СПО | Всеобщая история

Буржуазная массовая культура

Кукаркин А.

Какова классовая основа массовой культуры Запада? Каковы ее истоки, философские и эстетические принципы, механизмы воздействия на сознание миллионов людей? Какие содержательные отличия существуют внутри популярных жанров — детектива, мелодрамы, вестерна, комедии? Что привнесено нового в культуру Запада бурным развитием техники в средствах массовой коммуникации? Рассмотрению этих вопросов и посвящена книга искусствоведа и критика А.В. Кукаркина.