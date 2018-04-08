Краткий курс истории. Пабло Пикассо 8 апреля 1973 года не стало знаменитого испанского и французского деятеля искусства Пабло Пикассо. Фамилия Пикассо родился 25 октября 1881 года в семье учителя рисования. Отец с раннего детства приобщал сына к искусству. По легенде, отец Пикассо был столь поражен техникой мальчика, что однажды воскликнул: «Теперь я навсегда бросаю живопись!» Пикассо получил две фамилии, от обоих родителей, но известность приобрел под фамилией матери, отец которой был итальянцем, эмигрировавшим в Испанию. Поскольку Пикассо большой период своей жизни провел во Франции, его фамилию в России часто произносят с ударением на последнюю гласную, хотя в действительности нужно произносить с ударением на «а». Пабло... На чтение: 1 минута

8 апреля 1973 года не стало знаменитого испанского и французского деятеля искусства Пабло Пикассо.

Фамилия

Пикассо родился 25 октября 1881 года в семье учителя рисования. Отец с раннего детства приобщал сына к искусству. По легенде, отец Пикассо был столь поражен техникой мальчика, что однажды воскликнул: «Теперь я навсегда бросаю живопись!» Пикассо получил две фамилии, от обоих родителей, но известность приобрел под фамилией матери, отец которой был итальянцем, эмигрировавшим в Испанию. Поскольку Пикассо большой период своей жизни провел во Франции, его фамилию в России часто произносят с ударением на последнюю гласную, хотя в действительности нужно произносить с ударением на «а».

Пабло Пикассо. Автопортрет

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Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, считавшаяся лучшей в Испании, исключительно стесняла юного мастера своим академизмом, поэтому он оставил учебу и стал самостоятельно изучать творчество великих художников. Собственное творчество Пикассо вскоре перевернуло представление об искусстве. Согласно экспертным оценкам Пабло Пикассо является самым «дорогим» в мире художником. Среди похитителей картины мастера наиболее желанны. И это не просто так. По опросам, проведенным в 2009 году газетой The Times, Пабло Пикассо – лучший из художников, живших в последние 100 лет. За 91 год жизни он создал более 20 тысяч работ. Первая выставка Пикассо состоялась в Барселоне, когда художнику было 17 лет.

Пабло Пикассо. Авиньонские девицы

Творчество

Пабло Пикассо считается родоначальником кубизма, а его полотно «Авиньонские девицы» 1907 года называют отправной точкой современного искусства. Пребывая в постоянном поиске новых форм художественной выразительности, он говорил, что самое опасное для успешного творца – начать копировать себя самого, потому что это приводит к творческой бесплодности. Работа над декорациями для «Русских сезонов» Дягилева свела Пикассо с его первой женой, русской балериной Ольгой Хохловой. В ходе Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов немецко-фашистская авиация почти стерла с лица земли тихий и мирный городок Герника, известный своими редчайшими памятниками старинной культуры. Пикассо был настолько поражен такой дикостью, что создал 8-метровое полотно «Герника». В годы Второй мировой войны в оккупированном Париже гестаповцы задали художнику вопрос, он ли сделал «Гернику». Тот ответил: «Нет, это сделали вы». Великий гений умер от остановки сердца, случившейся на фоне воспаления легких. К тому моменту он обладал мультимиллионным состоянием и несколькими личными замками.

Пабло Пикассо. Герника