ГЕББЕЛЬС ПАУЛЬ ЙОЗЕФ

ГЕББЕЛЬС ПАУЛЬ ЙОЗЕФ - германский государственный деятель, один из главных нацистских военных преступников.

Из ма­ло­обес­пе­чен­ной мно­го­дет­ной ка­то­лической се­мьи. Ин­ва­лид с дет­ст­ва. В 1917-1921 годах изу­чал гер­ма­ни­сти­ку, ан­тро­по­ло­гию и ис­то­рию в различных германских уни­вер­си­те­тах. В 1921 году в Бонн­ском университете по­лу­чил сте­пень доктора, за­щи­тив дисссертацию, по­свя­щён­ную немецкой ро­ман­тической дра­ме. В 1921-1924 годах без­ус­пеш­но пы­тал­ся уст­ро­ить­ся на ра­бо­ту в ка­чест­ве жур­на­ли­ста или дра­ма­тур­га. В августе 1924 года всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП) , примк­нув к её «ле­во­му» кры­лу, с февраля 1926 года бе­зо­го­во­роч­но под­дер­жи­вал А. Гит­ле­ра . В ок­тяб­ре то­го же го­да на­зна­чен ру­ко­во­ди­те­лем организации НСДАП округа Бер­лин-Бран­ден­бург, про­явил се­бя как не­за­уряд­ный ор­га­ни­за­тор и ора­тор.

С ию­ля 1927 года из­да­вал (до 1935 год) ос­но­ван­ную им газету «Der Angriff». С 1928 года депутат рейхс­та­га от НСДАП. С 1929 года ру­ко­во­дил про­па­ган­ди­ст­ской ра­бо­той пар­тии. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры на­зна­чен им­пер­ским министром народного про­све­ще­ния и про­па­ган­ды (март 1933 года), а так­же ру­ко­во­ди­те­лем Им­пер­ской па­ла­ты куль­ту­ры (сентябрь 1933 года). На этих долж­но­стях от­ве­чал за мо­би­ли­за­цию немецкого на­ро­да на под­держ­ку про­грамм­ных ус­та­но­вок и по­ли­ти­ки НСДАП и за пси­хо­ло­гическую под­готов­ку на­ции к вой­не. Под руководством Геббельса соз­да­вал­ся и вно­сил­ся в соз­на­ние нем­цев культ германского «сверх­че­ло­ве­ка», про­по­ве­до­ва­лась ра­со­вая и национальная не­на­висть, обе­ля­лись наци­ст­ские пре­сту­п­ле­ния, про­во­ди­лась «ари­за­ция» куль­тур­ной жиз­ни в Гер­ма­нии.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны при­ни­мал не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие в про­па­ган­ди­ст­ском обес­пе­че­нии во­енных опе­ра­ций вер­мах­та и ор­га­ни­за­ции де­з­ин­фор­ма­ци­он­ных ак­ций, в т. ч. при на­па­де­нии Гер­ма­нии на СССР 22.06.1941 года. С ию­ля 1944 года им­пер­ский упол­но­мо­чен­ный по ве­де­нию «то­таль­ной вой­ны» и «пре­зи­дент» Бер­ли­на. 29.04.1945 года Гит­лер в по­ли­тическом за­ве­ща­нии на­зна­чил Геббельса сво­им пре­ем­ни­ком на по­сту рейхс­канц­ле­ра. Геббельс всту­пил в эту долж­ность 30.04.1945 года. На сле­дую­щий день по­сле от­кло­не­ния советским во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем пред­ло­же­ния за­клю­чить на тер­ри­то­рии Бер­ли­на пе­ре­ми­рие Геббельс и его же­на Маг­да от­ра­ви­ли сво­их шес­те­рых де­тей и за­тем по­кон­чи­ли жизнь са­мо­убий­ст­вом. Ав­тор днев­ни­ков, пред­став­ляю­щих ин­те­рес как ис­точ­ник для изу­че­ния ис­то­рии Гер­ма­нии пе­рио­да на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры и ис­то­рии 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Сочинения:

Die Tagebücher: sämtliche Fragmente. Münch., 1987–2006. Bd 1-15

По­след­ние за­пи­си. Смо­ленск, 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)