы. Концерн «Нестле» поставлял в вермахт знаменитые суповые концентраты под брендом «Магги» , с которым наши домохозяйки познакомились лишь в 1996 году. Причем на этом поприще швейцарцы жестко конкурировали с ещё одной известной нам, но уже немецкой фирмой «Кнорр» . Конечно же, и остальные продукты «Нестле», такие как кофе, какао, молоко и многое другое, также шли в вермахт.

Отто Бисхайм справа от Гитлера

Источник: upload.wikimedia.org

Кстати, швейцарские часовые гиганты, это известно, создавали дочерние фирмы и поставляли часы и в Германию, и в США, и в Великобританию, и во Францию. Ничего личного – это бизнес.

Не отставали и немецкие поставщики от медицины. Страшнейший медицинский концерн «ИГ Фарбениндустри», прославившийся со знаком минус своими бесчеловечными опытами на людях, имел дочерние компании. Одна из них – медицинский гигант «Байер» в наши дни продолжает спокойно снабжать нас различными лекарствами. Кстати, именно в «Байере» в конце XIX века изобрели аспирин. Вслед за ним и новое лекарство – героин. А потом и газ «Циклон-Б», с помощью которого умертвили тысячи узников нацистских лагерей смерти.

А ещё «Бош» , чью дрель сейчас имеет каждый уважающий себя ремонтник, снабжал инструментом и вермахт. А фирма «Сименс», выпускавшая широкую номенклатуру механики, электроники и изготовлявшая даже радары, отличилась тем, что на её производствах трудилось свыше 50 тыс. подневольных работников. Это антирекорд.

Так работали на фабриках этой фирмы

Источник: pinterest.ru

Шведская компания «Икея» , у которой мы покупаем доступную мебель, стала детищем Ингвара Кампрада, члена нацисткого кружка в Швеции. Он активно собирал деньги для нацистов и, по своему признанию, «сожалеет» об этом.

А супермаркет «Метро» и вовсе основал бывший эсесовец, частенько стоящий на фотографиях за плечами самого Гитлера – Отто Бисхайм.

Косметическая компания «Нивея» активно снабжала вермахт личными средствами гигиены и обогащалась на этом. Не случайно наши поисковики находят характерные синие баночки с белыми надписями на местах боев и по сей день.

Знаменитые супы для солдат вермахта

Источник: pinterest.ru

А табачная компания «Реемстма» , чьё название нам на первый взгляд ничего не скажет, более известна марками сигарет «Давидоф » и «Вест». Кстати, сейчас на её заводах в России делают «Приму».

Это далеко не полный список фирм, которые были по разным причинам пособниками нацистского режима. В основном они сотрудничали с рейхом из-за хорошей финансовой прибыли, но, как мы можем видеть, среди их членов были и идейные поклонники нацизма.

Этот список можно дополнить сотнями предприятий оккупированных стран, которые насильно работали на немцев: «Шкода», «Рено», «Пежо» – перечислять можно очень долго. Сотни тысяч тонн снарядов и вооружений, миллионы патронов и тысячи единиц автомашин и танков – всё это было произведено и в основном направлено на войну с СССР.

И продукция табачного гигианта

Источник: pinterest.ru

Именно это заставляет нас после детального анализа уверенно утверждать, что на нацистов работала не только большая часть Европы, но и многие другие страны мира. Осознание этого факта делает подвиг наших воинов и работников тыла ещё более значимым и осмысленным.

Обложка: pinterest.com